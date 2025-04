El tratamiento de belleza definitivo para tener la piel perfecta para la Feria de Abril

Cuando las celebs tienen grandes eventos, como puede ser la alfombra roja de unos premios, preparan su piel con bastante antelación. No sólo intensifican su rutina diaria de cuidado facial, sino que recurren a tratamientos con los que poder mostrar una piel mucho más tersa, homogénea y luminosa. Como si de los Premios Oscar se tratase, la Feria de Abril se convierte para las sevillanas en esa alfombra roja en la que el estilismo no es lo único que importa. Por eso, estos días no sólo se intensifica la búsqueda del look perfecto para el pescaíto o los complementos con los que combinar el traje de flamenca, también se prepara la piel para lucirla estupenda durante los siete días que dura la Feria de Abril. Cada vez son más las rutinas de belleza enfocadas para este tipo de eventos, en los que no sólo importa el aspecto de la piel, sino también su cuidado para los efectos negativos que celebraciones como la Feria puedan causar en ella. Aliado de actrices y celebrities en la pasada edición de los Premios Oscar, hemos encontrado el tratamiento de belleza definitivo para lucir una piel perfecta durante la Feria y, además, cuidarla para prevenir los efectos causado por la falta de sueño, el calor y los demás excesos a los que sucubimos durante la semana de farolillos.

Denominado Diamond Acu-Energy, este tratamiento pertenece a la firma Natura Bissé y se plantea como un chute de energía y renovación celular para la piel. Creado para celebrar el 25º aniversario de la línea Diamond, éste es un tratamiento 360º que ofece una piel más firme, rejuvenecida y llena de energía. Con más de 35 años de experiencia, el centro de belleza Amalia Moliní (C/ Bailén, 35) es uno de los espacios en Sevilla que realizan este tratamiento, siendo todo un reclamo entre las sevillanas. "Es un tratamiento limitado, pero la demanda es tan alta, que ya hemos tenido que reponerlo en dos ocasiones", nos explica la propia Amalia Moliní. Con ella conocemos de primera mano esta metodología para preparar nuestra piel para la Feria de Abril y para cualquier otro evento de primavera, que seguro que ya tienes muchos apuntados en el calendario.

Aplicación de cristales Diamond, un método de acupuntura. / M. G.

Un extra de energía para revitalizar la piel

"Este tratamiento es ideal para combatir la hinchazón propia de la Feria de Abril. Son días en los que la piel sufre una fatiga celular extrema y este tratamiento ayuda a combatirla", nos cuenta Amalia Moliní. Así, este nuevo tratamiento se presenta como una solución antiedad global, basándose en la que para la firma es la clave para prevenir y combatirel envejecimiento de la piel: devolverles a las células cutáneas la energía que necesitan para realizar sus funciones óptimamente, protegerse, regenerarse y, en definitiva, mostrar un aspecto de la piel más saludable, luminoso, terso e hidratado. Además, durante todo el tratamiento, las usuarias viven un proceso de relajación mediante la respiración consciente y guiada y a través de maniobras potentes de masajes manuales, lo que contrubuye al bienestar global de la piel.

"El tratamiento combina potentes principios activos con trabajo manual profundo sobre la piel, que se va ajustando a las necesidades de cada clienta. Por eso, nos gusta hacer una valoración previa de piel para ver qué es lo que se quiere y qué es lo que se necesita", nos cuenta la experta. En cuanto al momento para realizarse el tratamiento, Amalia Moliní lo tiene claro y recomienda aposatr por él a partir de los 30, "a modo preventivo". Desde la firma, además, recomiendan recurrir a él una vez a la semana o justo antes de tener un evento importante, como es el caso de la Feria de Abril o de una boda.

La sinergía de los principios activos y potentes maniobras de masaje

Este método fusiona unas maniobras de masajes de la firma, conocidas como pro-youth y desarrolladas a partir de su último estudio de neurociencia, con una técnica inspirada en la acupuntura que se realiza con gemas brillantes y conduce a un estado emocional más positivo y relajado y, en consecuencia, a una piel más luminosa, hidratada y saludable. El tratamiento, además, incluye profundos masajes como el shirodhara y el myo-facial, que tienen como objetivo revelar un rostro mucho más firme, revitalizado y rejuvenecido. El resultado es una experiencia relajante, revitalizante y energizante que "tiene como eje central el concepto de energía y que eleva el rejuvenecimiento global de la piel y el bienestar emocional al siguiente nivel".

El paso a paso de este tratamiento de belleza

Consejos del centro de belleza Amalia Moliní. / @amaliamolinibelleza

El tratamiengto, que tiene una duración de unos 60 minutos, está dividido en varias partes estratégicas. Primero se realizan una sesión de respiración cosnciente e inhalaciones aromáticas que llevan a la usuaria a un estado de relajación plena. Después, comienza el ritual de limpieza completa de la piel con diferentes técnicas de masaje shirodhara.

Con la mente y el cuerpo completamente relajados, comienza el proceso de exfoliación y masaje shiatsu, una técnica japonesa de digitopuntura que se complementa con la aplicación de cristales Diamond en puntos estratégicos de la oreja pra mejorar el descanso, reducir el estrés y promover la energía positiva. La idea es que estos cristalitos permanezcan unos días en la oreja para garantizar ese estado de relajación posterior.

Para conseguir un efecto lifting y un rejuvenecimiento inmediato y duradero, el tratamiengto incluye la aplicación de un nuevo producto de la firma Natura Bissé, el gel en aceite Diamond Experience Glowing. Su fórmula se une al poder de maniobras de amasamiento muscular, fricción y frotación que consiguen minimizar visiblemente la apariencia de arrugas, líneas de expresión y flacidez, revelando una piel mucho más tersa, rejuvenecida, jugosa y con una apariencia totalmente saludable. Para rematar el tratamiento y que el aspecto de la piel sea el deseado se aplica una mascarilla que añade ese extra de jugosidad que buscamos para la Feria de Abril.

El ritual en casa después del tratamiento

Pasos de rutina de belleza de noche recomendados por Amalia Moliní. / @amaliamolinibelleza

Al salir del salón de belleza la piel se ve completamente renovada, muy luminosa, con los poros cerrados e irradiando vitalidad. No hay signos de fatiga o cansancio, por eso es el momento prefecto para seguir cuidando la piel. "Una vez realizado el tratamiento, se recomienda seguir con la rutina de belleza habitual de limpieza e hidratación haciendo especial hincapié en esto último. En el caso usar retinol en nuestra rutina diaria, es preferible prescindir de él un par de días después de habernos hecho el tratamiento", recomienda. A la hora de aplicar tanto el sérum como la crema hidratante (ya sea de la firma Natura Bissé o de cualquier otra), Amalia Moliní recomienda expandir el producto a toquecitos por la piel para ver las zonas en las que es más necesario y luego extenderlo de manera ascendente por el rostro, sin olvidar la zona del cuello y el escote. "No sólo los principios activos que incluyamos en nuestra rutina facial son importante, también lo son la manera en la que los aplicamos, por eso son tan importantes los masajes faciales", concluye la experta.