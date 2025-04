Traje de flamenca de lunares o liso: ¿Cuál es el que más se lleva para la Feria de Abril?

Diseños de Alicia Suárez vistos en We Love Flamenco 2025.

Todos los años la misma pregunta; ¿se llevan los trajes de flamenca de lunares o lisos? A la hora de elegir la tela y el estampado del traje de flamenca solemos tener en cuenta todas las tendencias en moda flamenca, además de nuestros propios gustos y preferencias. Este 2025 tenemos claro que la explosión de color (y, en concreto, los trajes de flamenca amarillos) pone un poco en jaque al trinomio flamenco por angtonomasia (blanco, negro y rojo) y que el protagonismo absoluto se lo llevan las mangas, para contrarrestar la sencillez cada vez más minimalista de los diseños. En el caso de los estampados, la duda vuelve a estar sembrada porque, a diferencia de otras temporadas, no parece estar tan claro si lo que más se verá en la Feria de Abril serán diseños con lunares o propuestas en lisas.

Lo que sí parece estar claro es que los estampados florales han quedado relegados (relegadísimos) a un segundo plano y ya no se observan tanto los diseños con estos elementos. La tendencia que marcó los 2000 es ahora un recuerdo que se observa en sutiles pinceladas que algunos diseñadores ofrecen en sus colecciones. Aunque hay firmas que basan, preciamente, sus colecciones en este tipo de estampado, son diseños miniritarios, siendo el lunar el estampado rey y los diseños lisos su principal adversario. Repasamos las propuestas vistas en pasarela para disipar tus dudas sobre cuál es la tendencia que prevalece este 2025, si liso o estampado, y damos algunas claves para que aciertes con tu traje de flamenca.

Los diseños lisos, en tejidos calados

Un traje de flamenca liso en tejido calado. / Salva Castizo

Esta tendencia que arrasó en los 2000 parece ser la que vuelva a hacerlo ahora en 2025. En una versión mucho más elegante y pulida, el tejido calado se convierte en el protagonista de los trajes de flamenca lisos. No significa que no vayamos a ver diseños lisos en tejidos tradicionales, es sólo que los perforados abundarán más. La diferencia con respecto a la tendencia de los 2000 es que ahora los perforados con juegan con la base y el tejido calada para combinar colores, ahora sse llevan en looks monocromáticos, siendo el blanco el que más se lleve. Aunque los perforados los hemos visto en trajes rojos, amarillos, rosas, y azules, entre otros.

El amarillo y el azulina, tanto en lisos como de lunares

Un traje de flamenca amarillo con lunares. / Salva Castizo

Los colores vivos vuelven a llevarse esta Feria de Abril. Quizás no en una versión tan ácida y saturada como la que vivimos en 2022, con los colores vutamina dando el salto de las pasarelas genéricas a las pasarelas de moda falemnca, pero sí en una versión alegre y vitalista. Destacan los tonos fucsias, anaranjados y vedes, aunque los colores que se llevan la palma son el amarillo y el azulina.

Un traje de flamenca azulina en liso. / Salva Castizo

Estos colores hemos visto tanto con lunares como en lisos y las combinaciones de colores pueden dar mucho juego. Siempre puedes mantener la monocoromía en un look no muy arriesgado o jugar al contraste con colores igual de potentes que el amarillo y el azulina. Veremos mucho amarillo con malva, pero también mucho azulina con verde (además de las combinaciones clásicas)

Los lunares a tono o a contraste

Traje de flamenca con lunares a tono. / Salva Castizo

En cuanto a los lunares, el clásico lunar blanco sobre un fondo de color cede el testigo a propuestas diferentes. Por un lado, los diseños con los lunares a tono o en la misma gama cromática. Suele darse en propuestas en colores vivos y potentes, como el azul, el naranja, el salmón o el rosa. A la hora de combinar este tipo de traje de flamenca, puede optar por un mantoncillo del mismo tono del lunar o jugar con uno complementario.

Un traje de flamenca con lunares a contraste. / Salva Castizo

Por otro lado, los diseños con lunares a contraste también están en plena efervescencia. Sobre todo, si se trata de colores llamativos. Un diseño naranja con los lunares en fucsia, una propuesta salmón con los lunares en azulina, un traje de flamenca petróleo con los lunares en malva... Para evitar lo excesos, apuesta por un mantoncillo a juego con el lunar. Lo puedes llevar como el fondo, pero el mantoncillo se perderá en el diseño y pasará desapercibido.

Cómo combinar los colores de la temporada en el traje de flamenca

Combinación de rojo y negro en un traje de flamenca de lunares. / Salva Castizo

A la hora de combinar tu traje de flamenca debes tener en cuenta cómo es el diseño y cuáles son los colores predominantes. Si el diseño es demasiado sencillo y los colores neutro, juega con complementos que rompan ese minimalismo y hazlos destacar. Si el traje de flamenca es llamativo, bien por la hechura, bien por los colores, busca una opción más relajada que equilibre el estilismo.

En base esto, podemos establecer tres ítems a la hora de combinar un traje de flamenca. Por un lado, la propuesta clásica que juega con los propios colores del raje de flamenca, ya sea con el lunar o con el fondo.

Combinación a juego en un traje de flamenca. / Salva Castizo

Por otro lado (y pensando en los diseños en liso), podemos apostar por un color block y plantear un look en la misma gama cromática. Si el traje de flamenca es rosa, también el mantoncillo. Eso sí, haz que la glor destaque y métele un color potente para que el estilismo no quede demasiado anodino.

Combinación de rojo y buganvilla en un traje de flamenca. / Juan Carlos Muñoz

Por último, las combinaciones a contraste. Este tipo de combinaciones suelen chirríar, a priori, pero siguen una lógica cromática que las hace triunfar. Un diseño rojo con un mantoncillo magenta, un modelo en azul con un mantoncillo verde... Son colores con bases similares, pero con efectos contrapuestos, por eso al combinarlos el resultado es tan perfecto.