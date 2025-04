El total look de lino de Lefties fresquito, cómodo y barato que se agotará cuando llegue el calor.

Cuando llega el calor (los chicos se enamoran, es la brisa y el sol), siempre buscamos estilismos que se adapten a esa subida del mercurio sin que nuestro estilo se vea especialmente sacrificado. El entretiempo es ideal porque podemos llevar una blusa estampada con unos vaqueros y añadirle una chaquetita encima; vamos ideales y, además, no pasamos calor. Pero, a medida que se va acercando el verano, estas cominaciones se hacen un poco más complejas. Ya no puedes combinar tus vaqueros blancos favoritos con ese jersey de punto porque te sobra hasta la piel y prefieres looks más cómodos, frescos y livianos con los que sobrevivir al calor sin perder el estilo. A la hora de escoger un look fresquito y cómodo para el verano, el lino se suele convertir en el tejido favorito, de ahí que ya sea el protagonista de la mayoría de colecciones.

Puede que ahora estés buscando el perfecto look para Semana Santa, pero conviene ir pensando en ese armario de verano, sobre todo, porque muchas de las prendas que son tendencia (o que nos resultan funcionales) ya están empezando a agotarse. Ocurre con nuestro nuevo descubrimiento en Lefties, que es un básico para cuando llegue el calor y que las que más saben de estilo ya están fichando como locas. Se trata de un conjunto de lino en blanco (aunue también está disponible en tostado) cómodo, fresquito y barato que no querrás quitarte en cuanto llegue el calor. Te contamos cómo es y por qué está triunfando.

Los mejores looks con lino para cuando llegue el calor

El lino es el tejido por antonomasia para cuando las temeraturas suben y se hace bastante complicado apostar por prendas como vaqueros, aunque nos encantan porque son muy funcionales y valen para todo. Pero el lino resulta mucho más cómodo y fresquito y está presente en tantas prendas, que podríamos vestirnos sólo con este tejido durante todo el verano.

El vestido camisero : Es el mix perfecto para las estaciones cálidas porque el lino le da a la prenda la comodidad y frescura que requieren los looks estivales y el diseño camisero añade el toque de elegante. Es una elección muy favorecedora.

: Es el mix perfecto para las estaciones cálidas porque el lino le da a la prenda la comodidad y frescura que requieren los looks estivales y el diseño camisero añade el toque de elegante. Es una elección muy favorecedora. El vestido tipo túnica : Otro corte de vestido, pero no por ello menos fresquito. Eso sí, en versión caftán, los vestidos de lino sí son bastante informales, por lo que tendrás que pensar bien el contexto en el que apostarás por él.

: Otro corte de vestido, pero no por ello menos fresquito. Eso sí, en versión caftán, los vestidos de lino sí son bastante informales, por lo que tendrás que pensar bien el contexto en el que apostarás por él. El total look : Ya sea con unos pantalones y una blusa o con un top y una falda, cualquier estilismo (monocromático, la mayoría de las veces) que esté planteado al completo en base a este tejido es todo un acierto.

: Ya sea con unos pantalones y una blusa o con un top y una falda, cualquier estilismo (monocromático, la mayoría de las veces) que esté planteado al completo en base a este tejido es todo un acierto. Los pantalones y la camiseta de algodón: Son dos tejidos bastante fresquitos y que combinan muy bien entre sí. Es un estilismo bastante relajado, pero lo puedes elevar añadiendo collares llamativos que le den pritagonismo a la parte superior o con uns sandalias de tacón que le den un punto más formal.

Así es el total look de lino de Lefties que se agotará cuando llegue el calor

Normalmente, estamos a costumbras a que los sets de lino estén compuestos por unos pantalones medianamente holgaditos y una blusa o una blazer, pero ahora que es el tejido favorito para cuando llega el calor se reinventa y se aduaña d eotras prendas. Es lo que ocurre con el total look de Lefties, que está compuesto por una falda larga y rústica de color blanco y un top con mangas a la sisa y unas lazadas en el frontal. Ambas piezas forman un conjunto completo que queda ideal y resulta bastante fresquito para cuando llega el calor. También está disponible en color tostado, por si no te atreves con el blanco.

Además de ser un look de lo más fresquito para cuando llegue el calor, la posiblidad de llevar ambas piezas por separado y combinarlas con otras prendas del armario es lo que hace que se vaya a agotar mucho antes de que llegue el verano. En el caso del top, lo puedes llevar con unos vaqueros anchos y de tiro alto si eres fan del tejido denim, pero también con unos pantalones holgados de lino en otro color. La falda también presenta mucha posibilidades, aunque nuestras favoritas son con un top de crochet en colores tierra o con un top ajustado de color blanco y un chaleco de crochet.

Total look de lino de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top de lino de Lefties tiene un precio de 17,99 euros.

Ref: 1852/313/711

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de lino de Lefties tiene un precio de 15,99 euros.

Ref: 1972/303/711