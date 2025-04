Los looks para ir a la Feria de Abril del desfile moda andaluza 'Cajasol de moda', todas las fotos

La Fundación Cajasol se convierte en pasarela efímera y sirve de enclave perfecto para dar a conocer las propuestas de looks alternativos al traje de flamenca para ir a la Feria de Abril. En un desfile, organizado en colaboración con la agencia Go! Evento, esta iniciativa sirve de escaparate para conocer de primera mano los estilismos más en tendencia para acudir al Real sin el traje regional. Entre las propuestas, diseños ligeros y vestidos midi, con detalles en volantes tanto en mangas como en escotes, dibujan a una flamenca de calle que se gusta en la comodidad y que se prepara para vivir la Feria desde por la mañana. Aunque también hay lugar para propuestas maximalistas y con cierto aire ochentero, en las que no faltan los lunares en el binomio estrella de la Feria de Abril: el blanco y negro.