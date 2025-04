Marta Gamarra, estilista y peluquera: “La clave de un peinado de invitada que dure está en la preparación”

En primavera y verano es cuando más eventos se nos acumulan. Bodas, bautizos, comuniones y toda clase de festividad que implica tener que buscar un look perfecto para cada ocasión, aunque no sólo los estilismos están en el punto de mira. Aunque hayas pensado en los complementos y se te haya venido a la mente ese mantón de manila con el que completar tu perfecto look de invitada, no nos referimos a los accesarios, más bien a los peinados con los que rematar ese estilismo ideal.

Con independecia de cómo sean las tendencias en peinados de invitada, bastante relajadas en las últimas temporadas hay que tener en cuenta ciertos aspectos clave para que el acabado sea perfecto y que el peinado dure el mayor tiempo posible. Para conocer esos trucos, algunas tendencias y tener claro qué hay que hacer para que el peinado de invitada aguante, hemos hablado con Marta Gamarra, estilista profesional y embajadora de Schwarzkopf Professional.

Las tendencias en peinados que triunfan en la primavera/verano 2025

En cuanto a tendencias, la estilista lo tiene muy claro. "Este año se llevan los peinados con ese aire natural que parece improvisado, pero está totalmente pensado. Cabellos con formas suaves y sin complicaciones, como ondas sueltas, coletas con la goma tapada, trenzas finitas y algún accesorio minimalista: horquillas, flores pequeñas…", asegura la experta. "Estamos en la era de incorporar detalles sutiles pero que marquen la diferencia, con looks que nos ayuden a favorecer los rasgos naturales sin sobrecargar", añade.

Semirrecogido ondulado. / M. G.

5 peinados de invitada con los que acertar siempre

"Las invitadas buscan peinados que sean fáciles, favorecedores y, por supuesto, sofisticados", nos cuenta Marta Gamarra. Estas son sus cinco apuestas infalibles para acertar con los peinados de invitada esta primavera/verano.

Coleta baja ondulada con parte superior pulida y raya al medio: Estilo minimalista, sofisticado y ultra favorecedor. Ideal para eventos de día o de noche, y un buen aliado contra el encrespamiento.

Estilo minimalista, sofisticado y ultra favorecedor. Ideal para eventos de día o de noche, y un buen aliado contra el encrespamiento. Moño bajo desenfadado: El recogido más romántico y relajado de sus propuesta. Perfecto para invitadas que quieren brillar sin parecer demasiado estructuradas. La clave está en solar mechones estratégicamente.

El recogido más romántico y relajado de sus propuesta. Perfecto para invitadas que quieren brillar sin parecer demasiado estructuradas. La clave está en solar mechones estratégicamente. Ondas al agua estilo Hollywood: Glamour en estado puro. Este look es el favorito de hermanas de la novia, y es muy favorecedor en melenas midi o largas.

Glamour en estado puro. Este look es el favorito de hermanas de la novia, y es muy favorecedor en melenas midi o largas. Semirecogido con trenzas finas: Un toque boho, juvenil y con mucha personalidad. Añade frescura sin perder un ápice de elegancia.

Un toque boho, juvenil y con mucha personalidad. Añade frescura sin perder un ápice de elegancia. Melena suelta con volumen en la raíz: Este es el clásico que nunca falla. Si se trabaja bien el brushing, se consigue un efecto pulido muy favorecedor. Es el look estrella para madres de novia y madrinas que buscan algo elegante, pero con movimiento.

Recogido con trenza. / M. G.

Imprescindibles de experta para un acabado profesional desde casa

"La clave de un buen peinado de invitada está en la preparación. Por eso siempre recomiendo empezar protegiendo bien el cabello y trabajando una buena estructura desde la raíz", explica Marta Gamarra. "Recomiendo aplicar en la zona de la raíz The mousse, de Sessión Label, para aportar cuerpo y movimiento sin apelmazar; en la zona de medios y puntas aconsejo utilizar The Thickener, que es ideal para conseguir una fibra capilar más flexible y con textura, que ayude a fijar los movimientos del peinado, pero sin aportar rigidez; para un plus de protección que deje el cabello suave y brillante, aconsejo usar la espuma ligera Air Whip, de OSiS+, y, como toque final, la laca de fijación flexible que sella el peinado sin acartonarlo Volume Up, de OSiS+ como toque final, una laca de fijación flexible que sella el peinado sin acartonarlo", explica la estilista y peluquera.

En cuanto a herramientas, recomienda una plancha de calidad, un secador, un rizador o cono, y un buen cepillo redondo para dar forma y volumen en la parte frontal de la melena. ¿Un consejo para que el peinado aguante hasta el final de cualquier evento? Marta Gamarra lo revela: "Hay que preparar bien el cabello desde el lavado, optando por champús y acondicionadores con fórmulas ligeras para evitar que el cabello se apelmace. Además, recomiendo secar con secador, de esta manera cerramos la cutícula y le damos un acabado más suave”.