Adiós traje de flamenca, así es el vestido de lunares de Mango definitivo para ir a la a Feria de Abril

El traje de flamenca siempre será el alma de la Feria de Abril, pero no podemos negar que entre las nuevas tendencias sobre el albero también se observan propuestas alternativas al vestido regional que son muy interesantes. Desde el típico vestido mantón, al mono e lunares al que luego podrás darle mucha vida, pasando por los clásicos conjuntos en dos piezas (algunos con chaqueta torera), los looks alternativos al traje de flamenca son bastante elegantes y para muchas mujeres resultan cómodos y funcionales y estas características las invitan a declinarse por estos estilismos en detrimento del traje regional.

Muchas de nuestra firmas favoritas han apostado por incluir en sus colecciones cápsulas especiales para los eventos de abril, donde el estampado de lunares, los diseños con volantes, el trinomio de color más flamenco (blanco, negro y rojo) y los tejidos con movimiento se convierten en los mejores aliados para pisar el albero sin perder ni una pizca de glamour. De entre todas las prendas que hemos visto estos días, este vestido de lunares con pedrería de lunares se ha convertido en el look definitivo para la Feria de Abril. Un diseño que, a falta de volantes, se convierte en la alternativa más sofisticada para esas que buscan un look diferente, cómodo, elegante y, sobre todo, con mucha personalidad.

Porque sí, en la Feria de Abril también se puede brillar sin flor ni mantón. Hay quienes reservan el traje de flamenca para los días grandes o para cuando tienen comida en la caseta con las amigas, pero prefieren looks más cómodos y versátiles para otras jornadas de la semana. Ya sea para la noche del pescaíto o para un día de Feria más relajado, este diseño cumple todos los requisitos para convertirse en el look estrella de esta temporada. Si Rocío Osorno —sevillana, estilosa y defensora de la moda flamenca— ya lo ha llevado, es por algo.

Vestido de lunares en la Feria de Abril: look de día vs. look de noche

Una de las grandes ventajas de los vestidos de lunares en un diseño alternativo al traje de flamenca es su versatilidad. Se adaptan con facilidad a cualquier momento del día y su estilismo puede cambiar por completo dependiendo de los complementos que elijas. Así que, si estás pensando en hacerte con uno de estos diseños esta primavera, apunta: lo que marca la diferencia entre un look de día y uno de noche es el cómo lo lleves, más que el qué.

: Para las horas de luz, lo ideal es apostar por tejidos ligeros, maquillaje natural y complementos en tonos neutros o pastel. Puedes combinar un vestido de lunares con unas cuñas de esparto o unas sandalias cómodas de tacón sensato. Si optas por un recogido desenfadado con pendientes dorados o de cerámica artesanal, el resultado será un look boho y elegante a partes iguales, perfecto para recorrer el Real con estilo sin ir sobrecargada. Look de noche: A medida que cae el sol, la Feria se transforma y también lo hace el dress code. Es el momento de apostar por piezas más sofisticadas. Si tu vestido de lunares lleva detalles de pedrería, como el de Mango, súmale unos tacones finos, un bolso joya o en tono a contraste, un maquillaje más potente —con labios rojos o mirada marcada— y un recogido pulido o una melena suelta bien trabajada. Añadir una chaqueta torera o una blazer estructurada también eleva el look y lo adapta a la temperatura nocturna.

Rocío Osorno ya lo ha llevado (y ha arrasado)

Cuando una sevillana como Rocío Osorno le da el visto bueno a una prenda para la Feria de Abril, no hay mucho más que decir. Ella fue una de las primeras en mostrar en su perfil de Instagram el vestido de Mango con el siguiente mensaje: “Como resistirse a un lookazo así si lo tiene todo. El tono me apasiona, pedrería, el corte súper favorecedor y encima lunares!! Es vestidazo 10 de pescaíto, ahí lo dejo”. El resultado, un look de Feria de Abril impecable.

La influencer apostó por la versión en marrón con lunares beige —un guiño al icónico estampado de Pretty Woman—, y lo combinó con sandalias de tiras en tono nude y un bolso a juego, también de la nueva cápsula de Mango. El resultado fue un conjunto elegante, cómodo y totalmente apto para brillar en una noche de pescaíto, en una cena de amigas o incluso en una jornada completa en el Real.

Adiós traje de flamenca, así es el vestido de lunares de Mango definitivo para ir a la a Feria de Abril

Este vestido ha llegado para conquistar a quienes buscan algo diferente para la Feria de Abril. Se trata de un diseño entallado de largo midi, ideal para estilizar la silueta sin renunciar a la comodidad. Está adornado con cuentas de cristal que dibujan un estampado de lunares sobre el tejido, aportando brillo y sofisticación al conjunto sin resultar recargado. Su escote de lágrima añade un toque muy femenino y elegante, y lo convierte en una pieza idónea tanto para el día como para la noche.

Además, su silueta ajustada sin ser ceñida del todo, el equilibrio entre sobriedad y luz, y el guiño a la estética flamenca sin caer en lo obvio hacen de este diseño un acierto seguro. Sobre todo, tiene ese algo que hace que una prenda se convierta en tendencia desde el primer momento. Este diseño elegante y muy sofisticado es la prueba de que se puede ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca y mantener la esencia.

Vestido de lunares de Mango. / mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Mango definitivo para ir a la Feria de Abril tiene un precio de 350 euros.

Ref: 87085929