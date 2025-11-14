Las obras de la Plaza Nueva limitan el tranvía en el Archivo de Indias, al menos, hasta enero

El Metrocentro no llegará a la Plaza Nueva, al menos, hasta el próximo mes de enero, cuando concluyan las fiestas navideñas. Esta es una de las consecuencias palpables de las obras de reurbanización de este enclave principal de la ciudad, cuyos trabajos previos ya han comenzado. El tranvía quedó limitado desde ayer a la parada del Archivo de Indias, ya que por seguridad el andén de la Plaza Nueva ha quedado clausurado. Las obras, que durarán 18 meses y se acometerán por zonas, se han iniciado con el vallado perimetral del primer espacio en el que se intervendrá.

Pese a que el Ayuntamiento anunció en redes sociales que desde ayer la parada de la Plaza Nueva no estaría operativa, fueron muchos los usuarios que durante todo el día se acercaron para tomar el Metrocentro. Como pudo comprobar este periódico, las pantallas de información de la parada ofrecían un mensaje incompleto: “Metrocentro limitado en...”, sin especificar nada más. El desconcierto, por tanto, era grande. Tras muchos minutos de espera, los usuarios se marchaban resignados.

El material de obra acopiado en la zona. / Antonio Pizarro

Los trabajos previos para reurbanizar este espacio central de la ciudad han comenzado esta semana con el replanteo y la instalación del vallado y otros elementos de obra. La primera zona en la que se actuará es, precisamente, la que ocupa la parada. Los comerciantes, como ha podido constatar este periódico, no están muy satisfechos porque nadie les ha informado hasta el momento. Uno de ellos, ha señalado que llevan varios años soportando las obras, primero de la calle Zaragoza y, actualmente, de Méndez Núñez, sumándose la nueva intervención en la Plaza Nueva y la futura que acometerá Emasesa en las calles Albareda y Jaén. Obras que afectan al tráfico y a la movilidad personal, y con ello, a la llegada de los clientes.

Un espacio más accesible y atractivo

Los trabajos de reforma de la Plaza Nueva, que buscan convertir a este enclave en un espacio más cómodo, accesible y atractivo para los ciudadanos, también afectará, al menos, a la Semana Santa de 2026. Para aminorar las molestias, se dividirá la plaza en cuatro zonas de actuación. Las obras se acometerán en una de ellas, mientras las otras tres permanecerán libres.

La fase previa de este importante proyecto integral, que se inició en octubre del pasado año, se centró en la trama central de mármol y cuadrículas de chinos que delimitan a ambos lados el monumento del Rey Santo. La actuación que ahora arranca conlleva la redimensión del espacio central, recuperando su dimensión original y ampliándolo de los 88 x 48,07 metros a los 105,7 x 59,45 metros, utilizando mármol blanco, gris y rojo.

Uno de los kioscos con el acceso limitado por las vallas. / Antonio Pizarro

Respecto a la red de alumbrado público, se realizará nueva instalación para el alumbrado monumental de la fachada del Ayuntamiento y de la escultura ecuestre de San Fernando. En lo que al arbolado se refiere, se trasplantarán cuatro palmeras que no mantienen la simetría de la composición y se completarán las líneas de plátanos y de naranjos, plantando once nuevos plátanos y cuatro nuevos naranjos en total.

La intención del gobierno local es que todos los elementos tengan una unidad de estilo para recuperar la imagen historicista que tuvo en su día la Plaza Nueva. De este modo, el proyecto contempla bancos de fundición en gris forja para el interior de la plaza, que sustituirán a los actuales de base de granito gris y asiento y respaldo de madera.

El espacio de la Plaza Nueva en el que se va a intervenir en primer lugar. / Antonio Pizarro

Asimismo se actuará en las redes de saneamiento y abastecimiento para solucionar unos problemas de encharcamientos en el espacio central y bajo los enchinados.

La zona de carga y descarga se desplazará hacia la calle Madrid, tras el hotel, mediante una plataforma única en todo el ámbito que permita incorporar una zona de aparcamiento para carga y descarga en cordón. El espacio oeste, el que conecta con la calle Méndez Núñez, será de adoquín. Los aparcamientos de bicicletas se trasladarán a la zona del Metrocentro, ante la sede consejería de Justicia.