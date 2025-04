Llega a Sevilla el outlet con vestidos de invitada y looks para la Feria de Abril de Cherubina, Colour Nude y Bimani

La primavera en Sevilla es una sucesión de eventos tras otra. Bodas, comuniones, graduaciones conviven con la eterna búsqueda del look perfecto para Semana Santa o el estilismo alternativo al traje de flamenca para la Feria de Abril. En muchos de ellos, el mantón de Manila juega un papel fundamental (siempre nos gusta darle el toque flamenco a cualquier estilismo), en otros, el look es tan potente, que no necesita nada más. En cualquier caso, estos día stoque ir preparando el armario para todos estos eventos y eso, a veces, puede suponer un desembolso económico con el que no contamos. Por eso, nada mejor que que nuestras firmas avoritas se pongan de acuerdo para reunirse en un outlet con descuentos del hasta el 70% para que podamos hacernos con los mejores vestidos de einvitada y looks para la Feria de Abril a un precio más económicos.

¿Dónde se celebra un outlet como este y qué firmas de invitada podemos encontrar? Sevilla Fashion Outlet estrena con motivo de la primavera una experiencia pop up con tres de las marcas de moda femenina para eventos especiales más celebradas de la escena española: Cherubina, Colour Nude y Bimani. Casi nada. Si estás buscando ese look perfecto con el que deslumbrar en tu próxima boda o necesitas un estilismo alternativo al traje de flamenca para la Feria de Abril, echa un vistazo a este outlet, que se celebra hasta el 28 de junio.

Claves para acertar con un look de invitada en primavera

Encontrar un look de invitada perfecto para un evento de primavera (no sólo para bodas, también hay bautizos, comuniones y graduaciones) pasa por tener en cuenta algunos aspectos clave que desgranamos.

El tejido lo es todo : Opta por telas con caída como la gasa, el crepé o el satén, que estilizan y dan movimiento. Los tejidos ligeros son perfectos para las celebraciones al aire libre, donde el clima primaveral puede sorprender.

: Opta por telas con caída como la gasa, el crepé o el satén, que estilizan y dan movimiento. Los tejidos ligeros son perfectos para las celebraciones al aire libre, donde el clima primaveral puede sorprender. Corte y patrón : El corte imperio, los escotes en pico o en la espalda y las faldas midi con vuelo son fórmulas infalibles para resaltar la figura sin renunciar a la comodidad. Elige diseños que estilicen y que puedas combinar con distintos accesorios.

: El corte imperio, los escotes en pico o en la espalda y las faldas midi con vuelo son fórmulas infalibles para resaltar la figura sin renunciar a la comodidad. Elige diseños que estilicen y que puedas combinar con distintos accesorios. Colores con mensaje : Los tonos empolvados, como el azul celeste, el rosa maquillaje o el verde menta, son clásicos de la temporada. Si buscas algo más potente, atrévete con un rojo albero, un buganvilla o un coral intenso. El color dice mucho, y en primavera, más.

: Los tonos empolvados, como el azul celeste, el rosa maquillaje o el verde menta, son clásicos de la temporada. Si buscas algo más potente, atrévete con un rojo albero, un buganvilla o un coral intenso. El color dice mucho, y en primavera, más. Complementos con personalidad : Un look de invitada sin complementos está incompleto. Apuesta por tocados discretos si el evento es de día, pendientes con presencia si el vestido es sencillo, y bolsos que sumen textura (rafia, metal, nácar...).

: Un look de invitada sin complementos está incompleto. Apuesta por tocados discretos si el evento es de día, pendientes con presencia si el vestido es sencillo, y bolsos que sumen textura (rafia, metal, nácar...). Calzado cómodo y elegante: Las sandalias de tacón cuadrado, las alpargatas de esparto con cuña o los zapatos joya son opciones ideales para pisar fuerte sin renunciar al confort.

El espacio con looks de invitadas de firmas como Cherubina, Color Nude y Bimani en Sevilla Fashion Outlet. / M. G.

Claves para acertar con el look de inspiración flamenca en la Feria de Abril

Ir a la Feria de Abril sin traje de flamenca no implica renunciar a la estética flamenca. De hecho, cada vez son más las sevillanas que apuestan por looks alternativos para darle un respiro a los trajes de flamenca o para ir más cómodas. La clave está en reinterpretar los códigos flamencos con piezas actuales y mucha elegancia.

