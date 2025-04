De Rocío Osorno a Amaia Salamanca, los mejores looks de las famosas el Domingo de Ramos.

La Semana Santa de Sevilla acaba de arrancar y lo ha hecho por la puerta grande. Con un pleno al quince, a pesar de algunas leves lloviznas, el Domingo de Ramos pudo celebrarse con total normalidad. Día grande en la ciudad, el Domingo de Ramos se vive con bastante intensidad y muchas mujeres preparan sus estilismos con bastante ceremoniosidad. No es lo mismo un look de Semana Santa para el Miércoles Santo, que para el día en el que arranca la semana grande y, haciendo gala al refanero popular de la ciudad, muchas sevillanas quisieron estrenar modelo para evitar perder alguna extremidad al tentar a la suerte.

Si el común de los mortales apostó por un estilismo elegante para estrenar la Semana Santa, las famosas e influencers sevillanas tampoco se iban a quedar atrás. Con propuestas en las que el blanco o las tonalidades claritas fueron las protagonistas, las famosas e influencers sevillanas nos dejaron looks este Domingo de Ramos que nos sirven de inspiración para todos los eventos de primavera que tenemos por delante. De Rocío Osorno a Amaia Salamanca, estos son los mejores looks de las famosas vistos el Domingo de Ramos.

Rocío Osorno con vestido de su propia firma

Rocío Osorno con un look de Domingo de Ramos. / @rocioosorno

No teníamos ninguna duda, Rocío Osorno se marcaría el lookazo de Domingo de Ramos con un diseño de su propia firma y ha sido todo un acierto. Con el cuello a a la caja y falda en evasé el vestido de Rocío Osorno destaca por combinar el blanco con el beige en unas plumitas que recorren toda la prenda. Con la espalda descubierta y una hebilla de madera, el vestido de la influencer se antoja perfecto también para un look de madre de Comunión o de bautizo. Rocío Osorno, ademásm lo combina con una chaquetita cropped y una cartera de mano de rafia.

Amaia Salamanca, todo al blanco

Amaia Salamanca con un look de Domingo de Ramos. / @amaiasalamanca

Es un color muy primaveral y muy propio para un look de Domingo de Ramos. La actriz apostó por combinar unos pantalones calados de estilo palazzo con una blusa semitransparente ajustada en la cintura y con la que conseguía un look armonioso y proporcionado. Su total look es de la firma Is Coming.

María Segarra con un dos piezas en azul

María Segarra con un look de Domingo de Ramos. / @mariasegarr

Solemos pensar que el Domingo de Ramos es sinónimos de tonalidades claras y colores pastel, pero hay vida más allá de los tonos claros y así lo demuestra la influencer María Segarra. Con un dos piezas de raya diplomática en azul de la firma Dew & Corch Collection, la influencer sevillana se marca un look muy elegante que también nos sirve de inspiración para el resto de eventos primaverales. Ella combina su conjunto con un bolso de cadena en color beige y unas sandalias doradas.

Macarena Silva, total white

Macarena Silva con un look de Domingo de Ramos. / @macarenasilvats

La influencer también apuesta por un look en blanco con unos pantalones de pinza, un top de encaje y una blazer con lazada en el cuello en lugar de solpas. En el caso de los complementos, Macarena Silva remata el look monocolor con un bolso minimalista y unos tacones de salón también en blanco.

Ángela Martín, un dos piezas estampado

Ángela Martín con un look de Domingo de Ramos. / @angelamn

No sólo los conjuntos en blanco o monocromáticos son los favoritos de las sevillanas para llevar un Domingo de Ramos, los estampado también son tendencia, sobre todo, en conjuntos dos piezas. En el caso de la ingluencer Ángela Martín, ella apuesta por un dos piezas en verde caqui con un estampado de flores psicodélico y juega al contraste añadiendo un bolso minimalista con el asa corta de color burdeos. El total look es de la firma Dew & Corch Collection.

Belén Yñiguez, combinación de texturas en beige

Belén Yñiguez con un look de Domingo de Ramos. / @belenyni

La influencer sevillana apuesta por un estilismo cómodo y sencillo para una jornada intensa como es el Domingo de Ramos. La influencer combina una falda plisada de Zara con un top asimétrico de la firma Silbon y el resultado es un look que parece un vestido y que queda ideal con el calzado calado que parece que arrasará esta primavera. Ella los lleva de la firma Micuir.

Natalia Góngora, beiges y marrones

Natalia Gones con un look de Domingo de Ramos. / @nataliagones

La influencer y experta en moda flamenca combina una falda plisada y con mucho vuelo con un challeco a juego. Ella ùesta por añadir una blazer en marrón, el color del año añade un bolso de pedrería con el que marca la diferencia. El bolso es de Zara.