El real en sus hechuras el día que tuvimos fumata blanca

Qué a gustito se estaba este jueves en el real con esa combinación de brisa fresca y de feriantes en cantidad moderada, en comparación con las masas que han inundado el recinto de Los Remedios especialmente el martes y el miércoles festivo. Perdonen mi atrevimiento por confesar a las claras que soy más de fiestas sin grandes bullas y de cantes en reuniones de dimensiones muy abarcables. Había tranquilidad hasta en la calle del infierno, sin música de 13:00 a 19:00, en solidaridad con las personas con autismo. Estas hechuras proporcionadas del jueves de Feria me van, me van...que diría el gran Julio Iglesias (mano en vientre).

“Es el jueves que menos gente he visto en real en toda mi vida. Aquí la Feria está tranquilísima y son las tres y media de la tarde. Hay caballos, muy buenos, pero pocos. No parece un jueves, sino un sábado de Feria. Y el clima estupendo. El martes había tal cantidad de gente que creía que no iba a volver a la Feria después de lo que vi. Hoy es muy distinto”, recalcaba Alicia, profesora de yoga, desde Ignacio Sánchez Mejías 40.

“Hoy hay mucha menos gente que un jueves cualquiera. Se nota que el formato de Feria es diferente. Hemos comido sin problemas y sin los agobios de otros años”, opina Francisca, profesora de Literatura y Lengua.

Bello desfile de amazonas de México. / Juan Carlos Vázquez

David, policía de profesión, relataba que había visto la misma tranquilidad en el Parque de María Luisa. “Esta mañana en el parque se estaba muy a gusto: la temperatura muy buena y muchos coches de caballos al sol con sus ocupantes tomando cervecitas a las doce de la mañana”.

Era el día perfecto para celebrar encuentros de familiares en las casetas, como los que juntaron a varias generaciones de los Sánchez y los Castañeda en una de las casetas más fabulosas de la Feria por su espléndida animación y el impagable patio abierto al fondo, en Los Hispalitos, en Gitanillo de Triana 26-28. En la entrañable compañía de sus patriarcas Ramón (90 años) y Pepe (91 años) y sus respectivas esposas, las dos Cármenes (87 y 86 años), celebraron el 60 cumpleaños del hijo mayor (Ramón) de la primera familia, así como el aniversario del nacimiento de Sergio, nieto político de la segunda familia. No faltaron ni una gigantesca tarta de cumpleaños (de chocolate por supuesto) ni los bailes ni la emoción de vivir la fiesta con la intensidad que merece la ocasión. Bendita familia y benditos abuelos longevos que no se pierden una Feria por más achaques que sobrelleven a sus espaldas.

Las calles del real no se llenaron de masas como en días pasados. / Rafa del Barrio

Muy cerca, en El Estoque, en la calle Antonio Bienvenida 63, la familia del catedrático Rogelio Reyes Cano, natural de Lora del Río, doctor en Filología y catedrático de Literatura Española, animaba toda la caseta al flamenco modo con los alegres sones de guitarra y cante de sus sobrinos. Allí estaban su hijo, el juez Rogelio Reyes Pérez, y sus sobrinos Fernández Reyes: Rogelio, Miguel Ángel y Javier con sus respectivas familias. “Esto que celebramos es un feliz reencuentro, gozoso y divertido, con todos los primos, con toda la familia. Y ojalá que se repita todavía muchos años”, comenta emocionado el catedrático. No hay Feria que no se reúnan a cantar, a bailar y a celebrar la fiesta.

Rogelio Reyes Cano con su familia en El Estoque. / M.G.

Sin farolillos

En lo tocante a la estética del recinto, hay malestar por la ausencia total de farolillos en amplios tramos de calles como Ignacio Sánchez Mejías, Juan Belmonte y Pascual Márquez.

A preguntas de este periódico, el gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla ha respondido que este jueves iban a quedar todos los farolillos que faltaban puestos, pero lo cierto es que no ha sido así.

La razón por la que no se han colocado hasta ahora es que “si se hubiesen colocado entre viernes y sábado estarían en el suelo por la lluvia y se tendrían que haber puesto de nuevo”, dice el gobierno local. La cuestión es que lluvia no hemos tenido más que algunas gotas caídas por una nube aislada.

Desfile de amazonas

El paseo de caballos transcurrió con delicia. Los equinos podían beber sin aglomeraciones en el abrevadero de Costillares construido en 2023 en el 50 aniversario del traslado de la Feria a Los Remedios. En una tarde, los equinos suelen beber unas tres o cuatro veces y son jinetes y cocheros los que deben percibir cuándo lo necesitan.

Una de las estampas más vistosas fue el espectáculo de mujeres a caballo como amazonas por el intercambio cultural con México que protagonizó la Asociación Andaluza de Monta a la Amazona y la Academia Ecuestre La Romana, con las Escaramuzas de la ‘Charra Internacional de las Américas’, reconocida por su labor de difusión de la equitación femenina tradicional mexicana.

Su vicepresidenta, Ana Benjumeda, explicó a Efe que llevan desde 2004 fomentando la monta a caballo tradicional de las amazonas, y que este año han querido contar con sus colegas mexicanas para darle una mayor vistosidad a su paseo por la capital andaluza. “Cada año se visita un monumento emblemático de la ciudad escoltadas por la Policía Nacional, y este año las charras mexicanas han llegado para visitarlo con nosotras y disfrutar de esta experiencia”, explica Benjumeda justo antes de salir hacia la Plaza de España.

Para la portavoz de esta asociación andaluza, montar a caballo a la forma tradicional femenina “es una tradición que no se puede perder, que te retrotrae a la infancia y la juventud, y es una seña de identidad de Sevilla”.

La cita se inició a las 13:30 horas con la concentración de Amazonas y Escaramuzas en la portada de la Feria, punto de partida del paseo a caballo hasta llegar a la Plaza de España, “símbolo de la Hispanidad” y escenario elegido para acoger el acto formal de hermanamiento e intercambio cultural entre ambas delegaciones.

Al frente de la organización de esta cita ha estado una asociación con algo más de veinte años de vida que tiene entre sus objetivos rehabilitar la Monta a la Amazona en España, fomentar la práctica en el ámbito de la hípica deportiva y de ocio, recuperar su aplicación fiel a la usanza tradicional, restablecer la Monta a la Amazona como especialidad de Arte Ecuestre, divulgar los conceptos singulares de esta disciplina o instruir en su función de la equitación.

Entre las recepciones destacadas del jueves figuran la oficial del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (Cogitise) en su caseta la calle Costillares, 34-38. Y la institucional de la Universidad CEU Fernando III en la caseta de Ricardo Torres Bombita, 25.