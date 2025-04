Rocío Osorno encuentra en Zara los looks más elegantes para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca.

Ni todas las mujeres quieren vestirse de flamenca ni todas tienen un traje para llevar cada día, por eso toca pensar en propuestas de looks alternativas al ttraje regional para ir a la Feria de Abril. Partiendo de la base de que los estilismos para pisar el albero suelen ser bastante elegantes y, a veces, con un punto de inspiración flamenca, estos días la búsqueda del look perfecto para los eventos de primavera se intensifica. El estilismo para el Domingo de Ramos, el outfit para la Comunión de un sobrino o el vestido para esa boda de primavera son algunas de las búsquedas recurrentes de estos días, pero a ella hay que sumarle la del look alternativo al traje de flamenca para ir a la Feria de Abril. Bien para la noche del pescaíto, bien para esa comida en la caseta en la que, por los motivos que sean queremos prescindir del trae de flamenca, estos días toca empaparse de las propuestas que muchas influencers hacen en sus perfiles de Instagram para encontrar la inspiración a la hora de ir elegantes a la Feria de Abril.

Esta primavera lo está dando todo en redes sociales y no para de comaprtir estilismos que queremos copiarle desde el minuto uno. Después de servirnos de musa para los looks estilosos para Semana Santa, ahora Rocío Osorno vuelve a convertirse en musa con dos looks elegantes e ideales de Zara que se convierten en la alternativa perfecta para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca. Lo mejor de todo es que sus propuestas pueden ser perfectamente reutilizables en cualquier otro evento de primavera, siempre y cuando adaptemos los complementos al contexto.

Los looks de Rocío Osorno alternativos al traje de flamenca

El concepto de las dos propuestas de Rocío Osorno es similar, hacer de un conjunto dos piezas la base de un estilismo para la Feria de Abril. La primera de las propuestas, en color café, se compone de unos pantalones de tiro medio y la pernera bastante ancha y una blazer de estilo kimono cruzada con un cinturón. Ella combina su look con unos tacones destalonados en marrón chocolote, cartera de mano trenzada y ajuego con los zapatos y unos pendientes en forma de lágrima geométrica en dorado que dan mucha luz a su rostro. Esta opción puede ser perfecta para una jornada en Feria desde el mediodía. Es cómoda, elegante y bastante favorecedora.

La segunda propuesta sube un poco de nivel y se vuelve más sofisticada. Consiste en unos pantaloes de cofrte cropped y un top palabra de honor con un drapeado en la zona frontal. Ambas piezas son satinadas en tonos rosados y achampanados con tejido en relieve y una lazada en el lateral. Ella combina el estilismo con unos tacones, de nuevo, en marrón chocolate, y una cartera a juego, esta vez con flecos.

Un conjunto dos piezas de Zara en color café

Este conjunto habría sido perfecto para el Domingo de Ramos y es ideal para una Comunión o un bautizo, por eso nos parece perfecto para llevarlo a la Feria de Abril con alternativa al traje de flamenca. La combinación que hace Rocío Osorno nos parece perfecta, quizás añadiriamos un bralette bajo la chaqueta para que al movernos no nos sintamos inseguras o incómodas. Ella lo combina en tinos marrones, pero los nudes y los beiges funcionan también bastante bien y son muy luminosos.

Conjunto dos piezas satinado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta del conjunto tiene un precio de 59,95 euros.

Ref: 3146/800/732

Disponible desde la talla XS hasta la XL, los pantalones del conjunto tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 3141/800/732

Total look satinado con palabra de honor de Zara

En el caso del look satinado, puede ser una opción perfecta para ese día en el que vas a la Feria cuando ya ha finalizado el paseo de caballos. Elegante y muy sofisticado, este look podría ser también la opción perfecta para una boda de primavera un poco más informal. Aunque Rocío Osorno lo combina con bolso y calzado en marrón para hacer contraste, también puedes llevarlo con complementos en dorado, si quieres un estilosmo más luminoso.

Conjunto satinado de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top del conjunto tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 3022/900/302

Disponible desde la talla XS hasta la XL, los pantalones del conjunto tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 3177/900/302

Añádelo a la cesta