¿Cómo llegar a la Feria de Sevilla en taxi, uber y otros transportes alternativos?

La Feria de Abril, que por fin podrá celebrarse este 2022 tras dos años en el dique seco a causa de la pandemia de Coronavirus, trae consigo una época llena de música, risas, baile y diversión en general, tanto para sevillanos como para todos aquellos que visitan la ciudad en estas fechas para disfrutar de la experiencia inigualable que significa pasar un sólo día siquiera entre casetas y atracciones.

Sin embargo, exceptuando a aquellos afortunados que habitan (o se alojan para estos días) en los aledaños del Real de la Feria, todo sevillano sabe que esta festividad significa también travesías extensas para poder, por fin, pasar por la Portada y comenzar con la celebración.

Por ello, la gran mayoría de ciudadanos optan por las diferentes líneas de bus que paran cerca del recinto ferial o incluso por ir en Metro a alguna de las tres paradas cercanas al Real de la Feria. No obstante, también es común preferir algún método de transporte alternativo que otorgue mayor libertad e independencia y pueda apartar preocupaciones por horarios y otros aspectos para ir y volver de la Feria.

No obstante, es importante recordar que estos medios de transporte están sujetos al Plan Especial de Movilidad de la Feria de 2022 del Ayuntamiento de Sevilla. Este incluye varios cortes en calles aledañas al Real de la Feria en vigor desde el jueves 28 de abril a las 16 horas hasta el domingo 8 de mayo a las 8 horas. Además, las calles del propio recinto ferial, tanto de casetas como de atracciones, quedan cerradas al tráfico desde las 15 horas del 30 de abril hasta las 4 horas del 8 de mayo. Las únicas excepciones a esta norma son vehículos de carga y descarga de 6 a 12 horas y aquellos vehículos de LIPASAM y los dedicados al mantenimiento del propio recinto. Por ello, recuerda salir del recinto antes de recurrir a este tipo de medios de transporte para volver a tu hogar.

Estas son algunas alternativas a tu disposición para moverte por la ciudad en estas fechas señaladas:

Recurre al servicio de taxis

El taxi es un auténtico clásico de cada Feria. Sus servicios resultan realmente útiles en estas fechas, y suelen disponer incluso de diferentes métodos de pago para mayor conveniencia del cliente. Además de recurrir al amplio dispositivo de taxis que siempre se despliega cerca de la Portada, también puedes contactar con Radio Taxi (954 580 000) o TeleTaxi (954 622 222) para escoger una ubicación de recogida personalizada.

Utiliza la aplicación de alguna de las compañías VTC disponibles

El mercado de servicios similares al taxi tradicional es mucho más amplio hoy en día. Por ello, estas son algunas de las compañías VTC a las que puedes recurrir en esta Feria mediante sus aplicaciones para Android o iOS:

Uber.

Cabify.

Bolt.

Sus métodos de pago son muy variados, pero también debes tener en cuenta que en las horas de más alta demanda será más complicado acceder a estos servicios o habrá tarifas menos económicas. Sin embargo, sigue siendo una opción muy interesante si se planea bien cada viaje.

Utiliza Sevici

Si tienes contratado Sevici, el servicio de bicicletas de alquiler prestado por el Ayuntamiento, recuerda que también es una opción interesante para moverte en estas fechas. De hecho, puedes encontrar una estación para aparcar o coger una de estas bicicletas justo al lado del Real de la Feria en la avenida Juan Pablo II, haciendo esquina con la calle Alfonso de Orleans y Borbón. El número de identificación correspondiente a esta estación, si deseas comprobar su ubicación en cualquiera de las plataformas de información de Sevici, recuerda que esta es la número 261.

Alquila patinetes eléctricos o scooters

El servicio de alquiler de patinetes eléctricos es también una opción a tener en cuenta para movernos por Sevilla. El funcionamiento de estas plataformas cuenta con servicio de ubicación e información sobre sus tarifas y zonas de actividad. Sin embargo, es de vital importancia tener en cuenta que sólo pueden ser aparcados en zonas designadas específicamente para este propósito, y podremos informarnos sobre estas ubicaciones en las propias aplicaciones. Estas son dos empresas que prestan este servicio en Sevilla:

Voi.

Reby.

Un servicio de características similares es el alquiler de bicicletas eléctricas proporcionado por las empresas Lime y Ridemovi.

Por otra parte, también podemos disponer de alquiler de scooters que nos lleven por toda la ciudad a mayor velocidad y por la calzada. No obstante, es evidentemente imprescindible disponer de carné de conducir para operar estos vehículos de alquiler. Dos empresas que prestan este servicio en Sevilla son:

Acciona.

Yego.

Ahora bien, lo más importante, por encima de tarifas y condiciones de cada uno de estos servicios, es mantener en mente la normativa de seguridad vial para cuidarnos a nosotros y a los demás en cada viaje. Nunca olvides respetar límites de velocidad, señalizaciones, indicaciones de seguridad en general y, especialmente, no operes ninguno de estos vehículos bajo los efectos del alcohol o las drogas. Si te has tomado unas copas de manzanilla de más, recuerda que no hay mayor urgencia en tu viaje de vuelta de la Feria que terminar llegar a casa sano y salvo y sin poner en peligro a los demás usuarios.