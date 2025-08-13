Los permisos para la colocación de anclajes en edificios privados frena la llegada de los toldos a la Avenida

Toldos en la Avenida de la Constitución, a cuentagotas. Las anunciadas velas en una de las principales arterias de la zona monumental de Sevilla avanzan a un ritmo casi inapreciable cuando el calendario llega casi al ecuador de agosto y ha transcurrido una buena parte del verano. A más de mes y medio desde que arrancaran los trabajos para la instalación del sistema de entoldado, los trabajos se centran ahora mismo en la colocación de los primeros anclajes en las fachadas de los edificios, una vez finalizada la instalación de los criticados soportes de hormigón en el suelo que servirán de base para los postes sobre los que se extenderán las velas de sombra.

El primer edificio en el que se intervino ayer se sitúa en las inmediaciones de la Puerta de Jerez, justo sobre la tienda oficial del Sevilla FC. A continuación, los trabajos se desplazarán a la acera de enfrente, en la fachada del edificio donde se encuentra el establecimiento de comida rápida Burger King.

Según ha podido saber este periódico a través de fuentes cercanas a la empresa adjudicataria, el ritmo de trabajo es muy lento y avanza a cuentagotas, condicionado por la recepción de permisos individuales por parte del Ayuntamiento procedentes de los propietarios de los edificios de titularidad privada. "Los trabajadores van por días", señalan estas fuentes. "Hoy hay varios edificios con autorización, pero sólo se puede avanzar cuando se conceden los permisos restantes", añaden.

Al respecto, el portavoz del gobierno municipal, el concejal de Hacienda, Juan Bueno, defendió ayer en una entrevista en la Cadena Ser que la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución supone una medida pionera impulsada por el actual equipo de gobierno. “Es la primera vez que va a haber sombra en esta avenida, y eso ha sido gracias al compromiso del alcalde con los vecinos”, subrayó.

Bueno reconoce que el proceso ha sido más lento de lo esperado debido a la complejidad técnica del entorno, al tratarse de una zona con edificios catalogados como patrimonio de la humanidad. No obstante, ha asegurado que “las autorizaciones están ya entregadas".

Aunque admite que "probablemente podrían haber estado hace un mes", insiste en que no se trata de un retraso como tal, sino de un procedimiento "más exigente" por las características del sistema de anclaje, distinto al utilizado en otras calles como Tetuán. "Los toldos van a estar, llegan para quedarse y serán una solución para los próximos veranos", concluía en la misma entrevista.

Sin fecha para la instalación definitiva

En cualquier caso, por el momento, no existe una fecha concreta para la instalación definitiva de las velas. "En los próximos días estarán los toldos", es lo más concreto que ha señalado el gobierno municipal al respecto. Este hecho ha generado desconcierto y comentarios entre vecinos y viandantes, especialmente ante la actual ola de calor que azota a la ciudad.

Y es que, mientras se esperan las velas, los soportes en forma de bloques de hormigón distribuidos a lo largo de la avenida, llevan más de un mes en boca de transeúntes y visitantes a la ciudad, que se preguntan cuándo llegarán finalmente los toldos. “Los van a poner cuando llueva”, ironizaba una pareja al observar el cartel informativo de la obra junto a la zona más próxima a Plaza Nueva. “Estamos ya a mitad de agosto y nada”, añadían. Unos metros más adelante, otro grupo de viandantes comentaba: “Tenemos este armatoste, pero los toldos, ¿dónde están?”.

Unas críticas a las que también se ha unido la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, para el concejal socialista Francisco Páez, que a tan solo cuatro días de la procesión de la Virgen de los Reyes, una de las citas más importantes del verano sevillano, la Avenida de la Constitución continúa sin sombra es "inadmisible". El edil lamenta que los trabajos de instalación, que debían haberse retomado el pasado 4 de julio, según anunció el propio Ayuntamiento, que reconoció un inicial retraso a causa de la celebración de la cumbre de la ONU en la ciudad, "siguen prácticamente paralizados".

Los trabajos se interrumpieron a finales de junio por "motivos de seguridad" por dicho evento internacional, que concluyó el 3 de julio. Desde entonces, más de un mes después, poco o nada se ha avanzado y los postes de hormigón en el suelo se han convertido en el blanco de críticas y comentarios.

En total, el sistema de anclaje lo componen 30 bloques de hormigón de gran envergadura con forma troncopiramidal . Se dividen en dos tramos, el primero desde el edificio La Adriática hasta la altura del número 9 de la Avenida; y el segundo entre la esquina del Coliseo España hasta aproximadamente la esquina de Maese Rodrigo. Los paños de entoldado, por su parte, serán en color beige e irán configurados como las tradicionales velas o toldos sevillanos, con caída y fijados a postes cilíndricos de acero estructural.

Su instalación en esta céntrica avenida forma parte de un proyecto de mejora del confort térmico en una de las zonas más transitadas de la ciudad durante los meses de verano. Según informó el Ayuntamiento de Sevilla en su día, la colocación del sistema de entoldado, tiene un coste total de más de 291.900 euros. Sin embargo, para muchos, las altas temperaturas y el retraso en la ejecución han puesto en cuestión la inversión y la eficacia del calendario de actuación.