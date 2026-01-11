El Circo del Sol levanta su mastodóntica carpa para 'Kurios' en Sevilla

Como si de un ritual se tratara, cuando la compañía canadiense Circo del Sol llega a una ciudad se produce uno de los momentos más especiales: el levantamiento de su mastodóntica carpa. Kurios-Gabinete de Curiosidades, que es el nuevo espectáculo que se estrenará en Sevilla el próximo sábado, 17 de enero, ha vivido hoy su arranque. Camiones entrando y saliendo del Charco de la Pava, personal con casco de seguridad y chalequillo naranja y una cuenta atrás que ya ha comenzado. Más allá de las dimensiones y tirando por el sentido poético, lo más especial de la carpa de este espectáculo es que fue el germen del propio show. Su creador, Michel Laprise, se inspiró en los cuatro mástiles que la soportan para dar forma a una idea cargada de esperanza: "Solo porque algo no exista en estos momentos, no significa que alguien no pueda soñarlo".

Pero volviendo al Charco de la Pava y al Big Top Push -que así se conoce al levantamiento en el argot circense- más de 100 personas -también personal local- han trabajado para empujar los postes laterales y levantar la parte alta de una carpa cuya parte principal mide 19 metros de altura y 52 metros de diámetro. Se sostiene gracias a cuatro mástiles de 25 metros de altura y se han necesitado 1.200 estacas para anclarla en su sitio.

"Somos unos 150 profesionales de 33 países distintos entre técnicos y artistas", ha señalado Egoitz Txibu Gorbea, jefe adjunto de sonido Kurios. Considera al espectáculo como "un hijo" al que "tiene mucho cariño". Apreciaciones que no son baladíes si se tiene en cuenta que ha trabajado en otros shows de la compañía como Kooza. "Cuando la carpa se levanta se produce un aplauso general y todo el mundo lo celebra", ha indicado Gorbea y ha recalcado su alegría por llegar a Sevilla: "Venimos de La Haya, en Holanda, con climas de -8 °C... hemos tenido nieve y barro. Esto es un paraíso, estamos muy contentos de estar aquí".

Lo cierto es que la 35ª producción del Circo del Sol funciona como un verdadero homenaje a la imaginación y a la curiosidad. Cuando el espectador atraviese la carpa blanca que se ha levantado en el Charco de la Pava, que permanecerá en la ciudad hasta el 8 de marzo, entrará en la segunda mitad del siglo XIX. Época que conoció la eclosión de inventos que revolucionaron la vida moderna como el teléfono, la bombilla eléctrica o el automóvil. De estética steampunk y con una banda sonora compuesta por Raphaël Beau en colaboración con Bob & Bill, los espectadores conocerán el laboratorio -un gabinete de curiosidades, como bien dice el título- de un Científico interpretado por el alicantino David García Coll.

Profesionales trabajan en el levantamiento de la carpa del Circo del Sol. / Ismael Rubio

Un lugar en que, según el protagonista, existe un mundo oculto en el que las ideas más locas pueden convertirse en realidad. Cuando el investigador abre la puerta a este universo de realidades imposibles, la locura se desata. Acrobacias, humor y poesía -sello de la casa- se desplegarán a ojos de los presentes durante dos horas. Mención aparte merece el vestuario. Los trajes –a cargo de Philippe Guillotel– son un tributo al poder de la imaginación. El resultado de una exploración visual de los inicios de la ciencia.

Estrenada en Montreal en 2014, Kurios – Gabinete de Curiosidades ha hipnotizado a más de 6 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo con más de 3000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas.