Cómo elegir el mantón de Manila con el acertar en un look de invitada o en la Feria de Abril

No hay nada más flamenco que un mantón de Manila. Tanto si vas a una boda y quieres rematar tu look de invitada como si vas a la Feria de Abril sin vestir de flamenca y quieres darle un toque elegante a tu estilismo, el mantón de Manila se convierte en el complemento perfecto. Gran aliado de estilo en las fiestas de la primavera, el mantón de Manila no es sólo una pieza tradicional que añadir a un look festivo, también es una forma de marcar la diferencia. Aunque para hacerlo, ya sea con un look de invitada o para ir a la Feria de Abril, hay que tener claras algunas cuestiones, no sólo de estilo, también de combinaciones, de conocimiento de las piezas y de cómo guardarlas una vez que pasen las fiestas de la primavera.

Con la llegada de la primavera, son muchas las amantes de la artesanía que desempolvan el mantón de Manila para acudir a eventos señalados en el calendario. Porque los mantones bordados, esos complementos con un marcado carácter español y originarios de Asia (concretamente de China, no de Filipinas como se pensaba) viven un gran momento, tanto en la moda para invitadas como en celebraciones costumbristas, entre las que se encuentran las romerías y ferias de Andalucía y otras fiestas populares. Entender cómo llevar este accesorio y qué tener en cuenta cuando se quiere utilizar o adquirir uno es lo que nos desvela a Carmina Pairet, fundadora de Vestir Arte, con una amplia experiencia en el estudio del mantón de Manila desde que se volcara en la materia en la marca familiar L'Arca Barcelona.

Un look de invitada con mantón de la firma Vestir Arte. / Nolita Studio

Pregunta.¿En qué hay fijarse para elegir un mantón de Manila?

Respuesta.La elección de un mantón depende de varios factores como el presupuesto, el estilo personal o el uso que le vas a dar. No es lo mismo comprarse una joya para una ocasión especial, que una que vas a llevar a diario o al que le vas a dar mucho uso; con el mantón es exactamente lo mismo. Nuestras clientas suelen preguntar qué es mejor si un mantón antiguo o un mantón nuevo y siempre contesto que depende. Los mantones antiguos suelen ser más caros que lo nuevos, pero no siempre es así. Si quieres un mantón muy bordado y a mano, el precio de uno nuevo puede superar a un antiguo. Si lo que quieres es estrenar un mantón y saber que está en condiciones óptimas cuando lo hagas, un mantón nuevo es una buena opción. Si te inclinas hacia tejidos modernos y colores contemporáneos, un mantón nuevo podría ser la elección adecuada. Además, si te importa seguir las tendencias de moda actuales, un mantón nuevo puede ofrecer diseños actuales que se ajusten a la moda. Si es para mantón de invitada, será más fácil dar con uno que se ajuste a tu estilismo. La elección entre un mantón hecho a mano o un mantón a máquina, también es una cuestión de presupuesto. Si aprecias la artesanía tradicional, un mantón antiguo o mantón bordado a mano podría ser más acorde con tus gustos. En el caso que no tengas un presupuesto elevado, puedes optar por un mantón pre-loved o de segunda mano, que será una opción siempre más asequible. Se pueden encontrar mantones de los años 1940 a 1980 bordados a mano a muy buen precio, lo que les convierte en una gran opción, siempre que estén bien conservados. En cualquier caso, también es muy importante fijarse en el fleco y enrejado del mantón porque es una parte esencial del mantón y es la que suele sufrir más desperfectos. Siempre existe la posibilidad de volverlo a flecar.

Un look de invitada con un un mantón de la firma Vestir Arte. / Historias que empiezan con un sí

P.¿Qué tipo de diseños y colores son los más demandados?

