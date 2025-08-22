Expertos cuestionan el anclaje de los toldos de la Avenida a edificios protegidos como el Coliseo de Sevilla

La colocación de toldos en la avenida de la Constitución que el alcalde José Luis Sanz promete iniciar esta semana está planteando más problemas de los previstos. A las dificultades para obtener los permisos de los anclajes en edificios públicos y privados se suman ahora las críticas de los expertos, dado que uno de esos inmuebles es protegido, un Bien de Interés Cultural (BIC).

Para no afectar a la Catedral ni al Archivo de Indias, el gobierno de José Luis Sanz optó por proyectar los toldos de sombra en dos tramos separados: uno desde la Puerta de Jerez al cruce con la calle Santander y otro desde la calle Alemanes hasta la Plaza Nueva. El sistema de agarre previsto finalmente es colocar soportes autónomos de acero sobre peanas de hormigón y afianzar su estabilidad con anclajes colocados en la fachada de varios edificios. La empresa elegida es Heliopol.

El problema del primer tramo es que afecta al antiguo Teatro Coliseo, construido en 1931, inmueble calificado como Bien de Interés Cultural (BIC) que es propiedad de la Junta de Andalucía. Varios expertos consultados por este periódico cuestionan la afección a este inmueble catalogado y recalcan que las cogidas o anclajes a fachada tendrían que haber sido autorizadas por la Comisión Provincial de Patrimonio, órgano donde se sientan representantes de los colegios de arquitectos, arquitectos técnicos y arqueólogos, entre otros.

Vista de los anclajes de los toldos ya colocados en la fachada del edificio Coliseo. / @JorgeJota28

Los expertos lamentan que este órgano consultivo ha quedado diluido actualmente a "un funcionamiento inexistente a efectos prácticos" desde que se aplica el decreto de simplificaciones administrativas (BOJA 34 de 16 de febrero de 2024, art. 107 y siguientes).

El primer plan: las farolas fernandinas

Los toldos de la avenida de la Constitución sí pasaron por la Comisión Provincial de Patrimonio en enero de 2024 cuando el Ayuntamiento de Sevilla quería usar las farolas fernandinas para apoyar los anclajes en sus báculos. Entonces la Comisión fue informada de este proyecto y solicitó una mayor definición del proyecto. Este órgano reclamó, sobre todo, que se revisara la opción de las cogidas a los báculos de las farolas fernandinas por no ser soportes adecuados y quedar muy limitada la altura de los toldos.

El plan definitivo: soportes autónomos de acero sobre peanas de hormigón

En los meses posteriores a enero de 2024, el gobierno de Sanz revisó ese proyecto inicial cuestionado por Patrimonio y, pasado un tiempo, acabó fraccionando su colocación y apostó para sujetar los toldos por soportes autónomos de acero sobre peanas de hormigón. Esta segunda solución no ha pasado ya por la Comisión Provincial de Patrimonio porque el decreto de simplificaciones administrativas permitiría redactar un informe técnico que, sin someterse a la Comisión, se proponga para su resolución a la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, que ostenta la presidencia de este órgano.

Soportes autónomos de acero sobre peanas de hormigón que aguantarán los toldos, afianzados con anclajes a las fachadas de los edificios. / D. S.

Los expertos critican que lo sucedido con los toldos de la Avenida es "un ejemplo de la ineficacia del sistema", y añaden que "el decreto de simplificación ha modificado sustancialmente el funcionamiento de la Comisión Provincial de Patrimonio y ha terminado por darle la puntilla".

Los expertos lamentan que con el decreto de simplificación la Comisión se ha hecho todavía más “opaca” e inaccesible, con dudas razonables sobre la coherencia entre resoluciones con temas similares, ya que en el caso de los expedientes que se informan directamente sin pasar por Comisión, que son la mayoría, se desconoce cuándo entra un expediente a ser informado, cuándo se informa y en qué sentido. El silencio de la asociación Adepa sobre este tema es destacable.