La firma de mantones de manila que conquista a las invitadas sevillanas y llevarás en la Feria de Abril.

Nada como un buen mantón de Manila para subir de nivel cualquier look. Desde el estilismo de una invitada sencilla que busca darle otro aire a su look a los detalles de un personalísimo vestido de novia, pasando por los looks de inspiración de las sevillanas que van a la Feria de Abril sin traje de flamenca. Los hemos visto convertidos en faldas y hay firmas low cost que han sacado su propia versión del vestido mantón. Pero, al igual que ocurre con la mantilla, el mantón de manila es una pieza con historia que va más allá de las propias tradiciones. Pieza icónica de muchos fondos de armario, ahora vive un resurgir y tanto las invitadas seillanas con más estilo como las que acuden a la Feria con un look de inspiración no dudan en recurrir a esta pieza para subir de nivel sus estilismos. Muchas de ellas han encontrado en Vestir Arte, una firma de mantones de Manila, a la perfecta aliada para encontrar la pieza perfecta.

Conocida por ser cofundadora junto a su hermana Nina Pairet de la firma de vestidos de novia, velos, joyas y accesorios vintage para bodas L’Arca Barcelona, Carmina Pairet se acaba de enmarcar ahora en su primera aventura en solitario. Con el que es su primer y más ambicioso proyecto propio, bautizado como Vestir Arte, quiere dar rienda suelta a su gran pasión: el mantón de Manila o mantón bordado, un complemento sobre el que lleva estudiando décadas y que ahora se ha propuesto poner de moda entre novias e invitadas. Desde las propuestas más exclusivas e históricas, hasta los diseños actuales de creación propia, pasando por diferentes tamaños, opciones de segunda mano y un sinfín de mantones de todos los colores y estilos. En su colección hay espacio para todas las caras del mantón, un abanico de opciones que la propia fundadora busca, selecciona o diseña con sumo mimo desde su taller de Barcelona.

Uno de los mantones de Manila de la firma Vestir Arte. / Nolita Studio

Cómo llevar un mantón de Manila en un look de invitada o en la Feria de Abril

El uso del mantón de Manila se ha popularizado (o rescatado) desde hace unos años y ha dejado de ser esa pieza convertida en reliquia familiar guardada en el armario para convertirse en el complemento perfecto de invitadas, novias y looks de inspiración flamenca para ir a la Feria de Abril. Estas son algunas de las formas más populares de llevar esta icónica pieza.

Uno de los mantones de la firma Vestir Arte. / Nolita Studio

: Una forma clásica y cómoda de llevar el mantón, que consiste en colocarlo sobre ambos ambros y lucirlo a modo de chal. Puede llevarlo tanto en pico como de forma rectangular, todo en función de los bordados del propio mantón para que así se luzcan más. También puede dejarse caer sobre los brazos para dejar la espalda al descubierto y plantear un estilismo más relajado y fluido. Sobre un hombro : A modo ornamental y muy típico de las invitadas y las sevillanas que prescinden del traje de flamenca en la Feria de Abril, también se puede llevar el mantón colocado sobre un solo hombro. Sólo hay que doblarlo de forma rectangular y dejarlo caer sobre un hombro. Es romendable hacerlo sobre el hombro del brazo que no es dominante, para evitar que se caiga constantemente.

: Al igual que los mantoncillos en el traje de flamenca, el mantón se puede cruzar en el pecho y sujetarse en la parte lateral de la cintura. Es una forma muy favorecedora de llevarlo porque el mantón crea una especie de escote en pico que alarga visualmente la figura. Eso sí, hay que poner especial cuidado a la hora de sujetarlo para que no sugran ni los flecos ni el enrejado ni el propio mantón. A modo de falda : Esta forma de llevarlo ha cogido bastante peso últimamente y hasta la propia Reina Letizia se ha decantado por ella. Consiste en doblar el mantón en pico y colocarlo en la cintura como si fuera una falda tipo pareo. Hay que tener cuidado con los flecos para que no arrastren y no se estropeen. A la hora de sujetarlo también es recomendable tener precaución para que la prenda no sufra.

Uno de los mantones de Manila de la firma Vestir Arte. / Nolita Studio

Pregunta.¿Cómo decidió introducirse en el universo del mantón de Manila?

Respuesta.Ha sido como una evolución natural. Desde pequeña, me han fascinado los mantones de Manila y encajes. Recuerdo que mi abuela, también anticuaria, tenía una caja lacada china (que se convertía en mesita velador) donde guardaba un mantón cantonés y, en ocasiones muy especiales, me dejaba jugar con él. Me fascinaba porque tenía cientos de caritas de marfil bordadas en los personajes chinos. Mi madre, fundó l’Arca Barcelona hace 50 años y se especializó en antigüedades textiles. En L’ Arca Barcelona, llevamos 50 años dedicadas a recuperar los elementos del ajuar de la novia. Mi hermana Nina se ha especializado en diseñar vestidos de novia y a mi siempre me han fascinado los complementos: las mantillas, los abanicos y los mantones. Además, vengo de una ciudad de mantones: en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el mantón de Manila se usa para Carnaval en diferentes eventos y es emblema de la ciudad.

Carmina Pairet con uno de los mantones de su firma Vestir Arte. / Studio Alain Friant Hoste

P.¿Cuál es su intención con la firma? ¿Qué planes a futuro tiene?

R.Mi sueño es crear un espacio de encuentro para los amantes del mantón sin diferenciar si eres coleccionista, aficionada al textil, invitada o bailadora. Se trata de desempolvar el mantón y, al mismo tiempo, reinterpretar este legado que pasa de madres a hijas. Envolverse en un mantón de seda es un gesto que hace que una invitada destaque en una boda, que una novia deslumbre y tenga un pieza para toda la vida. Pero no siempre es fácil convertirlo en una declaración de estilo en el 2025, hay que perderle un poco el miedo. Desde Vertir Arte queremos democratizar el mantón para que todo el mundo pueda disfrutar de él, apostando siempre por la calidad. Queremos que puedas comprar uno antiguo, si quieres, o uno nuevo de seda que te dure toda la vida.

Mantones de Manila de la firma Vestir Arte. / Historias que empiezan con un sí

P.¿Qué mantones son los que más le gustan?

R.Cada mantón de Manila tiene una historia enredada en sus flecos. Nace en un contexto y de una manera de arroparse en él. Por esto hay tantos tipos de mantones. La verdad es que más me gustan no siempre son los más valiosos o los más vistosos. Me gustan los más antiguos, los mantones imperio con bordados florales muy sencillos con una seda casi transparente, súper ligeros con un fleco muy cortito sacado de los hilos de la propia tela. Otros mantones que encuentro elegantísimos son los mantones art-déco bordados en hilos de lamé y con el fleco en dos colores, que estaban de moda en París y Londres en los años 20. Por último, me encantan los mantones hechos a máquina en los años 50, algunos son verdaderas obras de arte con un enrejado precioso. Son injustamente infravalorados. El mantón es una pieza trotamundos que ha ido cambiando a través los tres continentes que atravesó (de China a Sevilla, pasando por México); se ha ido transformando a lo largo de su historia y seguirá transformándose, ya que está en su ADN.

Uno de los mantones de la firma Vestir Arte. / Nolita Studio