Feria de Abril de Sevilla 2025: Todo lo que debes saber si no vas a llevar traje de flamenca

Ahora si que sí, la cuenta atrás para la Feria de Abril ha comenzado. Estos días toca ultimar los detalles del traje de flamenca, preparar los complementos y pensar los looks alternativos al traje de flamenca, ya sea para la noche del pescaíto o para cualquier otro día en el que se quiera prescindir del traje regional. Hay firmas perfectas para los eventos de primavera y complementos, como el mantón de Manila, que hacen que cualquier estilismo de inspiración flamenca sea ideal para ir a la Feria de Abril, pero a veces pueden surgir algunas dudas.

Para resolver las dudas acerca de qué es mejor lucir y qué es mejor desechar, preguntamos a diseñadoras sevillanas, a creadores andaluces y a firmas de fuera de la región que llevan años vistiendo a quienes acuden a esta fiesta desde otras comunidades autónomas.

Un look de inspiración para la Feria de Abril de la firma Valerie Moreau. / Valerie Moreau

Cómo vestir en la Feria de Abril cuando no se lleva traje de flamenca

“Cuando no se viste de flamenca, lo ideal es apostar por vestidos con colores ácidos, estampados florales o de lunares, bordados o dos piezas con volantes”, apuntan desde la firma sevillana Carmen Marcos CCM. El calor no da tregua en los meses de primavera en el sur, por ello "conviene apostar por un elegante recogido, una trenza especial o una coleta de tendencia". Es un consejo de la creadora de joyas Rocío del Carmen, fundadora de Carmen Marcos CCM.

“Aportar un toque diferente al peinado es fácil con horquillas joya o prendidos. De flores, con motivos cósmicos, minimalistas, las opciones son infinitas y muy elegantes…siempre para el pelo recogido, tanto en el caso de las flamencas como también entre quienes no se visten con el tradicional traje regional”, aconseja.

"La Feria es un escenario para caer en algunos excesos estéticos en lo que a color se refiere, por eso siempre veremos pendientes XXL que cuelgan y caen sobre los hombros o diseños con cierto aire vintage y creaciones con formas florales. Piezas que, además, una vez pasada la Feria, pueden utilizarse sin miedo en otros eventos”, añade.

Complementos para un look de inspiración flamenca de la firma Lahuar. / Nolita Studio

Eso sí, matiza: "no siempre tienen que casar con el traje o con la flor cuando se viste de flamenca, pueden romper con otro color vibrante. Aparte, es importante recordar que la flor no es la mejor aliada de quienes no van vestidas de flamenca, es un accesorio que se reserva a quienes llevan el traje, pero hay alternativas, como los chokers con detalle floral o las horquillas de inspiración botánica, que hacen sofisticado cualquier look de invitada. En los últimos años estamos viendo un auge de claveles naturales que algunas colocan alrededor de su moño tras comprarlos a quienes los venden por el Real", recuerda Rocío.

El accesorio imprescindible, tanto si llevas traje de flamenca como si no lo llevas

Un accesorio indispensable, no solo para la flamenca, sino para las invitadas a la Feria de Abril, es el mantón. “El mantón grande de más de 1,50 es poco manejable para la feria. Los medianos de 1,10 a 1,35 metros o los mantones de talle son mucho más fáciles de llevar, tanto los antiguos como los contemporáneos. Son el broche final para cualquier look flamenco. Si la persona no quiere vestirse de flamenca, un vestido con un mantón es una opción maravillosa y si la pieza es buena, ya no se necesitará mucho más”, introduce Carmina Pairet, fundadora de Vestir Arte, con amplio conocimiento en la historia del mantón y con gran reconocimiento y clientela entre el público de la capital andaluza.

Mantones de la firma Vestir Arte para un look de inspiración flamenca para la Feria de Abril. / Historias que empiezan con un sí

“Siempre hay que poner en relación el mantón con el atuendo, teniendo en cuenta colores, diseño y combinación cromática. En Andalucía hay una gran cultura del mantón que se ha mantenido de generación y me parece maravillosa. Yo soy más partidaria de mantones cuadrados, más que triangulares (en pico). Los picos o mantoncillos de talle de tres picos, no se asientan tan bien ni se lucen tan bien”, recuerda.

Por último, aconseja acerca de su cuidado y conservación, cuando la Feria ya ha concluido. “Es muy importante guardar bien el mantón al acabar la feria. Peinar los flecos hará que esté perfecto para el próximo evento. El mantón de Manila no se lava nunca con agua, es mejor llevarlo a tintorerías especializadas y lavarlo en seco. Se puede dejar caer o guardarse doblado, la mejor opción para que se conserven los flecos sin arrugar”.

Un look para ir a la Feria de Abril y luego llevar a una boda de primavera

Un look de inspiración flamenca de la firma Carmen Marcos CCM. / Carmen Marcos CCM

Desde Madrid, también encontramos firmas cuyas propuestas llegan hasta Andalucía de la mano de todas esas clientas de la capital española que acuden como invitadas a la feria andaluza. Es el caso de los diseños a medida y de colección de Valérie Moreau. La diseñadora belga afincada en el Paseo de Zafra de la gran ciudad cuenta con una colección y ofrece un servicio a medida desde de su atelier. “Tenemos bastantes clientas que nos han pedido looks de invitada que luego han utilizado en la Feria de Abril. Es un recurso habitual entre nuestras clientas que tienen familiares, amigos o casas en el sur, especialmente entre aquellas que van a bodas de primavera. No se visten de flamenca, pero buscan ese toque aflamencado en sus looks, que combinan con cuñas y alpargatas. Los suyos suelen ser diseños con volantes, tejidos de colores vivos e incluso lunares”, explica.

Complementos para un look de inspiración flamenca de la firma Carmen Marcos CCM. / Carmen Marcos CCM

Este tipo de creaciones casan a la perfección con complementos tendencia, como los bolsos bordados a mano de Lahuar. “Nuestros diseños, bordados con técnicas antiguas que hemos rescatado, se realizan bajo pedido y hemos notado una afluencia de clientas en primavera, que no solo buscan transformar su look de invitada, sino sumar un toque diferente a sus looks para acudir a la Feria de Abril y otras festividades andaluzas”, concluye María Galán, fundadora de la casa.