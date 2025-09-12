Los promotores musicales que cuestionan la adjudicación de Icónica cifran en 5 millones el posible perjuicio para el Ayuntamiento

Los 16 promotores musicales que cuestionan la adjudicación de Icónica cifran en 5 millones el posible perjuicio para el Ayuntamiento de Sevilla el canon no ingresado en las cinco ediciones celebradas hasta ahora (2021-2025) y estiman que el negocio para los organizadores ronda los 120 millones si se tienen en cuenta los otros seis años para los que, en principio, se habría llegado a un acuerdo que ahora, sin embargo, el alcalde, el popular José Luis Sanz, asegura que "no hay nada cerrado". En un comunicado, los promotores explican que los servicios jurídicos "ya dibujan la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción que presentarán próximamente si el Ayuntamiento de Sevilla no permite que otros promotores puedan celebrar conciertos en la Plaza de España en igualdad de condiciones a Icónica".

Así, apuntan posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales y del uso del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, alteración del precio de las cosas, desviación de poder, entre otros. "Todo un amplio abanico de posible delitos que la Fiscalía Anticorrupción pudiera encontrar en lo que claramente son irregularidades ya reconocidas por todo aquel al que se le pregunta, desde funcionarios municipales, empresarios y políticos de todos los partidos".

Los empresarios recuerdan que las grandes cifras del negocio de Icónica durante los años 2021 y 2025 son públicas, según lo manifestado por la propia organización en innumerables notas de prensa. En concreto, 107 conciertos celebrados en la Plaza de España a los que han asistido según Icónica más de 771.000 espectadores, con una entrada media de entre 50 y 70 euros -algunas de hasta 200 euros-, lo que significarían unos ingresos de más de 45 millones de euros por este concepto, a los que habría que sumar la facturación por patrocinadores, barras y restauración. Todo ello, prosiguen, eleva según diferentes expertos del sector la cuenta de ingresos para los promotores de Icónica a un total de "más de 50 millones de euros en los cinco años ya celebrados".

Icónica paga 3.700 euros por concierto por el "mejor escenario de nuestro país"

Por su parte, la promotora de Icónica ha pagado al Ayuntamiento de Sevilla, según declaraciones municipales, una cantidad cercana a los 400.000 euros en los cinco años del festival, que si se divide entre los 107 conciertos celebrados resultaría un pago por concierto de aproximadamente 3.700 euros. "Menos de 4.000 euros de alquiler de la Plaza de España por concierto por disfrutar en exclusiva durante cinco años del mejor escenario de nuestro país y uno de los mejores de Europa que ya quisieran otros promotores. Un simple ejemplo comparativo es el Festival “Tomorrowland” en Bélgica que para atraer a su público construye unos escenarios impresionantes en los que llega a invertir hasta 10 millones de euros, no igualando en ningún caso a la monumental Plaza de España en dimensiones, impacto o valor cultural".

Y recuerdan que este canon de menos de 4.000 euros se ha "pactado entre los responsables de empresa municipal de Turismo y la misma organización del Festival sin el aval y justificación de un estudio de mercado por la singularidad del espacio", cómo creen los promotores denunciantes, que están convencidos de que si la explotación de la plaza saliera a licitación "se pagaría por el alquiler del espacio cifras de varios múltiplos de más a la abonada por Icónica cada año".

En este sentido, un ejemplo "evidente" son el mínimo garantizado de entre los 40.000 y 50.000 euros por concierto y día que abonan actualmente promotores musicales por el alquiler de otros espacios culturales de referencia en capitales de provincia para la celebración de conciertos y festivales con la mitad de aforo que la Plaza de España, como sostienen que acreditarán ante la Fiscalía Anticorrupción.

"Esto supondría que si Contursa le hubiera cobrado a Icónica por el alquiler de la Plaza de España un precio de mercado como consecuencia de ofertas competitivas entre los diferentes promotores interesados en celebrar sus conciertos en este espacio, el Ayuntamiento de Sevilla podría haber ingresado en los años que se ha celebrado el Festival –del 2021 al 2025– cerca de 5 millones de euros más de lo cobrado, con el consecuente perjuicio económico demostrable a las arcas municipales por canon o alquiler no ingresado".

