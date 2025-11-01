La ordenanza de la Plaza de España fijará los periodos máximos de ocupación

La Plaza de España durante la celebración de uno de los conciertos de Icónica.

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha anunciado el inicio de los trámites administrativos para la “elaboración de una Ordenanza de Uso específica para la Plaza de España”. Esta medida busca establecer un marco regulatorio claro para las actividades de carácter efímero, como las culturales o recreativas, que sean de interés general y puedan desarrollarse en las zonas de propiedad municioal de este singular espacio monumental.

En cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha abierto esta “Consulta Pública Previa” con el objetivo de recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas que potencialmente resulten afectadas por la ordenanza proyectada.

La futura ordenanza que elaborará el equipo de José Luis Sanz tendrá como propósito principal determinar la “tipología de usos a desarrollar” en la Plaza de España, un espacio singular y especialmente sensible del parque de María Luisa. Además, se enfocará en establecer la planificación de dichas actividades, definir los periodos máximos de ocupación y especificar su régimen de autorización.

Un elemento crucial en la redacción de esta normativa será la necesidad de considerar la singularidad del espacio y su elevado nivel de protección patrimonial.

Es importante destacar que este nuevo instrumento legal se elaborará sin perjuicio de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico, que fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de noviembre de 2007.

Cómo participar en la consulta

La ciudadanía, así como las organizaciones interesadas, están invitadas a remitir sus aportaciones sobre los objetivos de la ordenanza y los problemas que esta debe solucionar.

Las opiniones, sugerencias y aportaciones podrán enviarse al correo electrónico consplazae@urbanismo-sevilla.org.

El plazo para la remisión de estas contribuciones se extiende hasta el 30 de noviembre de 2025. La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, a través de su página web, anima a los interesados a participar activamente en esta fase consultiva para garantizar que la nueva regulación responda a las necesidades y a la protección del patrimonio de la ciudad.

Esta consulta pública de la Gerencia de Urbanismo llega tras la polémica suscitada en los últimos años por la utilización de la Plaza de España para distintos eventos. Las críticas se han centrado especialmente en el festival de música Icónica, que desarrolla sus conciertos durante casi dos meses. El Ayuntamiento anunció hace unas semanas que había encargado una serie de informes jurídicos para determinar cómo y en qué condiciones podría seguir este festival en la Plaza de España. El mismo alcalde indicó que le gustaría “que siguiera Icónica”, sin embargo admitió que “se está estudiando si es posible que se conceda este espacio a Icónica o si hay que sacar una licitación”.

En este sentido, a comienzos de agosto, distintos promotores musicales presentaron en el Consejo de Transparencia de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz sendas denuncias solicitando el amparo de estas instituciones para que se obligue al Ayuntamiento de Sevilla a facilitar “como exige la ley” el acceso de los servicios jurídicos de los interesados a los distintos expedientes administrativos realizados por el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa municipal de turismo Contursa, en relación al Festival Icónica y la cesión al mismo todos los años de la Plaza de España en exclusiva durante dos meses, así como la prórroga del acuerdo hasta 2031 anunciada por el organizador del Festival y por el propio Consistorio.

Ahora esta nueva ordenanza que desarrollará la Gerencia de Urbanismo debe arrojar luz y fijar unos criterios claro de uso de para un monumento que es muy delicado y que es visitado a diario por miles de sevillanos y turistas.