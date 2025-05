La ONCE reparte 70.000 euros en la Feria de Sevilla: "Estoy como si me hubiese tocado a mí"

Matilde Valverde, vendedora de la ONCE

Sevilla/La ONCE ha dejado huella en la Feria de Sevilla este jueves, que ya ha sido histórico tras el Habemus Papam, y la clasificación del Betis para la final de la Conference League.

Con todo, en la tarde del jueves la ONCE reparatió 70.000 euros en premios.

Matilde Valverde, vendedora de la organización desde 2021, ha sido la artífice de esta alegría al vender dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno en pleno Real.

Con su característico chaleco de la ONCE y una rosa adornando su pelo recogido, Matilde ha conseguido materializar su deseo de llevar suerte a quienes visitan la feria.

"Estoy supercontenta, es como si me hubiese tocado a mí", ha declarado emocionada antes de continuar su recorrido por el barrio de Los Remedios. La vendedora ha compartido su satisfacción profesional: "Los clientes me dicen 'si me toca te regalo...' Y el regalo es que os toque. Y qué verdad es, que es la mayor satisfacción dar un premio, saber que hay gente ahora mismo feliz".

Mati ha expresado su esperanza de que los afortunados sean trabajadores de la Feria: "Es el sentimiento que tengo ahora mismo por tanto que están luchando y trabajando esta semana para que nos divirtamos todos. Pero si es otra persona también estoy supercontenta".

Papa, Betis y el cupón premiado

El cupón del jueves de Feria estuvo dedicado al 25 aniversario de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, complementado con 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Adicionalmente, distribuye 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros tanto para tres últimas como tres primeras; premios de 6 euros para las dos primeras y últimas cifras; y reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.

Para el viernes 9 de mayo, el Eurojackpot de la ONCE, sorteo europeo que la organización comercializa junto a otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 120 millones de euros, su mayor cuantía hasta la fecha, además de un segundo bote de 21 millones y un tercero de un millón de euros.

Los productos de la ONCE se distribuyen a través de su red de más de 20.000 vendedores y vendedoras. También pueden adquirirse en la plataforma online https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.