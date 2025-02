La tendencia inesperada en peinados para vestir de flamenca más vista en SIMOF 2025

Aunque todavía queda más de lo que muchas quisieran para la Feria de Abril, la Semana Internacional de la Moda Flamenca ya ha dejado lo que serán las tendencias en moda flamenca que se verán esta temporada. Los diseños dejan ver a una flamenca bastante más cómoda y ligera y en la que todo el protagonismo parecen tenerlo las mangas. Los colores se vuelven más ácidos y saturados, siendo el amarillo la tonalidad estrella que parece que pisará fuerte sobre el albero. Aunque SIMOF no sólo ha sentado las bases de las tendencias en trajes de flamenca, también en cuanto a los complementos, bastante maximalistas y llamativos, el maquillaje, muy de flamenca racial y, como no, los peinados.

Atrás quedaron los artificios y las tendencias más noventeras, con mechones sueltos alrededor del rostro, para dejar paso a propuestas más sencillas y clásicas. Este año se llevan los recogidos bajos de estilo bailarina, las coletas bajas y deshechas y las trenzas poco elaboradas. Todos peinados muy sencillos y fácil de hacer y que favorecen a todas. La flamenca más clásica y auténtica se impone en todos los sentidos, aunque, si hablamos de peinados, hay una tendencia que ha marcado un antes y un después en la pasarela. Hablamos de los lazos, que ya habíamos visto con anterioridad aderezando los diseños y que ahora se han convertido en el complemento estrella de todos los peinados. Las tendencias más lady y coquetas pisan fuerte y este año parece que dan el salto del street style a las pasarelas de moda flamenca y de ahí a ferias y romerías. ¿Te gustan los detalles coquetos? Te contamos cómo puedes adaptar esta tendencia vista en SIMOF a tus estilismos de flamenca.

El desfile de Rosa Pedroche en SIMOF 2025. / Salva Castizo

Cómo llevar un peinado con lazo vestida de flamenca

A diferencia de otras ediciones, este SIMOF no ha destacado por extravagancias en los peinados. Aunque siempre hay algún diseñador que arriesga más en la puesta en escena de sus colecciones, la mayoría han apostado por peinados convencionales, con una o varias flores sobre la cabeza y mechones sueltos para dar un aspecto relajado e informal. En cuanto a los lazos, la forma de llevarlos es bastante sencilla. Los hemos visto al final de larguísimas trenzas dehechas, recubriendo la gomilla de una coleta alta o aderazando un recogido bajo. No son complicados de llevar y pueden darle un toque muy coqueto a tu traje de flamenca y apostar por ellos no implica que tengas que renunciar al resto de complementos. Esta temporada se llevan los diseños más sencillos, por lo que tendrás que darle protagonismo a la ornamentación para que tu look de flamenca sea muy rompedor.

El desfile de Rosa Pedroche en SIMOF 2025. / Salva Castizo.

A la hora de apostar por un color, sólo tienes que tener claro qué efecto quieres conseguir con el lazo. Si quieres que sea un detalle más que se funda con el propio traje de flamenca, apuesta por llevarlo del mismo color. También puedes llevarlo a juego con el mantoncillo y crear un único bloque monocromático en la parte superior del estilismo. Si, por el contrario, lo que quieres es que destaque, juega con colores complementarios al propio traje de flamenca. En pasarela los hemos visto lisos y de lunares, pero también puedes llevarlos con estamapdos de flores o incluso con cuadros vichy, ¿por qué no? En cuanto al tipo de peinados, estas son algunas de las propuestas.

El desfile de Rosa Pedroche en SIMOF 2025. / Salva Castizo

En un recogido bajo: El clásico moño de bailarina sencillísimo de hacer y que puedes mejorar con un detalle tan sencillo como un lazo. Sólo tienes que recoger tu pelo en una coleta y enrollar el mechón hasta hacer un rosco en la zona de la nuca. El lazo lo puedes llevar en la parte superior para ocultar la horquilla con la que hayas recogido tu cabello. Si quieres que se vea el moño, apuesta por llevarlo en la zona alta y con la lazada pequeña. Hay lazos con horquillas que son perfectos para no tener que hacerte la lazada y que te aguante toda la Feria.

En una coleta alta: Normalmente, solemos cubrir la gomilla con un propio mechón de la coleta y el resultado es bastante elegante. Si quieres que tu peinado tenga un aire diferente, cambia el mechón por un lazo que enrollarás alrededor de la coleta. Para que no resulte demasiado infatil, es mejor que la lazada sea grande y los flecos queden larquitos. Da igual si la coleta es despeinada y con mechones sueltos o prefieres llevarla con un efecto más pulido.

En una coleta baja: Exactamente igual que el anterior. En este caso también tienes la opción, si tienes una cola frondosa, de apostar por una lazada más pequeña y darle protagonimo a la coleta. Aunque el efecto de los mechones entrecruzados con la lazada nos encamta y resulta de lo más juvenil.

El desfile de Rosa Pedroche en SIMOF 2025. / Salva Castizo