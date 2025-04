Esta es la firma favorita de las sevillanas para encontrar el look perfecto para los eventos de primavera

Un total look para eventos de primavera de la firma eseOese.

La primavera en Sevilla es una sucesión de eventos tras otra. Además de las clásicas BBC (bodas, bautizos y comuniones), hay que añadir la Semana Santa y la Feria de Abril, que si bien no mantienen el protocolo y formalismo de una boda, tienen su propio dress code. Eso, unido a que la primavera sevillana invita de por sí a cuidar los estilismos, a veces dificulta un poco la búsqueda del look perfecto. Queremos que tenga un punto sofisticado, pero con un aire relajado que le dé ese jene sais quoi que tienen los outfits de las más estilosas, y, sobre todo, queremos que sea cómodo, versátil y muy favorecedor. Esos tres pilares son los que sirven de punto de partida a la colección de primavera de eseOse, una de las firmas de referencia entre las sevillanas a la hora de encontrar el perfecto look para los eventos de primavera.

Originaria de Barcelona y con el espíritu mediterráneo como leitmotiv de la firma, eseOese acaba de dar a conocer sus nuevas propuestas de temporada, que encajan a la perfección con las necesidades de las sevillanas. A diferencia de eventos convencionales, la firma apostó por dar a conocer sus nuevas propuestas en un encuentro relajado entre influencers en Casa Orzáez (C/ Betis, 67). En esta ocasión, las modelos no desfilaban sobre la pasarela, sino que eran ellas mismas luciendo diseños de L'Atelier, nombre de la nueva colección, llevados a su propio estilo. Además, durante el evento, las asistentes pudieron participar en un taller de confección de abanicos con tejidos de la propia colección y de la mano de la firma artesanal Vannus Spain.

Prendas de lino, conjuntos en dos piezas y tonalidades empolvadas fueron los looks escogidos por las asistentes, entre las que se encontraban María Segarra, Rocío Millán, Cristina Benjumea o Bea González, entre otras. Todas ellas apostaron por estilismos cómodos e impregnados de ese espíritu relajado y mediterráneo que caracteriza a la firma y que lo mismo valen para un día de Semana Santa, para un almuerzo en la Feria de Abril que para un bautizo primaveral. Además, lo bueno de estas prendas es que son perfectamente combinables entre sí y que, en función de los complementos, se pueden llevar en toda clase de contextos.

Un total look de la firma eseOese. / M. G.

Los looks favoritos de las sevillanas para los eventos de primavera

La firma eseOese se caracteriza por plantear colecciones sostenibles, no sólo por sus tejidos, confección y producción, sino por la durabilidad y versatilidad de las prendas. Las piezas de su colección, además de ser perfectamente combinables entre sí y aptas para cualquier evento, son atemporales, por lo que no contemplan el fast fashion. Es decir, puedes fichar ahora un conjunto de dos piezas en lino y poder usarlo esta y las siguientes primaveras porque jamás pasarán de moda. Sus piezas son atemporales y en colores neutros para que puedas llevarlas siempre sin temor a desmarcarte de las tendencias.

De cara a los eventos de primavera, sobre todo para Semana Santa y Feria, destacamos varios looks de su nueva colección. Un conjunto de lino en tres piezas en un tono beige clarito, perfecto para un look de Domingo de Ramos con un bolso de cestería (tienen uno ideal) y unas bailarinas de rejilla, parece ser el favorito de las sevillanas, que ven en él muchas posibilidades de combinación.

Entre los conjuntos combinados, también destaca un conjunto dos piezas, disponible en rosa empolvado y en verde caqui, con una chaqueta cruzada bastante vaporosa, que puedes combinar con un top de crochet de la propia firma. Las combinaciones de looks son bastante amplias y las puedes configurar en torno a una falda midi de lino blanco (un clásico de primavera), unos pantalones holgados en beige o cualquiera de los tops que tiene la firma. Entre nuestras prendas favoritas, un kimono reversible en tejido jacquard en tonos buganvilla y albero que se postula como la chaqueta ideal para llevar a la Feria de Abril.

Con el lino como protagonista de la colección, los diseños se entrelazan a la perfección con la esencia de los estilismos primaverales (y también veraniegos) de las sevillanas, que buscan en sus looks la ligereza de un tejido fresco, pero también la elegancia de una pieza con estilo. Si tienes eventos primaverales a la vista, tienes que echar un vistazo a la nueva colección de eseOese.