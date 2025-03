De farol, a la sisa o con volantes de capa, así son las mangas del traje de flamenca que más se llevan esta Feria de Abril

Un diseño de Pedro Béjar con mangas voluminosas visto en We Love Flamenco 2025.

El traje de flamenca está en constante evolución. Si hace unos años las propuestas más voluminosas iban de las pasarela a la Feria de Abril, ahora los diseños se vuelven más sencillos y minimalistas. A pesar de la esencia tradicional, el de flamenca es el traje regional que más se adapta a las nuevas tendencias y es capaz de adaptar o reinterpretar guiños más propios del street style o del prêt à porter. Esta temporada no sólo hemos visto cómo los trajes han rebajado drásticamente sus volúmenes y elevado sus talles para dibujar a una flamenca mucho más cómoda, sencilla y funcional, también observamos que el gusto por los detalles se convierte en un sello de distinción. Entre las propuestas más coloristas, donde destacan los trajes de flamenca amarillos, observamos la potente incursión de los lazos como elemento ornamental, tanto en mantoncillos como en peinados, pero también el regreso de un elemento que marcó un antes y un después en los diseños ochenteros.

Sí, hablamos de las mangas, que hasta hace un par de años parecían estar dominadas en exclusividad por los cortes largos y con volantes al puño. Quizás por lo elevadas que terminan siendo las temperaturas en la Feria de Abril o por añadirle un efecto rompedor a unos diseños cada vez más sencillos (algunos con aires ochenteros), esta temporada las mangas cobran especial protagonismo. A la sisa y con volantes de capa, como las que se llevaban en los 90, de farol, ablusonadas o incluso en formato globo son algunas de las propuestas que se han visto sobre la pasarela y que, seguramente, terminen inundando el Real. La flamenca actual no sólo bebe de las propuestas más tradicionales, también se atreve con aires más vanguardistas y, en ese sentido, jugar con las mangas es la manera más en tendencia de marcar la diferencia.

Mangas de farol

Mangas de farol. / José Luis Montero

Las mangas de farol estuvieron muy extendidas en los 90 y no había traje de flamenca que no las llevase. Esta temporada se reincorporan a los diseños más sencillo, pero con un punto renovado. Ya no son tan marcadas o llevan adornos como piquillos y encajes exagerados, ahora le dan más protagonismo al volumen que de por sí tiene la manga.

Mangas a la sisa con volantitos

Mangas con volantes de capa. / M. G.

Cuando la Feria de Abril presenta temperaturas que superan los 30 grados, llevar mangas largas es casi misión imposible. Por eso, mucho diseñadores apuestan por rescatar las mantas a la sisa y añadirles unos volantitos pequeños y vapororsos para un estilismo más fresquito.

Mangas globo

Mangas globo. / M. G.

Es evidente que las tendencias que funcionan en las moda en general terminan apareciendo en la flamenca en particular. Las mangas más maximalistas se han adueñado de vestidos y blusas, dándoles un punto romántico muy favorecedor. Ahora estas mangas, en formato maximalista, también las vemos en los trajes de flamenca con más persoanlidad.

Mangas de farol reinventado

Mangas ochenteras. / Salva Castizo

Hemos dicho que las mangas de farol vuelven a llevar y que evolucionan de las clásicas de los 90 a las que más se ven en la actualiad. Por eso, no es de extrañar que est tipo de mangas desciendan un poco hasta el codo y se vuelvan ligeramente ablusonadas.

Mangas con volantes de capa

Mangas con volantes de capa. / Salva Castizo

Arrasaron en los 80, cuando el maximalismo en los volantes era la tónica dominante, y ahora vuelven a llevarse. Eso sí, no tan exageradas como antaño y en diseños más ligeritos que en aquella década. Estas mangas son también ideales para una bayaota para El Rocío.

Mangas abullonadas

Mangas abullonadas. / Salva Castizo

Los trajes de flamenca son elegantes per se, pero, además, juegan con detalles que les dan un extra de sofisticación. Las mangas ablusonadas, con su caída y fluidez, pueden marcar la diferencia en un traje que, a priori, sea sencillo.

Mangas con encajes

Mangas con encajes. / Salva Castizo

Se ha visto mucho esta tendencia sobre la pasarela y pasa por, bien añadirle encajes a los propios volantes de la manga, o bien sustituir estos volantes por encajes.