Vestidos midi y conjuntos maximalistas, así son looks más elegantes de inspiración flamenca para ir a la Feria de Abril

A la Feria de Abril no siempre hay que ir vestida de flamenca. Puede que no tengas tantos trajes de flamenca como días dura la Feria o que las elevadas temperaturas no te inviten a apostar por enfudarte en el traje regional. Sea como sea, cada vez son más mujeres las que buscan un look alternativo al traje de flamenca, bien para la noche del pescaíto, bien para darle un respiro a los lunares y volantes. Para hacer un poco más sencilla la búsqueda de ese look con el que destacar en la Feria de Abril, firmas como Cherubina, Panambi o Fernando Claro, entre otros, han presentado sus propuestas de looks de inspiración en el desfile Cajasol de moda, en la Fundación Cajasol.

La pasarela, organizada por la Fundación Cajasol, en colaboración con agencia de comunicación Go! Eventos, demostró que las propuestas para la Feria de Abril son elegantes, pero también cómodos y ligeros, acercándose a los estilismos de invitada, pero también con un punto maximalista que hace que los looks de inspiración flamenca destaquen. Entra las propuestas no han faltado los lunares, pero también han estado muy presentes los diseños estampados y fluidos, muy acertados para una mañana de Feria en la que convivir con un mercurio que no da tregua.

Diseños de la firma Cherubina vistos en la pasarela 'Cajasol de moda' / José Ángel García

De los diseños vaporosos al maximalismo ochentero, así son los looks elegantes para la Feria de Abril

Las firmas que presentaron sus propuestas de inspiración flamenca son todo un icono entre las invitadas con más estilo, ya sean de Sevilla o de cualquier rincón de España. Con looks que lo mismo te convierten en la invitada con más estilo de una boda de primavera, que te salvan el outfit para ese día de Feria que tienes comida en la caseta, los diseños que se vieron sobre la pasarela dibujan a una flamenca de calle, como se suele decir, que se gusta en las formas cómodas y livianas, pero que no pierde ese punto maximalista que se le presupone a los looks de Feria.

Primera en pisar la pasarela, la firma Gavriela, con una clara inspiración en la cultura mediterránea, propone siete diseños entre los que destacan los vestidos midi, siendo los colores vivos su apuesta potente. Vestidos vapororos y sueltos en buganvillas y turquesas con estampados florares, conjuntos dos piezas y vestidos a la cintura con tirantas anchas y estampados frutales se convierten en la opción perfecta para una mañana de Feria.

Diseños de Zambonino vistos en la pasarela 'Cajasol de moda'. / José Ángel García

En una línea similar, la firma Vanderwilde también plantea estilismos para aquellas que pisan la Feria desde bien temprano. Conjuntos dos piezas con chaqueta, diseños lisos y con aires minimalistas, vestidos vaporosos con volantes y estampados, detalles en cut out, cuellos halter y escotes off shoulders son las propuestas de la firma para una Feria que se empieza al mediodía y se termina alargando. La tonalidades cálidas, características de la firma, se contraponen a los colores clásicos y sirven para crear looks con los que marcar la diferencia.

Con una estética y unos estampados muy carctaerísticos, los looks de Panambi juegan con la asimetría de los escotes, añadiendo volumen y maximalismo a la zona de los hombros. Destacan los conjuntos en dos piezas, las propuestas en blanco y negro para la noche e incluso las lentejuelas y los flecos. Para las que buscan la difrencia, la firma propone un look en dos piezas de falda y top en los que se reinterpretan los clásicos colores de la Feria, el rojo, el negro y el blanco.

La parte festiva llega de la mano de Zambonino, que plantea estilismos para la noche del pescaíto o para cualquier jornada de Feria a la que se acude después del paseo de caballos. Un total look en negro, compuesto por unos pantalones y una blusa de voluminosas mangas semitraspartentes, un dos piezas con una blusa bastante vapororsa en el color estrella de la primavera, el verde oliva, son algunas de las propuestas para la flamenca de calle más elegante. También destaca un traje de chaqueta celeste, que puede ser reutilizado en cualquier otro evento de primavera y un dos piezas en amarillo bastante fluido y vaporos ponen la nota de color a sus propuestas.

Diseños de la firma Panambi vistos en el desfile 'Cajasol de moda'. / José Ángel García

La elegancia atemporal de Vogana sirve de punto de partida para presentar su colección cápsula para la Feria de Abril. Los diseños midi más sueltos y fluido son la base de sus propuestas, entre las que destacan los vestidos midi con volantitos de capa en las mangas, los diseños fluidos y estampados en tonos verdes y los conjuntos en dos piezas en blanco y verde.

Cádiz y la Habana sirven de inspiración a Cherubina a la hora de presentar sus estilismos para la Feria de Abril. Su diseños se caracterizan por estar confeccionados en tejidos ligeros que se mueven sobre el cuerpo, muy acertado para un look de Feria, y entre las propuestas de su colección cápsula destacan los vestidos estampados con elementos en cut out, los conjuntos en dos piezas de falda y top, los vestidos vaporosos con las espalda descubierta y luneres irregulares e incluso un vestido largo en lúrez y con el escote en forma de lágrima. Los mantones, de Foronda, remarcan el punto flamenco de los estilismo.

Una de las propuestas de la firma Gavriela vistas en el desfile 'Cajasol de moda'. / José Ángel García

Para cerrar la pasarela y darle el punto maximalista, festivo y de alta costura a las propuestas para la Feria de Abril, la firma Claro Couture propone una colección inspirada en la estética ochentera para reinterpretar los iconos tradicionales de la moda flamenca. Impregnada de lunares en blanco y negro, esta colección pllantea estilismos mucho más festivos y potentes, destacando un traje de chaqueta en blanco y negro con grandes lunares y un conjunto dos piezas con falda de tubo y blusa de lunares combinados bastante fluida y con hombreras ochenteras. En sus propuestas, la firma adapta en concepto alta costura a la moda de inspiración flamenca y lo hace por la puerta grande con una colección en la que la nota de color la pone el malva y el toque festivo llega de la mano de las lentejuelas.