Por cada millón que va a Icónica el Ayuntamiento apenas recibio 8.000 euros de retorno

Ese dinero, indican, podría haber ido a la "restauración permanente del mejor conjunto arquitectónico representativo de la Exposición Iberoamericana de 1929 como es la Plaza de España de Sevilla y sin olvidar que por cada 1.000.000 de euros de ingresos de Icónica, el Ayuntamiento de Sevilla dueño del espacio apenas recibió 8.000 euros de retorno, un canon extraordinariamente bajo en comparación con el volumen de negocio generado en beneficio de los empresarios de siempre".

La falta de respuesta sistemática del Ayuntamiento de Sevilla a otros promotores en 2023 y 2024 en beneficio de los organizadores de Icónica evidencia para los denunciantes que existe "un claro caso de trato de favor a los mismos empresarios", sostiene el comunicado.

Icónica nació como Festival en el año 2021 y se celebró en la Plaza de España en los meses de septiembre y octubre. Al año siguiente, en el 2022 se volvió a celebrar la segunda edición en los mismos meses de septiembre y octubre. "Curiosamente un promotor de conciertos ahora denunciante presentó un proyecto al Ayuntamiento de Sevilla solicitando los meses de junio y julio de 2023 para celebrar un festival de 20 conciertos enfocado en la mejora de la oferta cultural del inicio del verano de la ciudad. Sorprendentemente el Ayuntamiento de Sevilla ante esta propuesta de otros promotores que le hubiera obligado a poner en marcha un concurso público ante dos peticiones de interesados, no sólo dio la callada por respuesta sino que permitió el cambio de fechas a los promotores de Icónica de septiembre y octubre a junio y julio de ese mismo año 2023, en coincidencia con la petición previa de otro promotor. Esta misma operativa la llevó a cabo en 2024 impidiendo la concurrencia en el alquiler de la Plaza de España a otros promotores para hacer otros festivales que no fueran los mismos empresarios de Icónica".

Añade que los empresarios de Icónica han anunciado públicamente que tienen una "prórroga por seis años más del uso exclusivo de la Plaza de España para hacer conciertos, sin mediar concurso público, ni concurrencia competitiva, saltándose varias leyes y por el que disfrutarían en total y gracias a los responsables políticos del Ayuntamiento de Sevilla de un negocio durante 11 años de más de 120 millones de euros en ingresos, explotando de forma privativa el mejor espacio cultural, monumental y público de la ciudad".

La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción

Por todo ello, concluyen que la Fiscalía Anticorrupción deberá investigar entre otros asuntos, "si ha habido una estrategia sistemática del Ayuntamiento de Sevilla para evitar otros promotores durante estos años y si ha habido o no cooperación activa por acción u omisión de políticos y/o de técnicos municipales para evitar la libre concurrencia mediante la ausencia de respuesta a otras peticiones; traslado de la gestión del espacio monumental de la Plaza de España a una empresa municipal en perjuicio de la Gerencia de Urbanismo para evitar los controles del secretario y el interventor municipal; información privilegiada a los mismos empresarios; cambios de fechas para solapar otras solicitudes; negociaciones prohibidas por funcionarios en perjuicio de las arcas municipales o concesión encubierta de cinco años disfrazada de autorización anual de uso temporal mediante el formulario modelo 63 de la Gerencia de Urbanismo definido administrativamente como 'Licencia de ocupación de vía pública para actividades o eventos efímeros'”.

En la misma línea, señalan que los tribunales deberán decidir si dentro del concepto de “efímero” –según la RAE definido como “pasajero, que dura poco, que tiene la duración de un solo día”- cabe "facilitar durante 45 días al año durante 11 años seguidos, un negocio en exclusiva a los mismos empresarios, saltándose la obligatoriedad de la amplia normativa y jurisprudencia vigente de sacar un concurso público cuando se concatenan varias autorizaciones seguidas o cuando se concede la explotación en exclusiva de un espacio o negocio en perjuicio de otros interesados".

Todo esto sumado a la falta de transparencia y respuesta de todo el proceso, reiterando públicamente la voluntad política de los actuales responsables municipales de "seguir favoreciendo a los mismos empresarios con manifiesto desprecio a la legalidad, dejando muy poco margen al cumplimiento de la ley". "Ya sólo queda presentar la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción como es previsible y que se asuman las responsabilidades políticas y penales de un escándalo mayúsculo que crecerá a medida que se investigue la verdad detrás de todo el caso Icónica", aseverán.