La noche del Alumbrado: Llegó el color y la luz de la Feria de Sevilla

Hay ganas de pisar el real y la pre feria, lejos de desaparecer con el formato de Feria de sábado del alumbrado a Sábado de fuegos, se ha trasladado. Desde el jueves por la noche hay reuniones en las casetas. Aunque es cierto que cada vez el montaje es más profesional, aún hay casetas familiares donde cualquier rato libre en los días previos, se reúnen para abrir flores de papel, montar farolillos y colocar espejos y cornucopias que se guardan de Feria en Feria. Como recompensa a todo ese esfuerzo, un guiso. En unas declaraciones a la SER, José Luis Sanz se mostró partidario de recuperar el modelo de noche del lunes al domingo de los fuegos. “Creo que a raíz de los últimos años todo el mundo se ha dado cuenta de que este es un modelo de Feria un poco largo, que no hay ni bolsillo ni cuerpo de aguante”, recalcó el alcalde.

El mediodía del sábado del alumbrado es aprovechado por muchos como el día para los niños. No hay colegio y todo el que puede intenta aprovechar la segunda parte de la Feria para huir a la playa o al pueblo aprovechando que no hay colegio. Por eso los payasos y los personajes infantiles han sido habituales durante toda la tarde hasta que ha llegado el momento de preparar las casetas para la cena del alumbrao. Toda la ciudad respira Feria. En las calles del centro las tiendas no dan abasto con las compras de última hora. Hacia las dos de la tarde se han podido ver enganches de época por los alrededores del parque de María Luisa y el centro histórico. Un aperitivo para la gran exhibición de enganches que habrá hoy en la Real Maestranza. Hasta en las clausuras de los conventos se bailan sevillanas. Si, como decía Santa Teresa, “Dios está entre los pucheros”, ¿por qué no va a estar entre las palmas y bailes?. Buena muestra, las sevillanas que se marcaron las monjas del convento de las Teresas y que el alcalde subió a sus redes sociales.

Pero es que la ciudad también canta desde los balcones. Si el año pasado eran las calles del entorno las que invitaban a tararear sevillanas con las letras de coplas de siempre puestas en banderolas, este año se han extendido por toda la ciudad. “Vámonos a la Feria cariño mío” o “Cuando paso por el puente” se pueden ver lo mismo en Pino Montano que en la calle Asunción.

Un sábado de alumbrado que ha comenzado de una manera diferente en la caseta de la Pecera con la boda de Paco Sierrra, diputado de Sumar, con la catedrática de Comunicación Política Daniela Inés Monje Medina. La novia ha llevado un vestido con volantes de inspiración muy flamenca y de color rojo, rematado por un precioso mantón blanco bordado. El novio iba vestido de traje de chaqueta con una corbata del mismo color que el vestido de la novia. Un boda que contó entre otros invitados con políticos de Izquierda Unida y Sumar como Antonio Maíllo, Toni Valero o Amanda Meyer, así como José Antonio Jiménez, de Iniciativa del Pueblo Andaluz, entre otros. Todos los invitados acudieron “con un atuendo elegante y feriante”, como deseaban los novios en su invitación. La fiesta duró hasta las siete de la tarde porque la caseta debía de prepararse para el “pescaíto”.

Cuando llegaba la hora de almorzar y a pesar de que aún la portada no se había encendido por primera vez, hubo algún que otro volante que recibió las primeras manchas de albero en este 2024. Tradicionalmente, el traje de flamenca es para el primer día de fiesta, pero algunas no esperaron. Es inevitable, sobre todo cuando tienes once años y sabes que el lunes estarás de vuelta en Madrid tras pasar el fin de semana en casa de los abuelos. Hay ganas de Feria aunque sea un fin de semana al año y contra eso no se puede hacer nada.

La fiesta de la luz y el color comienza en plena noche con el encendido de las 25.000 bombillas de la portada y las 220.000 de las calles del Real. Este año estarán más horas puesto que en lugar de apagarse a las 3:00 como hasta ahora, las bombillas iluminarán las calles para los más noctámbulas hasta las cinco de la mañana. Una hora antes de que las casetas tengan que cerrar obligatoriamente según recogen las ordenanzas.

