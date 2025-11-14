El Ayuntamiento de Sevilla iniciará la reordenación de la Avenida de la Constitución "después de Navidad"

Tras la Plaza Nueva, la Avenida. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan De la Rosa, ha anunciado este viernes la intención del Consistorio de iniciar la reordenación de la Avenida de la Constitución "después de Navidad".

De la Rosa, en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del gobierno local, ha indicado que la planificación del proyecto "ya se ha iniciado" y que el documento correspondiente ha sido remitido a la delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía para la evaluación por parte de la Comisión de Patrimonio.

Las obras de reordenación contemplan una "mejora de la pavimentación" que buscará la "unión de la trama" con la Plaza de San Francisco y la Plaza Nueva.

El proyecto cuenta con una inversión de 700.000 euros, tal como había anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el pasado mes de julio. Sanz detalló entonces que se instalarán "materiales de buena calidad y duraderos para que sea resistente el nuevo pavimento" en la Avenida.

Esta renovación se llevará a cabo específicamente en la zona comprendida entre Plaza Nueva y el Archivo de Indias. El plan conlleva la instalación de adoquines para unificar el pavimento, lo que supone una mejora estética y de reurbanización. La instalación de adoquines sustituirá a las losetas existentes, ya que De la Rosa ha señaladp que "está claro que no han dado muy buen resultado" en "muy poco tiempo".

Adiós al carril bici

La necesidad de acometer la reordenación ha sido planteada por el concejal del grupo municipal de Vox, Gonzalo García Polavieja. García Polavieja ha asegurado que actualmente es "complicado hacer el recorrido de la Avenida en hora punta" y ha descrito que "pasear por la Avenida es una gymkana", por lo que consideraba "importante acometer una reordenación".

En respuesta, De la Rosa ha admitido la "complicada" circulación en la avenida. No obstante, ha defendido que la vía seguirá siendo "prioritariamente peatonal".

En este sentido, el alcalde, en una entrevista en la Radio Sevilla el pasado mes de septiembre, no titubeó a la hora de asegurar que eliminará el carril bici de la Avenida cuando se acometa el proyecto de sustitución del pavimento. “A la Avenida le sobra el carril bici. Se va a reurbanizar porque la solería está destrozada y habrá que reordenar los espacios. Lo que no puede ser es una Avenida peatonal en la que si no te atropella el tranvía, te atropella un patinete, una bicicleta o te tropiezas con un velador. ¿Dónde está lo peatonal?”.

Sanz ofreció una alternativa a la futura eliminación del itinerario ciclista: “Tiene el carril bici del Paseo de Colón para entrar en el centro. Y después de mete por la calle Zaragoza que tiene una limitación de 20Km/h. Lo que no puede ser es que el peatón hoy día pierda espacios a costa de la bicicleta. En la Avenida de la Constitución el carril bici no tiene mucha cabida”.

El alcalde Sanz también señakó que apostará por la recuperación de los árboles en la Avenida de la Constitución. Para ello, reveló, que ya ha encargado a Parques y Jardines que busque a un arquitecto-paisajista para que estudie en que puntos se pueden realizar plantaciones, “teniendo en cuenta que se trata de una artería principal de la carrera oficial de la Semana Santa”.

El concejal también ha destacado que la intención del gobierno municipal es abordar las obras "antes de final del mandato", manteniendo la "unidad cromática y estética" con otros espacios del Casco Antiguo.