De Nieves Álvarez a Eugenia Martínez de Irujo, los mejores looks de las famosas en el pescaíto de la Feria de Abril 2025

La Feria de Sevilla acaba de dar el pistoletazo de salida con una de las noches más especiales del año: la del pescaíto. Todo un acotencimiento en la ciudad, el alumbrao se convierte un año más en una especie de alfombra roja sobre la que desfilan las sevillanas (y las que no lo son) con suss mejores galas. Como no podía ser de otra forma, las famosas e influencers también han sacado sus mejores looks para la noche del pescaíto y no se han perdido el alumbrao. Además de las que acuden de manera habitual a casetas particulares, esta Feria de Abril ha congregado a gran número de celebs en la fiesta organizada por la revista Vanity Fair, a la que no faltaron la modelo y presentadora Nieves Álvarez, Carmen Lomana, Laura Sánchez o Virginia Troconis, entre otras.

Noche de mucho rojo, negro y blanco, la del pescaíto estuvo marcada por looks bastante maximalistas y con aires flamencos. No faltaron los flecos, ya fuera a modo de mantoncillo tipo poncho o con el clásico mantón de Manila (que este año, más que de aderezo, hizo las veces de abrigo en una noche bastante gélida), y tampoco los lunres, sobre todo, en la versión más clásica, la que hace del binomio blanco y negro caballo ganador. Nieves Álvarez, que se desmarcó de los colores típicos y jugó con una de las tendencias de la primavera, el rosa, Eugenia Martínez de Irujo, la más original de todas, Rocío Osorno, Rocío Peralta, las hermanas Silva o Jessica Bueno son algunas de las famosas e influencers que dejaron su impronta en el Real. Repasamos sus looks uno a uno.

