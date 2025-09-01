Sanz afirma ahora que "no hay nada cerrado" del contrato de Icónica en la Plaza de España

"No hay nada cerrado" sobre el contrato que dará continuidad al festival Icónica en la Plaza de España durante seis años más. Así lo ha manifestado José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, durante una entrevista ofrecida en la Cadena Ser esta mañana. Una declaración que llega apenas un mes y medio después de que el delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno, defendiera el convenio alcanzado con Green Cow SL, la promotora que organiza el ciclo de conciertos. "Aquí hay una autorización de ocupación de un espacio público que está perfectamente regulado en una ordenanza, pero en esta ocasión se ha regulado también a través de un convenio de aportación de Green Cow al Ayuntamiento", detalló entonces el delegado durante un pleno.

Sin embargo, ahora el primer edil ha admitido que, tanto el departamento legal del Consistorio como varios despachos de abogados, están "trabajando en el informe jurídico concreto" para que Icónica siga en el monumento de Aníbal González. Todo ello está siendo objeto "de regulación".

La alternativa sería atender la demanda de 16 promotores musicales que exigen "transparencia" en los "procedimientos administrativos seguidos para la adjudicación del uso de la Plaza de España durante los meses estivales". También muestran su "interés legítimo en participar en cualquier procedimiento público de licitación que se convoque para la programación de eventos musicales en la Plaza de España, espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y de uso público".

Se estudia si hay que sacar a licitación el festival

Ante la insistencia del presentador, Salomón Hachuel, por conocer si el gobierno municipal atenderá la petición de los empresarios musicales, el alcalde ha indicado que le gustaría "que siguiera Icónica", sin embargo ha admitido que "se está estudiando si es posible que se conceda este espacio a Icónica o si hay que sacar una licitación".

A comienzos de agosto, los promotores presentaron en el Consejo de Transparencia de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz sendas denuncias solicitando el amparo de estas instituciones para que se obligue al Ayuntamiento de Sevilla a facilitar "como exige la ley" el acceso de los servicios jurídicos de los interesados a los distintos expedientes administrativos realizados por el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa municipal de turismo Contursa, en relación al Festival Icónica y la cesión al mismo todos los años de la Plaza de España en exclusiva durante dos meses, así como la prórroga del acuerdo hasta 2031 anunciada por el organizador del Festival y por el propio Consistorio hispalense.

Para los promotores musicales, la "falta de transparencia" en los expedientes administrativos realizados impidiendo su acceso pasado el plazo legal previsto, junto a las declaraciones de los responsables políticos del Ayuntamiento de Sevilla anunciando a la opinión pública y manifestando en el Pleno que con Icónica "existía un contrato desde 2021 hasta 2025 y que el mismo se había renovado por seis años más hasta 2031", referenciando hasta el canon que iba a pagar la promotora pactado entre las partes, sumado a las afirmaciones de las últimas semanas de los concejales del equipo de gobierno matizando lo anterior, "hablando ahora ya de un convenio y no de un contrato, genera amplias dudas y contradicciones para los dieciséis promotores musicales reforzando las presuntas irregularidades denunciadas y llevando cada día más a que el caso Icónica, tenga que ser aclarado por la Fiscalía Anticorrupción".