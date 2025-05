De Rocío Osorno a Eva González, los mejores looks de flamenca de las famosas en la Feria de Abril 2025

La Feria de Abril vuelve a convertirse en el centro neurálgico de la moda flamenca. Aunque suene a obviedad, porque es la semana en la que el traje regional se convierte en el uniforme oficial de sevillanas y foráneas, cada año los diseños se superan. Ya no sólo se ven por el Real diseños clásicos, también se observan propuestas más vanguardistas y atrevidas que demuestran que la moda flamenca es un ente vivo y que para ir perfecta con un traje de flamenca sólo tienes que sentirlo así, da igual los cánones o los esterotipos. Alfombra roja sobre la que lucir las mejores galas, la Feria de Abril ya ha dejado en un segundo plano los mejores looks de la noche del pescaíto y ahora, por fin, ya se ve sobre el albero ese revuelo de volantes con el que muchas soñamos desde principios de año.

Las famosas e influncers también parecen soñar con la semana de farollilos durante el año y por eso no dudan en acudir a la Feria de Abril vestidas de flamenca. Sí, los looks alternativos también están presentes, sobre todo, esta semana en la que el mercurio (a pesar de lo que imaginábamos) invita a acudir al Real un poco más abrigadita. Rocío Osorno, con traje de flamenca de su propia firma (también ha vestido a otras influencers), Eugenia Martínez de Irujo, Eva González o Jessica Bueno son algunas de las famosas e influencers que ya se han vestido de flamenca. Diseños sencillos, otros más voluminosos, pero todos con la esencia flamenca por bandera, son algunas de las propuestas que ya se han podido ver en la Feria de Abril. Hacemos un repaso de los looks de flamenca de todas ellas

