Rocío Osorno ficha en Zara el total look perfecto para Semana Santa perfecto para las mujeres todoterreno.

En Semana Santa se anda mucho, muchísimo, y los pequeños recesos para reponer fuerzas suelen ser breves y no excesivamente cómodos. Por eso, siempre es recomendable apostar por looks cómodos y funcionales con los que poder sobrevivir a las jornadas maratonianas sin añadir un extra de sufrimiento. Eso, unido a la incertidumbre meteorológica (lo mismo hace un calor de verano, que las temperaturas bajan a nivel insospechados), dificulta un poco la búsqueda del perfecto look de Semana Santa. Por lo general, los vestidos cómodos y elegantes suelen convertirse en una opción bastante recurrente entre las que buscan un estilismo cómodo y funcional, sobre todo, para el Domingo de Ramos. Pero hay días en los que se complica lo de llevar este tipo de diseños o que los protocolos con un poco más laxos. Ocurre en los primeros días de Semana Santa (después del Domingo de Ramos y antes del Jueves Santo) y Rocío Osorno nos acaba de dar la clave para el estilismo cómodo y funcional de estos días.

La influencer sevillana se encuentra ultimando los detalles de sus estilismos para los eventos de primavera de la ciudad y entre volantes y los remates de su colección de primavera, Rocío Osorno saca tiempo para compartir sus hallazgos de estilo con sus seguidoras. En esta ocasión, se trata de un total look de Zara que ella lleva para un día de reuniones de trabajo, pero que a nosotras nos parece perfecto para un estilismo funcional y todoterreno de Semana Santa. Te contamos en qué consiste su look y por qué es perfecto para un look más cómodo y relajado para Semana Santa.

Así es el look todoterreno de Rocío Osorno para Semana Santa

Rocío Osorno ya ha compartido sus propuestas de looks para Semana Santa, bien de alguna de nuetras firmas favoritas, bien de su propia marca. En uno de sus últimos post de Instagram, la influencer msotraba un estilismo básico y todoterreno para una reunión de trabajo. Compuesto por unos vaqueros de Zara de corte wide leg en un color asalmonado (aunque para algunas, incluida Rocío Osorno, es amarillo mantequilla), el look es perfecto para Semana Santa porque la influencer lo combina con una americana estructurada en azul marino, también de Zara. Debajo lleva un body blanco palabra de honor, también del buque insignia de Inditex.

La influencer apuesta por este estilismo para una jornada laboral, pero nos parece interesante incoporarlo a un look de Semana Santa por varios motivos. En primer lugar, los vaqueros no son en el tradicional tono índigo, sino en un favorecedor color melocotón, que ya marca un poquito la diferencia y con él nos acercamos a las tendencias de primavera. Por otro lado, ella añade una americana, que ya de por sí es elegante, y lo hace un un tono azul marino, dándole un toque de sobriedad al look. Ella lo combina con un body, pero también puedes hacerlo con una blusa en blanco si quieres darle un toque más formal al outfit. Ella remata el estilismo con unas bailarinas destalonadas, pero para un look de Semana Santa cómodo, mejor con un calzado cerrado.

Tomando este look como base, podemos plantear otros estilismos similares para una Semana Santa todoterreno.

Vaqueros básicos con blazer de lino : Si son unos vaqueros sueltecitos y con el corte recto, los puedes llevar con una blusa vaporosa y una chaqueta de lino en verde oliva o en algún tono empolvado. Las bailarinas son un must en este look.

: Si son unos vaqueros sueltecitos y con el corte recto, los puedes llevar con una blusa vaporosa y una chaqueta de lino en verde oliva o en algún tono empolvado. Las bailarinas son un must en este look. Vaqueros blancos con chaqueta rústica : No sabemos el motivo, pero los vaqueros blancos siempre se ven más arregladitos que el resto, así que aprovéchalo y combínalos con una camiseta blanca básica y añade una chaqueta rústica y holgada en tonos beiges.

: No sabemos el motivo, pero los vaqueros blancos siempre se ven más arregladitos que el resto, así que aprovéchalo y combínalos con una camiseta blanca básica y añade una chaqueta rústica y holgada en tonos beiges. Vaqueros estampados con americana básica: No tiene que ser un estampado demasiado llamativo, más bien algo sutil, como unas margaritas. Los puedes combinar con una chaqueta básica que le dé algo de formalidad al look y no lo sobrecargue.

Total look de Zara de Rocío Osorno. / @rocioosorno

Un estilismo funcional para Semana Santa que puedes encontrar en Zara

Este estilismo básico lo puedes encontrar en la mayoría de firmas o puede, incluso, que lo tengas en tu armario y sólo necesites añadirle alguna novedad, como el bolso o los complementos, pero el que lleva Rocío Osorno es de Zara y lo puedes encontrar esta temporada.

Vaqueros naranja de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla 34 hasta la 44, los pantalones de Zara de Rocio Osorno tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 9632/065/615

Blazer azul de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer de Zara de Rocío Osorno tiene un precio de 59.95 euros.

Ref: 2726/564/401

Body de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el body de Zara de Rocío Osorno tiene un precio de 17,95 euros.

Ref: 5584/185/251