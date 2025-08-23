La Avenida estrena toldos sin fecha para colocar el extremo más cercano a Plaza Nueva

Los primeros toldos han llegado para dar sombra a la Avenida de la Constitución, pero no hay fecha para completar el extremo contrario más cercano a Plaza Nueva. El tramo entoldado hasta ahora va desde la Puerta de Jerez al cruce con la calle Santander, donde se localiza el edificio protegido del antiguo Teatro Coliseo.

El proyecto de entoldado en la Avenida ha supuesto un gasto cercano a los 292.000 euros. Aún queda por colocar el otro frente de toldos en el extremo opuesto: desde la calle Alemanes hasta la Plaza Nueva, donde se ubica el edificio del Banco de España. Estas han sido las localizaciones elegidas para no afectar a la visión de los principales monumentos de la ciudad, que son la Catedral y el Archivo de Indias.

La fase final de colocación de los toldos en el tramo que queda se ha topado con dificultades en cuanto a la autorización de los anclajes a fachada por parte del Banco de España, por razones de seguridad.

A día de hoy una quinta parte (20%) de las autorizaciones pendientes de ese tramo corresponden a los permisos por escrito que tiene que otorgar el Banco de España. La empresa Heliopol, encargada de estas obras, no puede colocar los toldos en esta zona mientras no cuente con todos los permisos.

Tras los problemas para tenerlos listos en junio, el alcalde José Luis Sanz prometió iniciar la colocación esta misma semana. El sistema de agarre previsto finalmente ha sido colocarlos soportes autónomos de acero sobre peanas de hormigón y afianzar su estabilidad con anclajes colocados en la fachada de varios edificios. Se descartó instalarlos anclados a las farolas fernandinas por indicación de la Comisión Provincial de Patrimonio.

A las dificultades para obtener los permisos de los anclajes en edificios públicos y privados se han sumado ahora las críticas de los expertos, dado que uno de esos inmuebles cuya fachada sirve de anclaje es protegido, un Bien de Interés Cultural (BIC): el antiguo Teatro Coliseo.

Varios expertos consultados por este periódico citan la afección a este inmueble catalogado y recalcan que el proyecto completo de las cogidas o anclajes a fachada tendría que haber sido autorizado por la Comisión Provincial de Patrimonio, órgano donde se sientan representantes de los colegios de arquitectos, arquitectos técnicos y arqueólogos, entre otros.

Sobre el modificado del proyecto, el 20 de junio de este año el Servicio de Bienes Culturales de la delegación de Cultura emitió un requerimiento avisando al Ayuntamiento de que “se han detectado defectos o falta de documentación” que son necesarios para la tramitación y se le dan diez días para subsanar esas deficiencias y cumplir el artículo 22 de la ley de Patrimonio Histórico.

El pasado 22 de julio la Comisión de Patrimonio recibió una documentación solo con la forma y manera en la que se van a anclar los cables de los toldos a la fachada del Coliseo. Pero no con el proyecto modificado completo.

El PSOE estudia llevar a Fiscalía las “irregularidades” en el proyecto de los toldos

El Grupo Municipal Socialista denunció este viernes “irregularidades” en torno a la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución y exige al gobierno de Sanz mayor transparencia ante un proyecto que afecta tanto al patrimonio histórico como a la movilidad. “Se están tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía, sin claridad sobre los costes, sin los informes necesarios y con un incumplimiento flagrante y evidente de los plazos”, comentó ayer el portavoz socialista, Antonio Muñoz, que estudia incluso recurrir a la Fiscalía si este proceso no se aclara.

El PSOE destaca contradicciones económicas. “El contrato ha cambiado de forma sustancial y ante los vaivenes de cifras que se recogen en el expediente, lo razonable hubiera sido abrir una nueva licitación pública y dar transparencia a todo el proceso”.

Y añade que los cambios en el proyecto son profundos, pero no han pasado por un nuevo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. “El Ayuntamiento no puede saltarse un paso tan básico en un asunto que afecta directamente al patrimonio histórico de la ciudad”, apuntó Muñoz. .

Los socialistas lamentan que se intente justificar los toldos como instalación temporal cuando es una estructura presente cada verano durante tres años, prorrogables a cuatro. “Eso no es efímero, ni tiene nada que ver con banderolas de fiestas o palcos de Semana Santa. Estamos ante una instalación con vocación de permanencia, que requiere de un control mucho más estricto”, insistió el portavoz del PSOE

Y lamenta que deberán retirarse el 21 de septiembre. Además, la eliminación del carril compartido obliga a que las bicicletas circulen sin una planificación clara, generando problemas de movilidad y seguridad en una de las principales arterias de la ciudad.

El delegado de Urbanismo Juan de la Rosa retó al dirigente socialista a llevar este expediente ante la Fiscalía “porque el único argumento que va a poder presentar es que le señala como un político incompetente que tuvo ocho años a Sevilla en una parálisis absoluta”. El delegado acusó a Muñoz de “preferir que los sevillanos estén fastidiados a que descubran que el alcalde Sanz hace en dos años las cosas que él no fue capaz de hacer en ocho”.