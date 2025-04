Mango tiene los vestidos de lunares elegantes, cómodos y fresquitos para ir a la Feria de Abril sin traje de flamenca.

Hay un aire diferente al llegar el mes de abril, como reza la sevillana, y eso se traduce en que los lunares se adueñan de todas las prendas y estilismos. Ya sea porque es un estampado muy primaveral o porque la Feria de Abril parece dictar las bases de lo que se lleva y lo que no, al menos en Sevilla, el caso es que los lunares se convierten en el print destacado de la temporada. Eso nos facilita la búsqueda del look alternativo al traje de flamenca, en el caso de no querer lucir el traje regional o estar pensando el estilismo adecuado para la noche del pescaíto. No necesariamente hay que apostar por un look con los lunares como protagonistas, pero a la hora de darle ese aire aflamencado a cualquier estilismo es una opción bastante sencilla de la que tirar.

Las firmas suelen ponerlo bastante fácil, ya que la mayoría lanzan sus propias coleciones cápsulas con prendas de lunares, ya sea el clásico vestido en blanco y negro o el reinterpretado mono con el print de Pretty Woman. Una de esas firmas es Mango, que desde antes de que comenzara la primavera ya empezó a sentar las bases de lo que podría ser el perfecto look alternativo al traje de flamenca para ir a la Feria de Abril. Buceamos entre sus nuevas propuestas para plantear cinco look con prendas de lunares elegantes, cómodos y fresquitos para ir a la Feria de Abril sin traje de flamenca.

Errores a evitar si vas a la Feria de Abril sin traje de flamenca

Acertar con un look alternativo al traje de flamenca es sencillo, sólo hay que apostar por un estilismo sofisticado y elegante con un puntito maximalista. A diferencia de otros eventos, la Feria de Abril se presta a la exgeración, ya sea con los complementos o con detalles en los looks que resulten llamativos, bien un estampado, bien unas mangas voluminosas. Auqnue hay una delgada línea entre un look sobresaliente y un estilismo cuestionable. Antes de ponerte a plantear looks para ir a la Feria de Abril, debes saber cuáles son los errores más comunes a evitar.

Nada de vestidos largos : No es que no resulten elegantes y queden espectaculares, es que apostar por un diseño que sobrepase el tobillo te hará estar incómoda durante toda la jornada. El albero, por mucho que lo hayan asentado, mancha. Eso por no hablar del resto de fluidos que puedes encontrarte en el suelo (y en los baños) de una caseta. Además, irás pisándote el bajo durante todo el día y puede que pegues algún traspiés.

: No es que no resulten elegantes y queden espectaculares, es que apostar por un diseño que sobrepase el tobillo te hará estar incómoda durante toda la jornada. El albero, por mucho que lo hayan asentado, mancha. Eso por no hablar del resto de fluidos que puedes encontrarte en el suelo (y en los baños) de una caseta. Además, irás pisándote el bajo durante todo el día y puede que pegues algún traspiés. Olvida los taconazos : Que un look gana cuando nos subimos en unos taconazos es una realidad incuestionable, pero no es la mejor idea para ir a la Feria de Abril. Son días en los que se anda mucho y se baila más y las calles llenas de adoquines no contribuyen a la estabilidad. Por eso, mejor unas cuñas de esparto o unos zapatos con tacón sensato.

: Que un look gana cuando nos subimos en unos taconazos es una realidad incuestionable, pero no es la mejor idea para ir a la Feria de Abril. Son días en los que se anda mucho y se baila más y las calles llenas de adoquines no contribuyen a la estabilidad. Por eso, mejor unas cuñas de esparto o unos zapatos con tacón sensato. Negro sí, pero con matices : El nergor, el blanco y el rojo son los colores de la Feria por antonomasía y la mayoría de las mujeres que huyen de complicaciones lo apuestan todo al negro. Hay que recordar que la Feria es un evento festivo y que ir de negro puede ensombrecer ese espíritu, así que añade alguna nota de color con los complementos.

: El nergor, el blanco y el rojo son los colores de la Feria por antonomasía y la mayoría de las mujeres que huyen de complicaciones lo apuestan todo al negro. Hay que recordar que la Feria es un evento festivo y que ir de negro puede ensombrecer ese espíritu, así que añade alguna nota de color con los complementos. Las flores, para las flamencas: Olvídate de llevar una flor en la cabeza, salvo que vayas de flamenca. Si quieres flores en tu estilismo, apuetsa por un estampado con motivos florales, pero nada de llevarlas en el pelo.

Con lunares a lo 'Pretty Woman'

Mono de lunares de Mango. / Mango

El estampado de la icónica película de Julia Roberts siempre vuelve en primavera y este año se convierte en el protagonista de uno de los monos más básicos y elegantes para llevar a la Feria de Abril. Lo puedes combinar con un mantón en tonos beige con bordaos a juego.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono de lunares de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Ref: 87077161

De lunares y con cuello halter

Vestido de lunares de Mango. / Mango

Fue llegar a Mango y acaparar todas las miradas. Es elegante, muy favorecedor y luego puedes reutilizarlo en una boda de primavera/verano. Lo malo es su elevado precio, pero con lo bien que siente, merece la pena darse ese capricho.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Mango tiene un precio de 350 euros.

Ref: 87085929

De lunares y palabra de honor

Vestido de lunares palabra de honor de Mango. / Mango

Otro must de la nueva colección de Mango. Con escote palabra de honor y el forntal drapeado, este vestido es ideal para una mañana de Feria. Puedes combinarlo con una chaquetita torera con pedrería de azabache.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Mango tiene un precio de 99,99 euros.

Ref: 87016363

Un dos piezas de lunares

Conjunto de falda y blusa de lunares de Mango. / Mango

Con el mismo estampado que el mono, pero en versión dos piezas, este look es ideal para las que buscan la comodidad máxima en la Feria de Abril. Como es un poquito más informal, tendrás que añadirle complementos maximalistas, como unos pendientes en dorado.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 87087161

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de lunares de Mango tiene un precio de 25,99 euros.

Ref: 87067162

De lunares y con mangas XXL

Vestido de lunares con mangas abullonadas de Mango. / Mango

Las mangas son protagonistas esta temporada, tanto en los trajes de flamenca, como en los diseños de inspiración y este vestido cumple con todos los requisitos para ser un lookazo de Feria de Abril.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Mango tiene un precio de 69.99 euros.

Ref: 87096351