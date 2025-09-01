Continúa la polémica instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución

Con la llegada de septiembre. El Ayuntamiento de Sevilla ha retomado este lunes, cuando la mayoría de los sevillanos ha retornado de sus vacaciones, la polémica instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución.

Los operarios de la empresa adjudicataria han estado colocando las velas en el primer tramo de la céntrica vía, lo que ha obligado a mantener limitado el Metrocentro en el Archivo de Indias.

Precisamente, como en el tramo más cercano a la Puerta de Jerez, será el tranvía el principal beneficiario de la sombra. Y es que la instalación se ha desarrollado entre los reproches y las críticas de las muchas personas que deambulaban por la Avenida. "Es una vergüenza, además los ponen cuando ya está terminando el verano", decía Ángel Rodríguez, un sevillano jubilado que acudía a la administración de lotería El Gato Negro a comprobar unos décimos.

Las redes sociales también se han hecho eco de la instalación de los toldos. Son muchos los usuarios que han lamentado el daño patrimonial en edificios regionalistas como el de la Adriática, donde durante muchos años estuvo la confitería Filella. Precisamente, un grupo de turistas hacía fotos al bello inmueble en el que se tensan los cables de acero que sujetan los toldos.

La llegada de los toldos es calificada como "chapucera" por Carmen Ortiz, una joven que no da crédito sobre lo sucedido: "Es incomprensible que visto el fracaso se haya seguido adelante. Este dinero se podía haber empleado en otra cosa, la verdad, porque esto no sirve para nada. Sólo para que se rían de nosotros por ahí".

En cualquier caso, la instalación queda pendiente de completar por los reparos puestos desde el Banco de España, institución que analiza desde julio si los anclajes en el edificio cumplen con la seguridad, conservación del patrimonio y si afectan o no a la operativa de la sucursal.

Una retirada en 20 días

No es la primera vez que la instalación de los toldos en Sevilla se demora de manera considerable. Sólo hay que recordar lo sucedido en el año 2021, cuando la denuncia de una de las empresas que se presentó al concurso estuvo a punto de dejar a la ciudad sin las velas. Finalmente, se colocaron en algunas calles de manera excepcional y urgente.

En el caso de la Avenida, el pliego recoge que las velas deben ser retiradas en un corto periodo de tiempo. Según recoge el pliego de contratación, finalizado es periodo estival se establece "un plazo de dos semanas para el desmontaje de la instalación, incluyendo los báculos y las fijaciones de fachada, cuando lo ordene la dirección de contrato de la Gerencia de Urbanismo". El verano finaliza el día 21.

Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento si se plantea dejar la instalación durante más tiempo, extremo que no se puede confirmar actualmente, según las fuentes municipales.