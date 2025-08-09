El alcalde encarga ahora informes jurídicos sobre la regulación de Icónica

Después de haber alcanzado el acuerdo con la promotora de Icónica para los próximos seis años y de haber defendido en el Pleno esta renovación, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha encargado ahora informes jurídicos sobre la regulación del evento. "Se están estudiando todas las fórmulas desde el punto de vista jurídico, no sólo por parte de los habilitados nacionales, sino con algunos informes pedidos a diferentes despachos de abogados", aseveró el alcalde, remitiéndose al futuro resultado de tales consultas.

Sanz se mostró recientemente "totalmente partidario" de que la Plaza de España, protegida como bien de interés cultural (BIC) y máximo exponente de la exposición iberoamericana de 1929; acoja grandes eventos musicales como el festival veraniego Icónica, que reúne a miles de personas en sus conciertos; pero en cualquier caso planteó que el Gobierno local está "estudiando cómo va a seguir", es decir, su nueva "regulación", un anuncio realizado tras haber renovado el acuerdo para los próximos seis años.

En concreto, el Ayuntamiento renovó el contrato con la promotora para la celebración de otras seis ediciones más del evento en la Plaza de España, con un canon inicial de 190.000 euros marcado por un incremento anual de 10.000 euros hasta 2031, año en la que las arcas municipales habrán ingresado finalmente 1.290.000 euros por el canon del nuevo contrato, según los términos del mismo.

Sobre el asunto pesan las voces que alertan del posible impacto patrimonial de estos multitudinarios conciertos en la Plaza de España, cuyo acceso turístico persigue cobrar el Ayuntamiento precisamente para costear su mantenimiento; así como la denuncia de 16 empresas promotores musicales por la concesión del enclave a Green Cow Music para el festival sin concurso público.

El alcalde, en una entrevista con Europa Press, aseguró que la celebración de Icónica cumple "un exigente plan de protección del entorno para que la plaza no sufra daño alguno". En este marco, Sanz reflexionó que Icónica "se ha consolidado en estos años" como un evento musical de referencia, "con una magnífica programación que ha ido mejorando con los años" haciendo recalar en Sevilla propuestas musicales otrora bastante improbables en el calendario cultural convencional de la ciudad.

De este modo, el alcalde reconoció la labor de Green Cow Music a la hora de proponer "un gran cartel" de artistas internacionales y españoles cada verano y "una gran organización".

Sobre la continuidad del evento, el regidor indicó que "hasta ahora ha venido funcionando de una forma", mientras actualmente, el Ayuntamiento está "estudiando cómo va a seguir". "Es un asunto que en este momento, está siendo objeto de regulación", sostuvo Sanz, planteando que el Gobierno local tiene "varias opciones y fórmulas encima de la mesa".