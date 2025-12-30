Brigitte y lo pecaminoso

Con la muerte de Brigitte Bardot se revuelven en la memoria infinidad de recuerdos de juventud, pero de una juventud al alba, diríamos que en lo más incipiente de nuestra juventud. Fue el prototipo de símbolo sexual, lo que en aquellos cincuenta era sinónimo de pecaminoso. Pero no pecaminoso a secas, sino que cuanto se relacionaba con la francesa era motivo más que suficiente para ir de cabeza a los terrenos de Pedro Botero. La filmografía de la Bardot no se asomó por estas tierras de garbanzos hasta bien pasados los sesenta; o sea, quince o veinte años después de que surgiera esa espléndida imagen de mujer. Era como jugarse la eternidad a una tirada lo de regodearse con los encantos de la francesa, aunque cuando apareció por la Feria de Sevilla ya tenía menos atractivo que el mostrado en la gran pantalla. Se ha ido nonagenaria y refugiada en su amor a los animales, pero en el recuerdo del niño que dejó la niñez pensando a la Bardot prevalece cómo la concupiscencia nos ponía al borde del averno.