R.Entre los mantones antiguos, están muy buscados los de motivos chinescos. Son muy apreciados por los coleccionistas y las personas que los lucen para indumentaria regional por toda España. En cuanto a tamaño, los que más se venden son los mantones medianos de 1,30 metros, ya que los grandes son poco manejables por el peso del bordado y los flecos. Los bordados sobre fondo negro y marfil con flores son los más clásicos y un fondo de armario que se puede combinar perfectamente con cualquier color. Los bicolor o los unitono son más versátiles y perfectos para invitada. Los blancos sobre blanco son la opción preferida de las novias, que cada vez usan más mantones bien como prenda de abrigo o incorporados en el mismo look de novia como vestido o falda. Cada año se incorporan nuevas tendencias, los gustos por los mantones van cambiado; este año nos han pedido muchos los bordados en colores coral y los mantones en tonos más subidos”.

Un look de inspiración flamenca con un mantón de la firma Vestir Arte. / Nolita Studio

P.¿Qué hay que tener en cuenta para combinar un mantón de Manila?

R.La simplicidad, a menudo, es la clave para la elegancia. Lo monocromático también funciona en el mantón. Optar por un mantón que comparta el mismo tono que tu vestido o en la misma paleta de colores para crear una armonía visual es muy acertado. Imagina un vestido en tono champán combinado con un mantón marfil bordado champán, es una combinación que destila buen gusto. También es posible dar un toque informal al look con unas alpargatas, por ejemplo. Hay que quitarle hierro y desdramatizar al mantón, es una forma de perderle, un poco, el excesivo respeto.

Un mantón de la firma Vestir Arte. / Nolita Studio

P.¿Qué es lo que hay que evitar a toda costa a la hora de combinarlo?

R.Hay que evitar que haya un exceso de colores y motivos. No es necesario que el mantón combine con los zapatos y el bolso, hay otras maneras más actuales de combinarlo.

P.¿Algún otro consejo?

R.La manera de ponérselo también es muy importante para poder lucir con gracia el mantón de Manila. Doblado en cuadrado, por ejemplo, en lugar de en pico, favorece mucho a las bajitas. Llevarlo sobre un hombro desplegado también le da un aire asimétrico al look y permite que se vea bien el enrejado. Aconsejo buscar mucho antes de comprar un mantón y rodearse de buenos profesionales, que los hay, a la hora de comprar un mantón. También se debe preguntar siempre si es a máquina o mano el bordado y la composición.

Un look de inspiración flamenca con un mantón de la firma Vestir Arte. / Nolita Studio

P.¿Es el mantón de Manila una opción apropiada para acudir a la Feria de Abril?

R.El mantón grande de más de 1,50 es poco manejable para la feria. Los medianos de 1,10 a 1,35 metros o los mantones de talle son mucho más fáciles de llevar, tanto los antiguos como los contemporáneos. Son el broche final para cualquier look de inspiración flamenca. Si la persona no quiere vestirse de flamenca, un vestido con un mantón es una opción maravillosa y si la pieza es buena, ya no se necesitará mucho más.

Un mantón de la firma Vestir Arte. / Historias que empiezan con un sí

P.¿Qué se debe tener en cuenta para llevarlo en este evento?

R.Siempre hay que poner en relación el mantón con el atuendo, teniendo en cuenta colores, diseño y combinación cromática. En Andalucía hay una gran cultura del mantón que se ha mantenido de generación y me parece maravillosa. Yo soy más partidaria de mantones cuadrados, más que triangulares (en pico). Los picos o mantoncillos de talle de tres picos, no se asientan tan bien ni se lucen tan bien.

P.¿Cómo cuidarlo tras la Feria de Abril?

R.Es muy importante guardar bien el mantón al acabar la Feria. Peinar los flecos hará que esté perfecto para el próximo evento. El mantón de Manila no se lava nunca con agua, es mejor llevarlo a tintorerías especializadas y lavarlo en seco. Se debe guardar peinado y bien plegado preferiblemente en una bolsa de algodón o de hilo.