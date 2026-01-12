Archivo de Indias será la última parada del tranvía hasta marzo

Archivo de Indias será la última parada del tranvía, en principio, hasta el mes de marzo. Se estableció así desde el 13 de noviembre, algo que es habitual durante las fiestas navideñas debido al intenso flujo de personas en el Centro. La medida se alargará debido a las obras que se van a acometer en la Avenida de la Constitución. Unas actuaciones que afectan a la "mejora de la pavimentación" que traerá consigo la "unión de la trama" con la Plaza de San Francisco y la Plaza Nueva, en cuya intersección comienza esta principal arteria del centro de la ciudad, así como una mejora estética y de reurbanización. Se suman así a las obras que se están realizando en Plaza Nueva. Estas actuaciones forman parte de una primera fase, por cuestiones presupuestarias. Se prevé que una segunda fase complete la actuación en la Avenida hasta la Puerta de Jerez.

El pasado noviembre, Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, anunció que después de Navidad se pondría en marcha un proyecto que conlleva la instalación de adoquines para unificar el pavimento, con una mejora estética y de reurbanización. Se instalarán "materiales de buena calidad y duraderos para que sea resistente el nuevo pavimento" en la Avenida de la Constitución. Estas obras de reordenación de la vía conllevan, según indició el edil, una inversión de 700.000 euros.

La propuesta de llevar a cabo estas actuaciones se justifica en el deterioro que presentan los pavimentos en ambas zonas, con irregularidades, hundimientos y fracturas. En la Avenida de la Constitución, las losas de granito actuales sufren especialmente por el paso del tranvía y vehículos autorizados. Por tanto, como adelantó este periódico, el plan es que el pavimento actual de losas de granito sea sustituido por adoquines de granito gris Quintana enmarcados en grandes cuadros con doble encintado de granito rosa Monforte. Un similar al de Plaza Virgen de los Reyes, que se considera más resistente al paso de vehículos y busca romper la imagen monocolor existente. Las losas de granito pegadas a las fachadas se mantendrán como acerado.

En la Plaza de San Francisco, la segregación histórica entre calzada y acera, heredada de su uso como plataforma de estacionamiento y paso del tranvía, genera problemas de accesibilidad. El entorno de la fuente de Mercurio, con su pavimento empedrado, es particularmente inaccesible.

Una de las medidas más polémicas que se plantearon fue la supresión del carril-bici señalizado para priorizar el carácter peatonal y de estancia de la vía. De la Rosa admitió en su momento la "complicada" circulación en la Avenida de la Constitución y defendió que va a seguir siendo "prioritariamente peatonal", reduciendo así el tráfico rodado. La intención del gobierno municipal es abordar las obras "antes de final del mandato", siguiendo la "unidad cromática y estética" con otros espacios del Casco Antiguo. De hecho, la planificación es que, después de Semana Santa, se instalen adoquines, sustituyendo las losetas.