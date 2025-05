Paco Abreu se excusa ante la comunidad trans por reírse de su 'paquete' en la Feria: "Mi mecanismo de defensa es el humor"

La Feria de Abril se ha convertido en un auténtico escaparate para las famosas y creadoras de contenido, que cada año se esmeran en lucir los mejores trajes de flamenca. Sin embargo, el paso por el Real de algunos influencers como Paco Abreu, que el año pasado fue víctima de una agresión homófoba por vestirse de gitana, ha sembrado una polémica que trasciende los límites de la moda.

Este martes Abreu apostó por un vestido de flamenca de color verde con una impresionante bata de cola desmontable. Pero más allá de la confección de su atuendo, el influencer se ha convertido en el objetivo de todas las críticas tras ser acusado de burlarse de las personas trans en uno de sus vídeos.

En la publicación en cuestión, se ve al joven posando frente a la Portada de la Feria, bromenado acerca del "paquete" que se le intuía bajo el vestido. "Perdona, ¿trabajas en Correos?", se escucha gritar a uno de sus amigos. A lo que en supuesto tono de humor, Abreu se disculpaba por haberse olvidado de "trucarse", es decir, una técnica que las transexuales utilizan para que el pene y los testículos no sean visibles bajo la ropa.

Algunas influencers trans le han reprochado al joven este comentario desafortunado. "Qué errado el vídeo. Creo que no eres consciente del daño que causas. Espero que te sientes y analices la situación y comprendas que no es humor. Es transfobia", censuraba Amor Romeira. "Este chiste a lo Martes y Trece, ¿a qué viene?", replicaba Lara Sajén por su parte.

La cantante Carmen Jedet ha sido una de las más tajantes: "Lo que para ti es un chiste, para muchas es motivo de violencia, exclusión y humillación diaria. Se nota que no tienes ni idea del peso que supone ser una mujer trans y aún así decides apropiarte de una experiencia que no te pertenece para ridiculizarla".

"Si todas te hemos dicho que el vídeo es horrible, será por algo"

Un día más tarde, Paco Abreu ha tratado de dar explicaciones a través también de su perfil de Instagram (@pacoabreugarcia), donde cuenta con más de 235.000 seguidores. El joven aclara que en la Feria del año pasado recibió ese mismo tipo de comentarios en torno a su 'paquete', lo cual le generó grandes inseuguridades. "A partir de entonces, intenté ponerme trucadoras cada vez que me vestía de flamenca porque no me gusta que se me marque el pene, pero es doloroso e incómodo, no me gusta", contextualiza.

En esta ocasión, Abreu optó por volver a utilizar esta técnica, pero finalmente se dejó las trucadoras en Ayamonte, lo que provocó de nuevo ciertos comentarios negativos a sus publicaciones por parte de personas "intolerantes". El influencer, que se considerada una persona no binaria pero afirma sentirse cada vez más identificado con el género femenino, decidió tomarse las críticas con filosofía a través del vídeo que ha generado la polémica. "Si no me río de mis propios traumas, a mí el mundo me come. Mi mecanismo de defensa es el humor", se justifica.

Las explicaciones no han convencido a algunas prescriptoras, como Ángela Ponce. "Entiendo que cada quien tiene sus procesos, sus heridas, sus formas de sanar y expresarse. Pero, al igual que tú, hay muchas personas que también están en su propio proceso, y algunas se han sentido dolidas", dice la modelo, primera Miss Universo trans, sobre esta cuestión sensible. Otras como la Shannis, han censurado que Abreu no haya pedido disculpas: "Si todas te hemos dicho que el vídeo es horrible y de mal gusto, será por algo, y no eres capaz de rectificar ni pedir perdón... Increíble".