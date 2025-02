Las tendencias en moda flamenca vistas en SIMOF 2025 que sí llevarás a la Feria de Abril.

Las pasarelas siempre son el escaparte perfecto para dar a conocer las tendencias de una temporada. En el caso de la moda flamenca, la recién concluida Semana Internacional de la Moda Flamenca vuelve a ser uno de los escenarios en el que diseñadores y firmas dan rienda suelta a su creatividad en torno al traje regional más a la vanguardia. Con sus creaciones, se encargan de dar color a la paleta cromática que ser verá en ferias y romerias, pero también sientan las bases en cuanto a cores y hechuras. Eso sí, siempre desde un punto de vista más creativo que luego hay que saber adaptar a la flamenca de a pie, que se enamora de los diseños sobre la pasarela, pero que luego tiene que ir a la Feria de Abril y sobrevivir al calor y a la escasa movilidad que permiten las casetas.

A pesar de que la pasarela siempre apuesta por una flamenca más extravagante y maximalista, en esta edición de SIMOF las tendencias han dejado claro que las necesidades femeninas, y también la inspiración de las corrientes en moda más actuales, plantean una flamenca mucho más cómoda y ligera. Los diseños parecen volverse más fluidos y ligeros y lo cortes vuelven a ser más sencillos y minimalistas, dando protagonismo a detalles como las mangas o los propios complementos. "En esta edición hemos visto flamencas muy cómodas y muy elegantes, con trajes de flamenca ligeros, que no pesan, más caídos y volumen muy variado", explica Raquel Revuelta, CEO de SIMOF. Por otro lado, "los diseñadores han vuelto a hacer un guiño a la artesanía tradicional a través del croché, piezas de ganchillo, flecos, encajes, transparencias, lentejuelas y flores bordadas, incorporando las tendencias de la moda urbana: hombreras, lazos, cinturones, chaquetillas…”, añade.

En cuanto a los colores, el trío por excelencia más clásico de la moda flamenca da paso a "una paleta de colores abarca desde los tonos arena hasta los pimentón, verde cacería, verde azafrán, verde olivo y una fuerte presencia de azul marino y azul petróleo". Aunque el color protagonista, tendencia completamente inesperada, es el amarillo.

En esa búsqueda de la flamenca cómoda, Pedro González, director artístico de SIMOF, destaca que “se ha visto abundante muselina de seda y tejidos con cuerpo y muy blandos, mientras que el algodón o popelín han tenido menor presencia". Además, "el corte sube a la cintura, ganando volumen desde casi la mitad del torso y destacan las capas, que se imponen de diferentes versiones -solas, medias capas o canasteras-, mientras que la creatividad ha pasado de las faldas a la parte superior en escotes y mangas". A destacar, el uso de los complentos. "Los pendientes y flores en tamaño oversize cobran protagonismo. Además, se ha recuperado el collar de bolas, en coral y de colores”, añade, Perdo, de todas estas tendencias, ¿cuáles serán las que irán de la pasarela a la Feria de Abril?

Flamenca ligera y con menos volumen

Desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2025. / Salva Castizo

SIMOF es sinónimo de volumen y en todas las ediciones suele apreciarse tanto en enaguas, muchas veces en diferentes tonalidades, y en faldas, pero en esta edición los diseñadores plantean una flamenca bastante más fluida que prefiere el vuelo a la voluptuosidad. Faldas en neja, bastante cómodas para ir a la Feria, diseños canastero, con más caída que organdí, huyen de las propuestas voluminosas y se anclan en propuestas mucho más etéreas. Los cortes clásicos y las líneas pulidas ceden el protagonismo a los detalles para dejar pasado a una flamenca mucho más cómoda y ligera.

Flamenca setentera

El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2025. / José Luis Montero

Que la moda en general, y la flamenca en particular, bebe de las tendencias que marcaron otras décadas no es un secreto. Las reminiscencias setenteras siempre están presentes en la pasarela, pero en esta edición se ha visto una flamenca seventie con mucha más presencia. Talles elevados de los que salen vaporosas faldas en evasé, mangas largar con pequeño volantes en el puño y escotes de pico discretos dibujan a una flamenca setentera con un aire renovado. En esta flamenca no faltan los lunares de tamaño medio y lo detalles como los pasacintas o incluso las carruchas.

Diseños calados y perforados

El desfile de MiAbril en SIMOF 2025. / José Luis Montero

Los tejidos perforados marcaron las tendencias en moda flamenca a principios de los 2000 y, aunque fue una propuesta que terminó siendo flor de un día, en esta edición regresan pisando fuerte. Quizás la visión renovada de este tejido o la apuesta por los diseños calados en la moda en general ha invitado a los diseñadores a volver a apostar por esta tendencia romántica y coqueta. Lo hemos visto, sobre todo, en diseños de color blanco, pero también en propuestas coloridas, ya sea en diseños monocromáticos o en propuestas que juegan al contraste entre el tejido perforado y la tela que éste cubre.

El color, el amarillo

El desfile de Pilar Vera en SIMOF 2025. / José Luis Montero

Parecía que el marrón, según Pantone, sería uno de los colores predominantes en la pasarela, pero sólo se han vsito pinceladas en esta tonalidad. En su lugar, propuestas en azul, desde los azulinas a los petróleo, le han ganado terreno a las tonalidades cálidas y terrosas. Aunque, si hay un color que ha destacado por encima de todos en la pasarela, ese ha sido el amarillo. Sobre todo, en diseños en color liso. Esta tonalidad puede resultar algo complicada de llevar porque no a todo el mundo le sienta bien, pero siempre puedes apostar por versiones más pastel o más ácidas en función de tu tonalidad de piel o el colro de tu pelo.

El complemento, los lazos

El desfile de Rosa Pedroche en SIMOF 2025. / Salva Castizo

Ya lo habíamos visto, pero en SIMOF se ha terminado de confirmar. Los lazos esta temporada añaden el punto lady a las flamencas más coquetas. Los hemos visto en toanlidades, pastel, a contraste o de lunares, pero siempre complementado los peinados de la smodelos en la pasarela.

Las mangas, protagonistas absolutas

El desfile de Gil Ortiz en SIMOF 2025. / José Luis Montero

Que los diseños se vuelvan más ligeros no seignifica que pierdan personalidad, sólo le ceden el protagonismo a otros elementos, como las mangas. Están las largas, con volantes más cortitos, pero también a la sisia con volantitos de capa, de farol en tamaño reducido, efecto mariposa, ya sea en gasa o con encajes y también ablusonadas y abullonadas.

Complementos maximalistas

El desfile de Rosa Pedroche en SIMOF 2025. / Salva Castizo

Como las tendencias dibujan a una flamenca más sencilla, toca empoderarlas a través de los complementos, que se vuelven mucho más barrocos y maximalistas. Destacarn los grandes pedientes en dorado con algún detalle floral y también el regreso de los collares de perlas. Esta vez, nada de largos y con varias vueltas como se llevaban en los 90. Ahora las flamencas los llevan con grandes bolas y ajustados a la clavícula.