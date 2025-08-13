Crece la polémica por el retraso en los toldos de la Avenida de la Constitución

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez, ha cargado con dureza contra el gobierno municipal del PP por el retraso en la instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución. Una circunstancia que ha calificado como "un secreto a voces que institucionaliza la mentira en el Ayuntamiento de Sevilla con el alcalde a la cabeza".

Las declaraciones llegan después de que el portavoz del gobierno municipal y concejal de Hacienda, Juan Bueno, defendiera públicamente el proyecto de entoldado como una "medida pionera" que, pese a los retrasos, sigue adelante. Bueno aseguró que “las autorizaciones están ya entregadas” y que “en los próximos días estarán los toldos”.

Sin embargo, Páez ha cuestionado la versión oficial al señalar que las velas de sombra “no tienen fecha ni se les espera” y ha apuntado directamente a la falta de permisos como causa principal del estancamiento del proyecto. “Entre otras cosas, porque no cuentan con todos los permisos de los edificios donde tienen que ser anclados dichos toldos. De lo contrario, que muestren el expediente”, ha retado el edil del PSOE.

Avance a cuentagotas y sin fecha clara

La instalación de toldos en esta emblemática avenida del centro de Sevilla comenzó hace más de mes y medio, pero avanza a ritmo muy lento. Como ha adelantado este periódico, actualmente, los trabajos se limitan a la colocación de anclajes en algunas fachadas tras la polémica instalación de 30 grandes bloques de hormigón en el pavimento. Estas estructuras, criticadas por vecinos y viandantes, servirán de base para los postes que sostendrán las velas, previstas en color beige y con forma tradicional sevillana.

Según fuentes próximas a la empresa adjudicataria, el ritmo está condicionado por la recepción de permisos individuales de los propietarios de los edificios afectados, muchos de ellos de titularidad privada y catalogados como patrimonio. “Los trabajadores van por días”, reconocen desde el entorno del proyecto.

La falta de sombra en uno de los puntos más transitados de la ciudad en plena temporada estival ha generado malestar entre ciudadanos, turistas y comerciantes. A ello se suman las críticas por el uso del presupuesto público —más de 291.900 euros— en una infraestructura que aún no ha entrado en funcionamiento y cuya eficacia comienza a ser cuestionada.