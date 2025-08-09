Los promotores musicales presentan denuncias sobre Icónica ante el Consejo de Transparencia y el Defensor del Pueblo

Los 16 promotores musicales que han exigido transparencia en la adjudicación de Icónica para la realización del festival en la Plaza de España han dado un paso más al presentar en el Consejo de Transparencia de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz sendas denuncias solicitando el amparo de estas instituciones para que se obligue al Ayuntamiento de Sevilla a facilitar "como exige la ley" el acceso de los servicios jurídicos de los interesados a los distintos expedientes administrativos realizados por el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa municipal de turismo Contursa, en relación al Festival Icónica y la cesión al mismo todos los años de la Plaza de España en exclusiva durante dos meses, así como la prórroga del acuerdo hasta 2031 anunciada por el organizador del Festival y por el propio Consistorio hispalense.

En un comunicado remitido a este periódico, los promotores recuerdan que han solicitado el expediente de adjudicación y/o autorización para el uso del espacio público catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC); los expedientes tramitados para la firma del contrato con la promotora Green Cow SL y su prórroga o nueva contratación; así como información de los procedimientos gestionados para ceder la gestión del evento y en su caso, del espacio a Contursa; la identificación de los funcionarios y resto de personal del Ayuntamiento y de la sociedad Contursa que haya intervenido en la tramitación de estos expedientes, etcétera.

Para los promotores musicales, la "falta de transparencia" en los expedientes administrativos realizados impidiendo su acceso pasado el plazo legal previsto, junto a las declaraciones de los responsables políticos del Ayuntamiento de Sevilla anunciando a la opinión pública y manifestando en el Pleno que con Icónica "existía un contrato desde 2021 hasta 2025 y que el mismo se había renovado por seis años más hasta 2031", referenciando hasta el canon que iba a pagar la promotora pactado entre las partes, sumado a las afirmaciones de las últimas semanas de los concejales del equipo de gobierno matizando lo anterior, "hablando ahora ya de un convenio y no de un contrato, genera amplias dudas y contradicciones para los dieciséis promotores musicales reforzando las presuntas irregularidades denunciadas y llevando cada día más a que el caso Icónica, tenga que ser aclarado por la Fiscalía Anticorrupción".

El comunicado añade que todo esto se une a las "manifestaciones hace escasos días en prensa de los organizadores de Icónica, la empresa Green Cow, que por el contrario no hablan de contratos o convenios, sino que afirman que ellos piden cada año la Plaza de España en base a la ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos para actividades y eventos efímeros".

El alcalde encarga ahora informes jurídicos sobre la regulación del festival Después de haber alcanzado el acuerdo con la promotora de Icónica para los próximos seis años y de haber defendido en el Pleno esta renovación, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha encargado ahora informes jurídicos sobre la regulación del evento. "Se están estudiando todas las fórmulas desde el punto de vista jurídico, no sólo por parte de los habilitados nacionales, sino con algunos informes pedidos a diferentes despachos de abogados", aseveró el alcalde, remitiéndose al futuro resultado de tales consultas. Sanz se mostró recientemente "totalmente partidario" de que la Plaza de España, protegida como bien de interés cultural (BIC) y máximo exponente de la exposición iberoamericana de 1929; acoja grandes eventos musicales como el festival veraniego Icónica, que reúne a miles de personas en sus conciertos; pero en cualquier caso planteó que el Gobierno local está "estudiando cómo va a seguir", es decir, su nueva "regulación", un anuncio realizado tras haber renovado el acuerdo para los próximos seis años. En concreto, el Ayuntamiento renovó el contrato con la promotora para la celebración de otras seis ediciones más del evento en la Plaza de España, con un canon inicial de 190.000 euros marcado por un incremento anual de 10.000 euros hasta 2031, año en la que las arcas municipales habrán ingresado finalmente 1.290.000 euros por el canon del nuevo contrato, según los términos del mismo. Sobre el asunto pesan las voces que alertan del posible impacto patrimonial de estos multitudinarios conciertos en la Plaza de España, cuyo acceso turístico persigue cobrar el Ayuntamiento precisamente para costear su mantenimiento; así como la denuncia de 17 empresas promotoras musicales por la concesión del enclave a Green Cow Music para el festival sin concurso público. El alcalde, en una entrevista con Europa Press, aseguró que la celebración de Icónica cumple "un exigente plan de protección del entorno para que la plaza no sufra daño alguno". En este marco, Sanz reflexionó que Icónica "se ha consolidado en estos años" como un evento musical de referencia, "con una magnífica programación que ha ido mejorando con los años" haciendo recalar en Sevilla propuestas musicales otrora bastante improbables en el calendario cultural convencional de la ciudad. De este modo, el alcalde reconoció la labor de Green Cow Music a la hora de proponer "un gran cartel" de artistas internacionales y españoles cada verano y "una gran organización". Sobre la continuidad del evento, el regidor indicó que "hasta ahora ha venido funcionando de una forma", mientras actualmente, el Ayuntamiento está "estudiando cómo va a seguir". "Es un asunto que en este momento, está siendo objeto de regulación", sostuvo Sanz, planteando que el Gobierno local tiene "varias opciones y fórmulas encima de la mesa".

