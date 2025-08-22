La Avenida de la Constitución ya cuenta con los primeros toldos instalados para ganar sombra

Los primeros toldos han llegado para sombra a la Avenida de la Constitución. El tramo entoldado ha sido desde la Puerta de Jerez al cruce con la calle Santander, donde se localiza el edificio protegido del antiguo Teatro Coliseo, y aún queda colocar otro frente de toldos en el extremo opuesto: desde la calle Alemanes hasta la Plaza Nueva, donde se ubica el edificio del Banco de España. Esta ha sido la localización elegida para no afectar a la Catedral ni al Archivo de Indias.

Tras los problemas para tenerlos listos en junio, el alcalde José Luis Sanz prometió iniciar la colocación esta misma semana. El sistema de agarre previsto finalmente ha sido colocarlos soportes autónomos de acero sobre peanas de hormigón y afianzar su estabilidad con anclajes colocados en la fachada de varios edificios. Se descartó instalarlos anclados a las farolas fernandinas por indicación de la Comisión Provincial de Patrimonio. La empresa elegida es Heliopol.

A las dificultades para obtener los permisos de los anclajes en edificios públicos y privados se han sumado ahora las críticas de los expertos, dado que uno de esos inmuebles cuya fachada sirve de anclaje es protegido, un Bien de Interés Cultural (BIC): el antiguo Teatro Coliseo. Los expertos consultados por este periódico recalcan que la solución de anclar a la fachada de este edificio protegido, propiedad de la Junta, no ha pasado por la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio.