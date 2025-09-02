Sanz reconoce que no le gusta el resultado de los toldos en la Avenida y suprimirá el carril bici

Un proyecto fallido. El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, admitió ayer que no le gusta el resultado final de la instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución. En una entrevista en Radio Sevilla, el regidor hizo esta afirmación, aunque defendió que se trata de un proyecto estudiado, y por tanto no improvisado, tanto por los técnicos municipales como de la empresa Heliopol, adjudicataria del contrato. En los mismos micrófonos, Sanz aseguró que eliminará el carril bici de la céntrica arteria y reveló que ya ha encargado que se estudie en qué espacios de la Avenida se pueden plantar árboles para ganar la ansiada sombra que se perdió con la peatonalización y la llegada del Metrocentro.

Las grúas y los operarios de Heliopol volvieron en la mañana de ayer a la Avenida de la Constitución para instalar las velas pendientes del primer tramo, salvo las del Banco de España, entidad que no ha dado su aprobación para anclar las sujeciones a su fachada. Como en la parte última, la que desemboca en la Puerta de Jerez, las velas se sitúan en la parte central, justo por donde discurre el Metrocentro, dejando sin cubrir las zonas adyacentes que se supone que son las destinadas al peatón. Esta circunstancia, volvió a levantar las críticas de los sevillanos, tanto en redes como a pie de obra, por lo que muchos consideran una chapuza. “Es una vergüenza, además los ponen cuando ya está terminando el verano”, decía Ángel Rodríguez, un sevillano jubilado que acudía a la administración de lotería El Gato Negro a comprobar unos décimos.

A la misma hora que los operarios de Heliopol levantaban las velas, el alcalde respondía a las preguntas de Salomón Hachuel en Radio Sevilla. Uno de los temas principales de la entrevista eran los toldos. José Luis Sanz se mostraba contrariado por el resultado final de la instalación. “El proyecto de los toldos no se ha improvisado. Los técnicos municipales y de la propia empresa llevan mucho tiempo estudiando cómo se lleva a cabo un proyecto que es complejo. Han estudiado dónde cae el sol y a cada hora, en qué parte... La Comisión de Patrimonio también ha ido poniendo muchas pegas, entrecomillas, las que ha tenido que poner que han ido solventando. ¿A mí me gusta cómo ha quedado? No. A mí me gustaría que la Avenida tuviera una arboleda que ya no tiene. ¿A mí me gustan los pilares esos de 3.000 kilos que se han puesto? No. Pero no había otra forma para solventar alguna pega”.

Los técnicos levantan una de las velas. / Antonio Pizarro

La apuesta por recuperar los árboles

El alcalde Sanz volvió a apostar por la recuperación de los árboles en la Avenida de la Constitución. Para ello, reveló, que ya ha encargado a Parques y Jardines que busque a un arquitecto-paisajista para que estudie en que puntos se pueden realizar plantaciones, “teniendo en cuenta que se trata de una artería principal de la carrera oficial de la Semana Santa”.

El alcalde no titubeó a la hora de asegurar que eliminará el carril bici de la Avenida cuando se acometa el proyecto de sustitución del pavimento, un proyecto que se encuentra en estudio por parte de la Comisión de Patrimonio desde hace tiempo. “A la Avenida le sobra el carril bici. Se va a reurbanizar porque la solería está destrozada y habrá que reordenar los espacios. Lo que no puede ser es una Avenida peatonal en la que si no te atropella el tranvía, te atropella un patinete, una bicicleta o te tropiezas con un velador. ¿Dónde está lo peatonal?”.

Sanz ofreció una alternativa a la futura eliminación del itinerario ciclista: “Tiene el carril bici del Paseo de Colón para entrar en el centro. Y después de mete por la calle Zaragoza que tiene una limitación de 20Km/h. Lo que no puede ser es que el peatón hoy día pierda espacios a costa de la bicicleta. En la Avenida de la Constitución el carril bici no tiene mucha cabida”.

Los técnicos instalan una de las velas. / Antonio Pizarro

El Ayuntamiento ha dado por finalizada la instalación de los toldos a expensas de lo que suceda con los dos paños que faltan en la fachada del Banco de España. En este caso, el alcalde insistió en que seguirán las conversaciones con los reponsables de la entidad bancaria. Sobre el tiempo que los toldos van a estar instalados, el pliego establece finalizado el periodo estival “un plazo de dos semanas para el desmontaje de la instalación, incluyendo los báculos y las fijaciones de fachada, cuando lo ordene la dirección de contrato de la Gerencia de Urbanismo”. El verano finaliza el día 21. En este sentido, Sanz, recordó que el año pasado los toldos estuvieron en las calles hasta noviembre.

Críticas de Podemos a la eliminación del carril bici

Tras las palabras del alcalde, la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, criticó que Sanz, se haya “mostrado contrario” a la existencia del carril bici en la Avenida de la Constitución. Hornillo calificó como “incomprensible” que “en plena emergencia climática y en una ciudad que sufre olas de calor cada verano, el alcalde quiera cargarse una infraestructura que fomenta la movilidad sostenible e introduce hábitos de vida saludable en la población”.

La concejal señaló que suprimir el carril bici de la Avenida “supondría un retroceso impropio de una ciudad de primer nivel”, a la vez que se refirió a la instalación de toldos de la misma avenida y destacó que “solo dan sombra al tranvía y no a quienes caminan bajo temperaturas extremas”. Hornillos consideró “lamentable” la ejecución de este proyecto y aseveró que el contrato con la empresa responsable debe “quedar en suspenso para no incurrir en un gasto público indeseable”.