Estampados de lunares y flores : Son dos clásicos que, bien combinados, no fallan. Un mono de lunares, una falda midi con flores grandes o una blusa con mangas abullonadas son piezas que evocan el alma de la Feria sin ser flamenca.

: Son dos clásicos que, bien combinados, no fallan. Un mono de lunares, una falda midi con flores grandes o una blusa con mangas abullonadas son piezas que evocan el alma de la Feria sin ser flamenca. Volantes sí, pero en dosis elegantes : Una blusa con volantes en las mangas, una falda con volante en el bajo o un vestido con un solo volante estructurado son opciones ideales para quienes quieren dar ese guiño flamenco sin excesos.

: Una blusa con volantes en las mangas, una falda con volante en el bajo o un vestido con un solo volante estructurado son opciones ideales para quienes quieren dar ese guiño flamenco sin excesos. Tonos muy Feria de Abril : Rojos, blancos, verdes, buganvilla o incluso el marrón con lunares blancos (el icónicoestampado Pretty Woman) son apuestas seguras que encajan con el espíritu festivo de la Feria de Abril.

: Rojos, blancos, verdes, buganvilla o incluso el marrón con lunares blancos (el icónicoestampado Pretty Woman) son apuestas seguras que encajan con el espíritu festivo de la Feria de Abril. El mantón como protagonista : No hace falta llevarlo sobre un traje de flamenca. Un mantón de Manila puede acompañar un vestido liso o un mono elegante, anudado al cuello o llevado a modo de chal. Es la pieza estrella que transforma cualquier look.

: No hace falta llevarlo sobre un traje de flamenca. Un mantón de Manila puede acompañar un vestido liso o un mono elegante, anudado al cuello o llevado a modo de chal. Es la pieza estrella que transforma cualquier look. Zapatos con sentido común: Para el Real, mejor cuñas o tacones cómodos. El albero no perdona, así que evita los tacones de aguja y apuesta por opciones más prácticas sin perder el estilo.

El outlet con firmas de invitada como Bimani, Color Nude y Cherubina. / M. G.

Así es el outlet de invitadas y looks de inspiración flamenca de Cherubina, Color Nude y Bimani

Esta tienda, diseñada en colaboración con el interiorista Javier Fusté, integra en un espacio común de 90 m2 y una atmósfera de esencia orgánica y minimal la filosofía y el universo creativo de las tres grandes marcas de prêt-à-porter, que desembarcan en Sevilla Fashion Outlet con propuestas especialmente dirigidas a invitadas que quieren desmarcarse con un estilo impecable.

Hasta el 28 de junio, las entusiastas de la moda pueden hacerse con los vestidos de aire retro de Cherubina -una de las marcas de cabecera de la reina Letizia-, los monos y sets de Colour Nude, -emblema de la elegancia urbana- o las creaciones radicalmente versátiles y delicadas de Bimani, la exclusiva firma de Laura Corsini, con descuentos de hasta el 70%. Una ocasión irrepetible para disfrutar de una cuidada selección de las propuestas más exitosas de las marcas favoritas de algunas de las mujeres más elegantes de este país, ideales para elevar estilo con vistas a las fechas clave del calendario de primavera (Semana Santa y Feria de Abril), así como para los eventos propios de la estación.

La experiencia pop up no termina ahí, ya que además, durante los meses de junio y julio el espacio acogerá diversos eventos inmersivos en las que conocer de forma exclusiva y de la mano de reconocidos expertos en moda y estilismo los enfoques y tendencias más originales para crear looks de invitada de impacto.

Sevilla Fashion Outlet acoge hasta el 28 de junio un outlet de invitada de las firmas Cherubina, Color Nude y Bimani. / M. G.

Un enclave para encontrar looks de invitada para los eventos de primavera

La primavera en la ciudad inspira la nueva campaña de temporada en Sevilla Fashion Outlet, que durante las próximas semanas eleva la intensidad de su propuesta de moda y lifestyle, con un guiño al dress code de las ocasiones especiales que vienen y a la especial vivencia de la primavera en el sur.

Con una invitación a divertirse y expresarse con la moda, el destino de compras junto al aeropuerto cuenta con la selección más sofisticada de ropa y complementos de decenas de grandes marcas de la talla de Karl Lagerfeld, Lacoste, Boss, Bimba y Lola, Michael Kors o Scalpers entre otras, con descuentos de hasta el 70%. Propuestas con estilo perfectas para crear outfits de impacto con vistas al Domingo de Ramos, la cena del Pescaíto y la temporada de bautizos, comuniones, bodas y graduaciones que precede al verano.