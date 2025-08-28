Sanz estudia culminar los toldos en la Avenida sin tocar al Banco de España

Estos soportes de acero sobre peanas de hormigón aguardan a que el Banco de España autorice los anclajes de los toldos sobre su fachada.

El Ayuntamiento de José Luis Sans sigue esperando una autorización por escrito del Banco de España que le permita culminar el proyecto de entoldado de la Avenida de la Constitución en el tramo desde la calle Alemanes a la Plaza Nueva. En este punto se pueden ver desde hace semanas a ambos lados de las vías del tranvía las peanas de hormigón con los soportes de acero que deben acoger los toldos, pero sin el permiso del Banco de España no se pueden completar todos los anclajes a las fachadas.

A pocos días para que finalice el tórrido mes de agosto, el gobierno local se está planteando incluso estudiar cómo podría culminar su proyecto de 292.000 euros sin tocar el edificio del Banco de España. “Se buscarán otras opciones”, aseguraron este miércoles a este periódico fuentes del equipo de Sanz. El Ayuntamiento reitera que no se va a dar por vencido, que no va a renunciar a poner el entoldado a la Avenida y que los toldos se instalarán de una forma u otra.

A preguntas de este periódico, fuentes del Banco de España respondieron este miércoles que el pasado mes de julio recibió de manos del Ayuntamiento el proyecto modificado de la colocación de los toldos en la Avenida y que desde entonces lleva analizando el documento para ver cómo le afecta a su edificio.

El Banco de España aclara que necesita estudiar ese modificado del proyecto “con el fin de determinar si cumple con los requisitos de seguridad, conservación del patrimonio y mantenimiento de la operativa de la sucursal”. La entidad bancaria precisa que no le corresponde facilitar información sobre el planteamiento, plazos y ejecución del proyecto de los toldos.

Anclajes para los toldos en la zona del Banco Santander. / Antonio Pizarro

El Ayuntamiento mantiene oficialmente que “el Banco de España ha cambiado de opinión” respecto al proyecto de los toldos. Sin embargo, más bien parece que no planteó problemas a colocarlos en las farolas fernandinas, pero sí a que se haga con anclajes atornillados a su fachada.

El modificado del proyecto de los toldos

El modificado del proyecto de los toldos al que alude el Banco de España es el que no ha pasado por el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio. Ese modificado se redactó porque la Comisión de Patrimonio echó para atrás el sistema previsto inicialmente de sostener los toldos sobre las farolas fernandinas.

Así pues, el Ayuntamiento y la empresa Heliopol descartaron ese agarre y lo cambiaron por un sistema basado en soportes autónomos de acero sobre peanas de hormigón que afianzan su estabilidad con anclajes colocados en la fachada de varios edificios. La empresa elegida es Heliopol.

La Comisión de Patrimonio solo tuvo acceso a finales de julio a una parte o “separata” de ese proyecto modificado, concretamente a las cogidas a la fachada sobre el edificio protegido (BIC) del antiguo Teatro Coliseo, pero no al proyecto completo.

Sobre el modificado del proyecto, el 20 de junio de este año el Servicio de Bienes Culturales de la delegación de Cultura emitió un requerimiento avisando al Ayuntamiento de que “se han detectado defectos o falta de documentación” que son necesarios para la tramitación y se le dan diez días para subsanar esas deficiencias y cumplir el artículo 22 de la ley de Patrimonio Histórico.

El pasado 22 de julio la Comisión de Patrimonio recibió una documentación solo con la forma y manera en la que se van a anclar los cables de los toldos a la fachada del Coliseo. Pero no con el proyecto modificado completo.

A finales de la semana pasada se entoldó el primer tramo de la Avenida, desde la Puerta de Jerez al cruce con la calle Santander, donde se localiza el edificio protegido del antiguo Teatro Coliseo. En el tramo de Alemanes a Plaza Nueva, una quinta parte (20%) de las autorizaciones que faltan corresponden a los permisos por escrito del Banco de España.