En la portada, por la que anoche pasaron miles de personas, dos guiños a instituciones que cumplen años. Por un lado, los 200 de la Policía Nacional y, por otro, los 120 años que cumple Cruzcampo desde que comenzó su andadura en Sevilla.

La Feria de 2024 es muy internacional y no sólo por el autor de la Portada, el italiano David Gambini , sino porque los artistas encargados del espectáculo previo y de encender la portada son Los del Río. Una celebración por sus 60 años en los escenarios con un espectáculo en el que recordaron toda su trayectoria. Antonio y Rafael interpretaron sus éxitos mundiales con un escogido grupo de músicos, coros y bailarines.Un recorrido desde sus primeras sevillanas hasta la universal “Macarena”, pasando por “Sevilla tiene un Color Especial” y unos popurrís con sevillanas como “Sevilla es la Gloria de los Cielos”, “Chumberas del Camino”, “Déjala que se vaya” o “Sevilla no se quebranta”.

Un espectáculo musical con un fantástico diseño de sonido y luces y que tuvo bailando a todo el público durante algo más de una hora. Ganas de pasarlo bien no faltaron para los fieles de Los del Río, que cantaron todas y cada una de las coplas del internacional dúo.

Alrededor de las siete de la tarde las familias abandonan el Real con los niños. Muchos llevan mochilas. La noche del alumbrado es la de los abuelos para algunas casas. Los padres van con el tiempo justo de dejar a los pequeños, pasarse por la casa, arreglarse y volver a Los Remedios.

De siete a ocho el paisaje de quienes pisan el albero cambia completamente. Empiezan a verse muchos trajes de chaqueta, zapatos de tacón y alguna que otra muchacha a quien por primer vez le han enseñado como se debe llevar el mantón a la Feria. La falta de práctica de andar con zapatos de salón se nota. Los adoquines de la Feria es una dura prueba para quienes están poco acostumbradas al taconeo.La noche del alumbrado es otra de esas jornadas iniciáticas que tiene la ciudad. Es el momento en el que se pasa de adolescente a adulto. “Este año ya viene al pescaíto, ya tiene edad”, explicaba una señora a otra señalando a una joven de apenas 20 años mientras esperaban el autobús.

La noche del alumbrado es una especie de Nochevieja de primavera donde, con mayor o menor gusto, todos intentan ponerse sus mejores galas. Son momentos en los que el juego favorito de los sevillanos, ver y ser vistos, se pone en funcionamiento. Todos participan en ese teatro casi perfecto que es el real de la Feria. Muchos grupos con troleys en las paradas de los autobuses. La Feria es un atractivo más y hay quienes aprovechan este primer fin de semana para conocerla.

Las previsiones de los hoteleros rozaban el 85% puede ser que el buen tiempo y las reservas de última hora hagan que estas estimaciones se superen. La llegada de los trenes a Santa Justa desde primera hora de la mañana y hasta las ocho de la tarde fueron un buen medidor de llegada de turistas. Renfe tendrá durante toda esta semana un total de 154.000 plazas en los trenes AVE, Alvia e Intercity que comunican Sevilla con Madrid, Cataluña y Levante para atender el incremento de desplazamientos.

Posibilitar la llegada de turistas fue una de las razones por las que se decidió el cambio de duración de la Feria.De este modo, desde el año 2017, es de sábado a sábado, por lo que en la práctica abarca dos fines de semana. Del resultado de la consulta que ha puesto en marcha el Ayuntamiento dependerá la duración de la Feria de 2025. En ella pueden participar los sevillanos y titulares de casetas y carruajes de feria para conocer su preferencia sobre el modelo de Feria de Abril. Será desde las 9:00del martes 23 de abril hasta las 20:00 del jueves 25 de abril.

Aquellos que prefieran participar de forma telemática, deberán registrarse con anterioridad en la web www.consultaferia.sevilla.org.Una consulta con la que se pretende pulsar la opinión de los feriantes.