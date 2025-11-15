Las obras de las primera fase de la Avenida de la Constitución de Sevilla durarán nueve meses

La delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla ya trabaja con la propuesta técnica para renovar el pavimento en dos de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad: el eje central de la Avenida de la Constitución y la Plaza de San Francisco. El documento, fechado en mayo de 2025, detalla las actuaciones necesarias para mejorar la situación actual y conseguir un espacio urbano más cómodo, seguro y accesible. Según anunció ayer el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, los primeros pasos de la reforma se darán después de la Navidad. Posteriormente, hay que redactar el proyecto de intervención y licitar las obras, por lo que los trabajos se demorarán todavía varios meses.

La propuesta se justifica por el deterioro que presentan actualmente los pavimentos en ambas zonas, con irregularidades, hundimientos y fracturas. En la Avenida de la Constitución, las losas de granito actuales sufren especialmente por el paso del tranvía y vehículos autorizados. En la Plaza de San Francisco, la segregación histórica entre calzada y acera, heredada de su uso como plataforma de estacionamiento y paso del tranvía, genera problemas de accesibilidad. El entorno de la fuente de Mercurio, con su pavimento empedrado, es particularmente inaccesible.

El proyecto busca dar una respuesta global a todo el entorno monumental. La actuación se alinea con las directrices del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, que califican la Avenida de la Constitución como Eje de Secuencia S1 y la Plaza de San Francisco como Enclave E27, ambos espacios protegidos e incluidos en el entorno de varios Bienes de Interés Cultural (BIC) como el Ayuntamiento, la Catedral o el Archivo General de Indias. Las directrices del PGOU para la Plaza de San Francisco incluyen el mantenimiento de su función como espacio libre complementario de la Plaza Nueva y ámbito de representación del Ayuntamiento, la reordenación del pavimento eliminando sectorizaciones impropias y la reducción del tránsito rodado. Para la Avenida de la Constitución, se busca reforzar su continuidad como itinerario monumental y la interrelación con las arquitecturas patrimoniales asociadas.

La propuesta actual, considerada una primera fase por cuestiones presupuestarias, abarca el tramo de la Avenida de la Constitución desde el Archivo de Indias hasta la entrada de Plaza Nueva (una superficie de 4.988 m²) y la renovación del pavimento de la calzada de la Plaza de San Francisco (3.350 m²). Se prevé que una segunda fase complete la actuación en la Avenida hasta la Puerta de Jerez.

Plano de la primera fase de la propuesta de renovación de la Avenida. Fuente: Gerencia de Urbanismo / Departamento de Infografía

En la Avenida de la Constitución, se propone la renovación del eje central de aproximadamente 11,50m de ancho. El pavimento actual de losas de granito será sustituido por adoquines de granito gris Quintana enmarcados en grandes cuadros con doble encintado de granito rosa Monforte. Este diseño, similar al de Plaza Virgen de los Reyes, se considera más resistente al paso de vehículos y busca romper la imagen monocolor existente. Las losas de granito pegadas a las fachadas se mantendrán como acerado. Se eliminará el carril-bici señalizado para priorizar el carácter peatonal y de estancia de la vía.

La Avenida de la Constitución. / Juan Carlos Muñoz

En la Plaza de San Francisco, se plantea la creación de una plataforma única en la calzada, eliminando las barreras urbanísticas y el resalte existente respecto a los acerados. Este espacio se pavimentará con la misma trama de adoquines de granito gris y encintados de granito rosa propuesta para la Avenida, buscando la continuidad estética. Para singularizar el espacio frente a edificios clave como el Ayuntamiento y la Audiencia Provincial, se añadirá un encintado de piedra natural caliza blanca. También se instalará una alineación de marmolillos para delimitar el paso restringido de vehículos por el flanco este. La solería del acerado de la fachada del Ayuntamiento se ampliará ligeramente para eliminar un retranqueo existente.

Para mejorar la accesibilidad universal, un aspecto clave de la normativa vigente, se han diseñado las actuaciones para permitir el tránsito sin obstáculos. Se señalizarán los puntos de cruce del tranvía en la Avenida con pavimentos podotáctiles para guiar a personas con deficiencia visual.

La propuesta estima un Presupuesto base de licitación de 2, 5 millomes. El plazo total de ejecución de las obras se fija en 18 meses, divididos en dos fases diferenciadas de 9 meses cada una. Las infraestructuras de servicios (agua, electricidad, etcétera) no requerirán actuación, ya que fueron renovadas en la anterior peatonalización de la Avenida en los años 2006-2007.