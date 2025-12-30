Con el foco en Ucrania

Los principales índices europeos cerraron con escasas variaciones en una sesión sin referencias económicas o empresariales relevantes y con el foco de los inversores en las negociaciones para un posible acuerdo de paz en Ucrania. Destacamos al CAC 40 francés, el índice europeo con peor comportamiento en el año, que ayer repuntó un 0,1%. El Stoxx 600 prologó su racha de máximos históricos tras subir un 0,1%.

A nivel sectorial se han registrado ligeros descensos en Financiero e Industria, los dos mejores sectores del Stoxx 600 en el conjunto del año, mientras el sector inmobiliario, el peor en el año, lideró ayer las ganancias. Entre los diferentes subsectores, defensa lideró las pérdidas ante las noticias de posibles avances en las negociaciones de Ucrania.

La reunión este fin de semana entre Trump y Zelensky parece haber logrado algunos avances importantes. Zelensky declaró que el marco de paz está acordado en un 90% y las garantías de seguridad a Ucrania por parte de EEUU en un 100%. Por su parte Trump declaró que se han hecho grandes progresos, aunque puede necesitarse algunas semanas para concluirse.