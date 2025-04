Chaquetas toreras y trajes de flamenca perforados, las tendencias que no pueden faltar en tus looks para la Feria de Abril

Ya si que sí, la cuenta atrás para la Feria de Abril encara su recta final. A escasos días de que dé comienzo una de las semanas más esperadas del año, ahora estos días las sevillanas ultiman los detalles de sus estilismos flamencos. Toca buscar ese look perfecto para la noche del pescaíto, pero también pensar en opciones que pueden convertirse en un plan B en el caso de no querer ir vestida de flamenca. Las tendencias para los estilismos de inspiración flamenca han dejado claro que los lunares, volantes y el trinomio de color (blanco, negro y rojo) siguen sentado las bases de los los looks más potentes para ir a la Feria de Abril per, ¿cómo apostar por ellas según el contexto?

Como antesala a la Feria de Abril y con la idea de ayudar a las sevillanas en la búsqueda de ese look perfecto, en El armario de Paola han celebrado la segunda edición de su masterclass de Feria. En ella, el equipo de El armario de Paola contó con la colaboración de la consultora de belleza Marisa Flores Barragán, que compartió con las asistentes distintos trucos de belleza para un maquillaje infalible en Feria, y La Parrala Tapas, que puso el punto gastronómico al una divertida tarde entre estilismos flamencos. Desde la boutique propusieron varios looks para distintos momentos de la Feria de Abril, uno de flamenca, dos para la noche del pescaíto y otros dos para una mañaa de Feria o una tarde de toros.

Todo al negro e inspiración torera para la noche del pescaíto

Anabel, responsable de El Armario de Paola (en el centro), junto a su hija y su nuera con sus propuestas de lookas para la noche del pescaíto / Wappíssima

Para la noche del pescaíto, desde El Armario de Paola proponen apostar por el negro como color protagonista. "Es muy imporante que la inversión que vayas a hacer sea en prendas a las que luego puedas darle más uso", recomiendan desde la boutique. En esa línea, proponen un primer estilismo muy flamenco compuesto por unos pantalones negros de corte palazzo y tiro elevado y un top negro. Se trata de un estilismo bastante sencillo y muy ponible en cualquier contexto que sube de nivel con una de las prendas más en tendencia para la Feria de Abril: una chaqueta torera.

La segunda de las propuestas, también en dos piezas, puede ser una buena opción para las que acudan embarazadas a la Feria de Abril y quieran un look para la noche del pescaíto sueltecito. Se trata de una falda con volantes de tanza con el tiro elevado, combinada con una blusa con mangas voluminosas.

Lunares, flecos y beiges y rojos para una mañana de Feria

Propuestas de looks para ir a la Feria de Abril sin llevar traje de flamenca. / Wappíssima

Para una mañana de Feria o una tarde de toros, desde El Armario de Paola recomiendan apostar por estilismos "arreglados y alegres". En esa línea, y siguiendo las tendencias de la primavera, proponen un primer look dos piezas de color rojo. Destacan los maxiflecos de la chaqueta, con los que se consigue marcar la diferencia en un look sencillo. Los complementos también son clave en este look, destacando un chócker como accesorio aliado para iluminar el rostro. "Los complementos juegan un papel fundamental, pero hay que partir de la premisa de que menos siempre es más. Si llevamos pendientes recargados, evitaremos llevar un collar; si apostamos por un collar llamativo, mejor combinarlo con unos pendientes sencillos", recomiendan desde El Armario de Paola.

El segundo look, también una opción muy cómoda para embarazadas, es una falda plisada con mucho vuelo y movimiento que resulta bastante fresquita. El elemento flamenco lo pone la blusa de lunares con un maximalista cuello bobo y mangas abullonadas. Los collares largos añaden el toque de color y refuerzan la verticalidad del escote para dibujar una figura más estilizada y alargada.

Traje de flamenca calado y a contraste

Dos de las tendencias más potentes para esta Feria de Abril: el perforado y los madroños. / Wappíssima

"Este año los trajes de flamenca en batista perforada son la tendencia máxima igual que los madroños", comentan desde El Armario de Paola. Atendiendo a estas dos tendencias, desde la boutique proponen un traje de falmenca en fresón con madroñeras en verde agua. Aprovechando este contraste, desde la firma añaden un mantoncillo en un verde agua algo más subidito para colocarlo de la manera clásica. "Este año vuelven a llevarse los mantoncillos colocados de manera clásica, pico con pico y sujetos al frontal", explican desde El Armario de Paola. A la hora de colocarlo, Anabel, responsable de la boutique, recomienda juntar un poco con otro, encajar el mantoncillo en los hombros y fruncir la parte que queda sobre el pecho para garantizar la movilidad. En cuanto a las flores, desde la boutique apuestan por los tonos naturales y que simulen a los ya existentes en la naturaleza y por supuesto "sobre la cabeza".