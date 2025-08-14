Sanz plantea una arboleda en la Avenida para combatir el calor ante la falta de sombra

El alcalde José Luis Sanz ha zanjado este jueves la polémica asegurando que la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución estará concluida "a lo largo de la próxima semana" como medida urgente para mitigar las altas temperaturas que azotan a la ciudad cada verano, concretamente tras una semana con máximas que han llegado a los 44 grados y la activación de avisos rojos por calor extremo.

Sanz responde así a la crispación generada esta semana por el retraso de la instalación, centrada a mitad de agosto en la colocación de los anclajes en las fachadas de edificios particulares y protegidos, y a las críticas ciudadanas a la eficacia del proyecto, que ha calificado como "complejo" por tratarse de una zona emblemática de la ciudad, pero que, pese al retraso, finalmente verá la luz en los próximos días.

"Por fin vamos a tener toldos en la Avenida de la Constitución", ha señalado el regidor en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha lamentado que "desgraciadamente van a llegar tarde", tras un proceso técnico que ha incluido el estudio de alternativas como el cambio de farolas —descartado por su alto coste— y la instalación de enganches en edificios protegidos, lo que ha supuesto una importante demora.

En paralelo, el alcalde ha adelantado que el futuro de esta céntrica vía peatonal pasará por la creación de “una arboleda” que proporcione sombra sin interferir en elementos como la fachada de la Catedral o la instalación de los palcos durante la Semana Santa. Esta intervención se enmarca dentro del proyecto de reurbanización integral de la solería de la avenida, actualmente flanqueada por naranjos “que apenas dan sombra”, en una zona muy transitada tanto por sevillanos como por turistas “incluso en pleno agosto”.

Sanz ha recordado que esta estrategia de reverdecimiento urbano se está aplicando en distintos puntos de la ciudad, con plantaciones que contribuyen a mejorar el confort térmico.

Por otro lado, respecto a los refugios climáticos habilitados durante los últimos avisos por calor, ha reconocido que su uso ha sido prácticamente nulo: “han llegado cero visitantes”, ha indicado, interpretándolo como señal de que “la mayoría de los sevillanos tiene capacidad para protegerse en sus propios entornos”.

En cuanto a la atención a personas sin hogar en episodios de temperaturas extremas, ha asegurado que se activa la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES), que ofrece alojamiento temporal en edificios municipales.

Por último, preguntado sobre la posibilidad de crear una playa artificial en la ciudad, el alcalde ha sido tajante: “Actualmente no hay ningún proyecto encima de la mesa”. En este sentido, ha recordado que “afortunadamente, tenemos muy cerca las magníficas playas de Huelva y Cádiz”.