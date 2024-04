Un diputado de Sumar anuncia su boda en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla

El arranque de la Feria de Abril trae en este 2024 un evento inesperado y diferente que tendrá lugar el sábado por la mañana al mediodía en una caseta pública de la Feria: una boda civil.

Los protagonistas de este evento son el diputado de Sumar Andalucía, Francisco Sierra y su prometida la Catedrática de Comunicación Política, Daniela Inés Monje Medina.

El lugar elegido por la pareja es la caseta La Pecera y la ceremonia civil comenzará a las 12:00 y se prevé que dure hasta las 19:00 de la tarde, para que así luego los trabajadores puedan organizar sin problemas la cena del pescaíto prevista para esa misma noche.

Comunicado por el partido

La formación que preside Yolanda Díaz ha comunicado a través de una nota de prensa que a este enlace tan particular irán algunos dirigentes de la izquierda andaluza como Antonio Maíllo, Tony Valero y Amanda Meyer, de IU-CA, y José Antonio Jiménez de Iniciativa del Pueblo Andaluz, entre otros.

Los invitados al evento han tenido que confirmar su asistencia antes del 30 de marzo, según indica la invitación de la boda. También al ser una invitación digital los novios han podido dejar la cuenta bancaria para que los asistentes puedan hacer una contribución para los gastos del festejo, tal y como han descrito ellos. A su vez, indican que el dress code para ir a la boda es elegante y feriante, por lo que se espera que los invitados tengan algunos guiños con esta fiesta sevillana.

En las invitaciones digitales se pueden añadir canciones para que los invitados escuchen mientras leen los datos a tener en cuenta para el evento, también aparece un hashtag para que los que quieran subir fotos del enlace a Instagram puedan etiquetar a los novios y así poder ver más tarde las fotos que se han realizado durante la jornada.

¿Quién es el diputado de Sumar Francisco Sierra?

Francisco Sierra es uno de los diputados de Sumar que ha estado más veces en el candelero y es que hace menos de un año protagonizó un incidente con Rocío Meer, candidata de Vox por Almería en el debate a cuatro que tuvo lugar en Canal Sur Televisión en julio de 2023. Sierra desde el inicio de este debate le dio la espalda a la candidata de Vox que se encontraba a su izquierda, cada vez que ella hablaba.

Al final del debate, Meer le preguntó directamente al catedrático sevillano el motivo de esa actitud y la respuesta del diputado de Sumar fue el silencio, pareció no haber oído como su compañera de debate le hacía las siguientes preguntas: "Señor Sierra: lleva todo el debate sin mirarme. ¿Usted no es del partido de las mujeres, el partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara? ¿Por qué antes [cuando] se ha dirigido a mí ha dicho usted 'alguien'? ¿Por qué no respeta a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política y que consideran que son problemas los problemas de los que nosotros hablamos?"