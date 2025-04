Con flecos y lunares, así son los looks más elegantes triunfar en la noche del pescaíto de la Feria de Abril

La Feria de Abril está a la vuelta de la esquina y estos días se viven de de manera muy intensa. Toca ultimar los detalles del traje de flamenca, ver con qué complementos los vamos a llevar, realizarnos algún tratamiento de belleza y, como es lógico, buscar el perfecto look para la noche del pescaíto. Pistoletazo de salida para la semana de farolillos, la noche del alumbrao se vive como la alfombra roja particular de la ciudad. Los estilismos de lunares, los detalles en forma de flecos y los looks potentes conviven en la noche del pescaíto, pero, aunque tengas claro cómo son los looks con los que inaugurar la Feria de Abril, puede que todavía andes un poco despistada y no hayas encontrado tu lookazo de pescaíto. La pasarela Pescaito Fashion Night, organizada por la asociación Qlamenco y celebrada en el Palacio Villapanés (C/ Santiago, 31) nos da las clave para encontrar el look de inspiración flamenca para inaugurar la Feria de Abril.

“Qlamenco ha creado, desde el concepto estético del semanario, siete propuestas y consejos para una noche tan especial para los sevillanos como es el pescaíto. Nuestra intención no ha sido otra que asesorar comunicando unos criterios estéticos acordes con nuestra creatividad”, explica Pedro González, director artístico de esta presentación y artífice de este concepto. En el desfile pudieron verse las propuestas de los diseñadores Agus Dorado, Alejandro Andana, Amalia Vergara, Ángeles Verano, Atelier Rima, Carmen Latorre, Carmen Serrano, Castrejón, Cristina Vázquez, Francisco Tamaral, Inma Benicio, Javier del Álamo, Jote Martínez, Juan Foronda, Leticia Lorenzo, Manuel Odriozola, María Amador, Nuria Chaparro, RB Raquel Bollo, Sonibel y Yolanda Rivas.

Los mejores looks para la noche del pesacíto de la 'Pescaíto Fashion Night', todas las fotos / Alejandro Núñez

Las claves para un look perfecto para la noche del pescaíto

Ir a la Feria con un look alternativo al traje de flamenca no es lo mismo que marcarse el lookazo para la noche del pescaíto. Las premisas de las que partir suelen ser similares, un estilismo con aires aflamencados, pero no es lo mismo vestirse para la noche que hacerlo para una jornada de Feria al uso. Estos son algunos detalles que debes tener en cuenta a la hora de plantear tu look para la noche del pescaíto.

Maximalismo : Los looks para el pescaíto destacan por la exageración, en su justa medida. Mangas voluminosas, escotes pronunciados, drapeados, algún detalle en pailletes... Los estilismos para el alumbrao tienen un toque festivo maximalista, pero no dejan a un lado la elegancia y la sofisticación.

: Los looks para el pescaíto destacan por la exageración, en su justa medida. Mangas voluminosas, escotes pronunciados, drapeados, algún detalle en pailletes... Los estilismos para el alumbrao tienen un toque festivo maximalista, pero no dejan a un lado la elegancia y la sofisticación. Lunares : Ya sea en un total look, en unos pantalones, en un top o en una falda, si quieres acertar con tu look del pescaíto no olvides añadirle un detalle en este estampado.

: Ya sea en un total look, en unos pantalones, en un top o en una falda, si quieres acertar con tu look del pescaíto no olvides añadirle un detalle en este estampado. El mantón como complemento : Aunque en la Feria las temperaturas suelen ser bastante agradables, por la noche siempre refresca y, aunque haga calorcito, nada mejor que añadir un buen mantón para subir de nivel cualquiera que sea tu elección de look.

: Aunque en la Feria las temperaturas suelen ser bastante agradables, por la noche siempre refresca y, aunque haga calorcito, nada mejor que añadir un buen mantón para subir de nivel cualquiera que sea tu elección de look. Volúmenes y drapeados : En las mangas, que pueden ser de globo, de farol o en formato mariposa, ahí es donde se verá el volumen extremo en los looks del pescaíto. Los detalles drapeados, tanto en faldas como en escotes, también funcionan bastante bien en un look para inaugurar la Feria de Abril.

: En las mangas, que pueden ser de globo, de farol o en formato mariposa, ahí es donde se verá el volumen extremo en los looks del pescaíto. Los detalles drapeados, tanto en faldas como en escotes, también funcionan bastante bien en un look para inaugurar la Feria de Abril. Blanco, negro o rojo: Es prferible que dejes los colores claros, salvo el blanco, y las tonalidades pastel para un look de mañana. Para la noche del pescaíto, mejor apuesta por el trinomio de color de la Feria.

Las propuestas para la noche del pescaíto de Qlamenco

Vestidos midi y talles altos; tejidos nobles; lunas, estrellas y lunares; ojos ahumados azul Persia; trenzas wets; manicura berbellón; joyas que hablan y perfumes con alma son algunas de las claves de Qlamenco para la noche del pescaíto.