Nuevas solicitudes de información y acceso a expedientes claves

Desde los servicios jurídicos de los promotores musicales se están ultimando una "segunda batería de preguntas y solicitudes de acceso a documentación administrativa que serán claves en el caso Icónica, como son las distintas licencias de actividad presentadas y resueltas cada año por la Delegación de Urbanismo en las que se deberían incluir los permisos pertinentes de la Comisión Provincial de Patrimonio; las actas de pleno y de Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno de Sevilla donde los distintos Tenientes de Alcalde han manifestado la vinculación contractual con el promotor de Icónica por 11 años sin concurso alguno; el expediente de encomienda a Contursa de la gestión del suelo de la Plaza de España; los informes que el Secretario Municipal responsable de la Junta de Gobierno haya emitido al efecto sobre el Festival Icónica y los dictámenes encargados sobre el asunto por el Ayuntamiento de Sevilla a abogados externos al Consistorio".

A todo lo anterior y para "mayor confusión", continúan los promotores, hay que destacar "el anuncio de la empresa Green Cow de que ya están preparando el Festival Icónica del próximo año, declaraciones coincidentes a su vez con las manifestaciones del alcalde de Sevilla de que año que viene habrá continuidad para Icónica y que se está trabajando en su modelo de regularización".

Los promotores creen que el Ayuntamiento puede estar "confeccionando un traje a medida para que el mismo promotor siga explotando la Plaza de España muchos años más sin igualdad, publicidad ni competencia, en perjuicio de las arcas municipales"

Estas afirmaciones de José Luis Sanz, prosiguen, "preocupan y que alimentan la sospecha de que el Ayuntamiento de Sevilla pueda evitar poner en marcha como exige la ley, un proceso transparente y de libre concurrencia entre todos los promotores musicales interesados en celebrar conciertos en la Plaza de España y que se podría a la vez estar preparando el blanqueamiento de todo lo presuntamente irregular e ilegal hecho hasta ahora por el Consistorio, confeccionando un traje a medida para que el mismo promotor siga explotando la Plaza de España muchos años más sin igualdad, publicidad ni competencia, en perjuicio de las arcas municipales.

La cesión sin concurso para su explotación durante 11 años a un único y mismo promotor "es ilegal"

De otro lado, recuerdan que el espacio de la Plaza de España es de "dominio público y sometido a una especial protección como Bien de Interés Cultural y que la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales". Estos preceptos "son muy claros a la hora de regular los años máximos permitidos para una autorización y cuando al haber rebasado estos tiempos no se puede conceder una autorización y es exigible una concesión, cuestión manifiestamente incumplida en el caso Icónica en el contrato ya celebrado entre 2021 al 2025 y en la anunciada prórroga acordada de 2026 al 2031".

De la misma forma, destacan lo que recogen las normas referenciadas, que contemplan que cuando las autorizaciones que se otorguen directamente a los peticionarios por cualquier circunstancia se encontrasen limitadas en su número, "se exigirá el régimen de concurrencia y en el caso de los bienes de los Ayuntamientos, se refuerza de nuevo esta idea en el caso de las licencias a las que se limite el número de las mismas, ya que se deberán otorgar dichas licencias por licitación, casos ambos aplicables al Festival de Icónica en la que se sólo se permite la actividad al mismo promotor y no a otros".

Por lo tanto, los promotores concluyen que es "ilegal la cesión por parte del Ayuntamiento de Sevilla de un espacio público protegido durante 11 años, a un único y mismo promotor sin concurso y para su explotación", por lo que "dichas actuaciones municipales y otras colaterales de sus responsables políticos y técnicos son susceptibles de encuadrarse en varios tipos penales que, a juicio de los dieciséis promotores musicales denunciantes y a la evolución de los acontecimientos, deberá aclarar la Fiscalía Anticorrupción si no se convoca un concurso público".